Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

La última semana en 'La Granja VIP Perú’ ha estado marcada por la controversia, pero no por los motivos habituales de competencia o estrategia, sino por el fuerte reclamo de los seguidores del programa hacia la producción.

Usuarios indignados han levantado la voz en redes sociales, acusando de favoritismo y falta de transparencia al reality por no confrontar ni sancionar a Diego Chávarri y Gabriela Herrera tras la confesión de atracción que ambos protagonizaron en pantalla, pese a que el exfutbolista mantiene una relación fuera del programa.

“¿Y cuándo van a exponer lo de Diego y Gabriela? Pero si exponen lo que habla Shirley y Pablo”, “No es justo que no expongan a Diego y Zorriela”, “Lo peor es que intentan tapar una falta de respeto a la novia de Diego, todos vimos lo que se dijeron tomados”, “Sancionen señores, sancionen”, son solo algunos de los comentarios que inundaron Twitter, TikTok e Instagram tras la gala de eliminación.

Usuarios critican a producción de ‘La Granja VIP Perú’ por no confrontar a Diego Chávarri y Gabriela Herrera tras confesión. YouTube: Panamericana Tv

La confesión de Gabriela Herrera y Diego Chávarri

La polémica se encendió tras la emisión de una escena en la que, durante la madrugada del sábado 18 de abril y después de una fiesta disco, Gabriela Herrera le confesó a Diego Chávarri que se sentía atraída por él.

El exfutbolista, lejos de evadir la situación, le correspondió: —Diego: ¿Te gusto? —Gabriela: Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar. —Diego: Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo.

Ambos reconocieron la química, pero Gabriela puso límites claros: “Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes pareja y yo no pienso como una quita-maridos”.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

Usuarios denuncian favoritismo y falta de equidad

Las críticas no tardaron en llegar. Muchos televidentes consideran que la producción del reality ha actuado con doble estándar, ya que en otras ocasiones ha expuesto y sancionado a participantes por flirteos, estrategias o comentarios, como ocurrió recientemente con Shirley Arica y Pablo Heredia.

“Por qué si exponen lo que habla Shirley y Pablo sobre Gabriela, pero no exponen lo de Diego y Gabriela. Se pasan cubriendo infidelidades”, reclamaron los internautas.

El malestar aumentó cuando algunos usuarios notaron que, a diferencia de otros casos, la producción no solo evitó confrontar a los involucrados, sino que también optó por no tocar el tema en la gala, pese a las expectativas de los televidentes.

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizan un distanciamiento tras intensos episodios en 'La Granja VIP' y diferencias irreconciliables de carácter. (Instagram Pablo Heredia / Captura de video)

¿Falta de sanciones o estrategia de producción?

Otro de los reclamos frecuentes apunta a la supuesta protección que estaría recibiendo Diego Chávarri. “Por qué tapan la falta de respeto de Diego hacia su novia, por qué no sancionan a Diego por tapar el micrófono y mover dos veces las cámaras? Deberían sancionarlo”, se lee en redes, donde los espectadores exigen respuestas claras sobre el manejo ético y de transparencia del show.

Incluso se ha acusado a la producción de “guionar” la situación y de no cumplir con las promesas de abordar el tema en la gala, lo que ha minado la confianza de parte de la audiencia más fiel.

Novia de Diego Chávarri lo termina

Por su parte, Thalía Bentin, pareja de Diego Chávarri, se pronunció en Instarándula y expresó sentirse muy afectada.

“Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón”, manifestó Thalía, dejando ver el impacto personal y familiar de la situación.

La joven subrayó la dificultad añadida de tener que explicar este episodio a una menor en casa, lo que aumentó la presión emocional y el enojo por lo ocurrido en televisión nacional.

La difusión de la confesión no solo afectó a Thalía; también se filtraron imágenes de Diego Chávarri en aparente estado emocional, lo que intensificó las especulaciones sobre la crisis en la pareja. El entorno digital amplificó la noticia, y el exfutbolista fue blanco de críticas y mensajes de apoyo por igual.

Samuel Suárez, conductor de Instarándula, comentó que el deportista habría mostrado señales de afectación tras conocer la magnitud de la reacción de su novia y el impacto en su entorno.

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera. Youtube: La Granja VIP Perú