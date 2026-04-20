Perú

Petroperú: los veristas vuelven a la carga mientras el Gobierno alista su último rescate

Dos facciones se disputan el control de las gerencias en Petroperú. En tanto, el rescate anunciado por José María Balcázar podría alcanzar los 2.500 millones de dólares

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Óscar Vera, ministro de Energía y Minas, confirmó sus visitas a Palacio de Gobierno durante el gobierno de Pedro Castillo
El entorno del exministro Óscar Vera recupera posiciones estratégicas en Petroperú con la designación de Gustavo Villa Mora como gerente general.

Luego del anuncio del premier Luis Arroyo sobre el respaldo del Ejecutivo a Petroperú, la empresa estatal comenzó a experimentar movimientos internos en puestos clave, principalmente en el área financiera y en la toma de decisiones corporativas.

Personas cercanas al exministro Óscar Vera están impulsando una reconfiguración interna destinada a consolidar espacios de poder, con la figura de Gustavo Villa Mora al frente de la Gerencia General, pese a los cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar en una coyuntura tan crítica.

¿Cambios en la cúpula de Petroperú tras el aval del Gobierno?

Entre las promociones más polémicas destacan el de Luis Díaz Agarini, quien fue designado en la Gerencia Corporativa de Administración pese a los señalamientos en su gestión anterior en Talara y sus vínculos con el entorno de Gustavo Villa Mora y Arturo Rodríguez.

En la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios de Petroperú (60% MEF; 40% MINEM), Néstor Coronado Vivanco asume responsabilidades pese a su escasa experiencia en cargos gerenciales y en la toma de decisiones complejas.

Por su parte, Luis Del Águila García es nombrado en la Gerencia de Recursos Humanos sin antecedentes en gestión a gran escala ni experiencia en manejo presupuestal, pero ahora ocupa un puesto decisor en contrataciones y asignaciones presupuestarias.

Petroperu
El nombramiento de Luis Díaz Agarini a la Gerencia Corporativa de Administración de Petroperú.

El círculo de Óscar Vera siempre vuelve a las posiciones de poder

Preocupa especialmente que una de estas personas (Luis del Águila), a pesar de haber recibido recientemente una carta de amonestación escrita, haya sido promovida a un cargo clave, lo que incrementa las dudas sobre los criterios detrás de estos movimientos, dijo una fuente interna.

Además, se menciona la inminente posibilidad de que Arturo Rodríguez retorne a la Gerencia Corporativa de Operaciones, reforzando la impresión de que los cambios responden a una reubicación del mismo núcleo de poder antes que a una verdadera reestructuración orientada a fortalecer la gestión de Petroperú.

Estos movimientos se producen inmediatamente después del anuncio del aval gubernamental y han generado inquietud al interior de la petrolera sobre la idoneidad de quienes ahora tendrán la responsabilidad de manejar nuevos recursos públicos, especialmente considerando que “muchos tuvieron injerencia en decisiones que contribuyeron a la actual crisis financiera de la empresa”, explicó.

Serían más de 2.000 millones de dólares para Petroperú

El respaldo anunciado por el Gobierno implica aproximadamente 2.500 millones de dólares entre aportes directos y avales para la compra de crudo de corto plazo, explicó otra fuente.

Esta medida es prácticamente irreversible ya que de ella depende el suministro nacional de combustibles en el corto plazo, pero también impacta directamente en la sostenibilidad y continuidad de Petroperú en el mercado a largo plazo.

La decisión del presidente José María Balcázar tiene un efecto directo sobre los compromisos que el Estado peruano ha asumido con bonistas internacionales, dado que la estabilidad y viabilidad de la petrolera estatal están vinculadas al respaldo crediticio del país.

Petroperu
La refinería de Talara enfrenta retos operativos por falta de dieta, lo que agrava la presión sobre la administración de Petroperú.

Dos facciones se disputan el control de las gerencias en Petroperú

En los corredores de la estatal, la situación abre dudas sobre si estos nombramientos buscan asegurar el control del eventual aporte de capital estatal o si responden a represalias internas contra quienes no forman parte del grupo dominante.

También se desconoce si el presidente del Directorio está debidamente informado sobre estos nombramientos y si avala que, en un momento tan delicado, se coloque a figuras controvertidas en puestos de alta sensibilidad. La refinería de Talara, en tanto, sigue operando a una menor capacidad por falta de dieta.

Por último, se especula que en los próximos días podrían producirse cambios en el Directorio de Petroperú. En paralelo, hay versiones sobre la presión de allegados al partido Perú Libre para facilitar el regreso de Óscar Vera a la Gerencia General, lo que añadiría aún más incertidumbre sobre el futuro y la gobernabilidad de la empresa estatal.

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