Perú

Yape y BCP estarán en mantenimiento mañana 19 de abril: ¿Qué operaciones estarán disponibles?

Atento si vas a salir la noche del sábado 18 de abril, porque desde la madrugada del domingo el BCP realizará esta revisión a sus sistemas, lo que podría causar que algunos productos y canales no estén disponibles

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Mano con Yape
Yape y BCP podrían no funcionar adecuadamente durante el mantenimiento. - Crédito Yape/Freepik

Atención, usuario de la banca. Si eres cliente BCP, debes saber que se ha planeado un mantenimiento al sistema del banco, que te impediría hacer algunas operaciones con normalidad.

“Como aliados de nuestros clientes, buscamos mantenerte siempre informado. Queremos que sepas que el 19 de abril, entre la 0:00am y las 6:00am varios de nuestros productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias”, aclaró el BCP en su comunicado.

Así, revelaron que si bien algunas operaciones no estarían disponibles, “durante ese horario, podrás realizar operaciones a través de nuestros cajeros automáticos y tarjetas de débito”.

Capturade mensaje del BCP sobre mantenimiento
Atento a este mensaje: si sales la noche del 18 de abril hasta la madrugada del 19 de abril puede que no puedas usar Yape. - Crédito BCP

BCP realizará mantenimiento

“Si vas a salir el sábado 18 de abril hasta horas de la madrugada del domingo, te recomendamos tomar las precauciones necesarias”, avisa el BCP.

De acuerdo a lo comunicado por el BCP, desde madrugada del 19 de abril sus canales de atención y productos entrarán en un periodo de revisión del sistema. Estos trabajos de mantenimiento se realizarán en:

  • Banca Móvil BCP, aplicativo que sirve para revisar tu saldo y pagos
  • Aplicativo móvil Yape, la billetera digital que se usa para transferencias inmediatas
  • Entre otros.

Recuerda que a través de la Banca Móvil del BCP, en su aplicativo de celular, se pueden hacer diversas operaciones, como revisar tu saldo, pagar tu tarjetas, entre otros. Con esos producto podrían haber intermitencia, así como el pago de servicios y recargas de celulares dentro del app. Como se recuerdas estos son los pagos de servicios que se pueden realizar y que estarían no disponibles:

  • Luz
  • Telefonía e internet
  • Servicio de cable
  • Agua
  • Gas
  • Centros educativos (colegios, academias, institutos, universidades)
  • Servicios diversos.
Mano con celular con Yape en pantalla de yaperos frecuentes
Ahora podrás ver los yaperos a los que más mandas dinero y tendrán un atajo de un solo clic. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Nueva funcionalidad de Yape

Como se recuerda, la billetera digital Yape acababa de implementar una nueva funcionalidad en su última actualización. Se trata de una minisección que muestra los “yaperos frecuentes” del usuario.

¿Qué quiere decir esto? “Yaperos frecuentes” hace referencia a aquellas cuentas a las que el usuario yapea más seguido; es decir, a quienes uno más le envía dinero, ya sea una pareja, un amigo u otra persona.

Así, además, esta parte del aplicativo muestra también la opción de atajo para poder yapear a estos yaperos frecuentes. Así, con solo un clic y no tener que buscar el contacto ni por nombre ni por número, el usuarios podrá hacer más rápida esta transferencia.

La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin.
La Sunat ha aumentado su supervisión respecto a los pagos efectuados mediante plataformas digitales como Yape y Plin. Foto: difusión

¿Cómo visualizar esta nueva minifuncionalidad de yaperos frecuentes? Para eso tan solo debe ingresar a tu aplicativo de la billetera digital Yape, deberás poner tu contraseña y entrar al botón morado que está en la parte inferior a la derecha que dice ‘Yapear’.

En esta siguiente pantalla podrás ver la parte en que colocas el número al cual yapear o buscas en tus contactos. Aquí mismo, bajo la parte en que te pone para yapear a un ‘nuevo número’, sale la opción de un carrusel con tus ‘yaperos frecuentes’, del cual salen sus iniciales en un círculo, su nombre y parte de su apellido y los últimos tres dígitos de su número.

Esto, además de mostrarte estos datos, te permite también hacerle clic en cada uno para llevar a la pantalla de yapeo; es decir, funciona como un atajo, dado que el sistema detecta que son personas a las que yapeas más seguido.

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