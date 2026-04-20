Perú

Fuga de gas en Surquillo tras trabajos de construcción genera alarma y congestión vehicular

Las calles aledañas fueron cerradas por las autoridades como medida de prevención mientras los bomberos controlan la emergencia

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Bomberos atienden emergencia de fuga de gas en predio de Surquillo. Canal N

Una fuga de gas registrada la mañana de este lunes en el distrito limeño de Surquillo encendió las alertas de vecinos, autoridades y equipos de emergencia, luego de que una tubería fuera dañada durante trabajos de excavación. El incidente ocurrió en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá, en la intersección con el jirón El Carmen, una zona de alto tránsito y con presencia de grifos.

De acuerdo con reportes en el lugar, el escape se produjo aproximadamente a las 10:00 a.m. , cuando obreros que realizaban labores en el subsuelo impactaron una tubería conectada a un grifo cercano. La ruptura generó una liberación constante de gas, perceptible por el intenso olor químico que se extendió rápidamente por varias cuadras.

Bomberos y policía cercan la zona

Ante la emergencia, al menos cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron al lugar para contener la fuga y evitar mayores riesgos. Los equipos especializados iniciaron labores para dispersar el gas y reducir su concentración en el ambiente, utilizando mangueras y protocolos de ventilación controlada.

Fuga de gas en Surquillo
Fuga de gas en Surquillo

La Policía Nacional y personal de serenazgo también se hicieron presentes para acordonar el perímetro y restringir el tránsito vehicular y peatonal. A través de megáfonos, se exhortó a la población a alejarse del área, especialmente por la cercanía de otro grifo ubicado frente al punto de la fuga, lo que incrementa el potencial de un incidente mayor.

Las autoridades enfatizaron la importancia de evitar cualquier tipo de chispa o fuente de ignición. Incluso, se observó a motociclistas cruzar la zona sin encender sus vehículos, como medida preventiva ante la alta concentración de gas en el aire.

Tránsito colapsado y desvíos obligatorios en avenidas aledañas

El cierre de la cuadra afectada en República de Panamá provocó una rápida congestión vehicular en vías cercanas, especialmente en la avenida Angamos, donde se reportó acumulación de unidades. La restricción del tránsito obligó a implementar desvíos hacia rutas alternas como Manuel Iribarren y Roca y Boloña.

Conductores y peatones fueron advertidos sobre la necesidad de evitar la zona y optar por rutas distintas mientras se mantengan las labores de control. La interrupción del flujo vehicular en un punto clave del distrito generó retrasos y complicaciones en el desplazamiento, particularmente durante las primeras horas del día.

El despliegue policial incluyó la orientación directa a los conductores para redirigirlos hacia vías menos congestionadas, mientras que el monitoreo se mantiene constante para evaluar la evolución del incidente.

Fuga de gas en surquillo
Fuga de gas en surquillo

Vecinos en alerta por antecedentes y riesgo latente

El incidente ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona, quienes reportaron momentos de tensión ante la magnitud de la fuga y el fuerte olor que invadió el ambiente. Algunos recordaron el trágico accidente ocurrido en Villa El Salvador en 2020, cuando una fuga de gas provocó una explosión que dejó decenas de víctimas y severos daños materiales.

Aunque hasta el momento no se han reportado personas afectadas por inhalación de gas ni heridos, las autoridades no descartan riesgos si la fuga no es controlada en su totalidad. La presencia de una especie de neblina, producto de la concentración del gas, evidenciaba la gravedad de la situación.

El viento, además, ha contribuido a dispersar el gas hacia el norte, ampliando el área de posible impacto. Por ello, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona con el objetivo de sellar la tubería dañada y garantizar la seguridad de los vecinos.

Las labores de control se mantienen en curso, mientras se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier situación de riesgo.

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