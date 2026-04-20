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Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

La conductora causó sorpresa al revelar que recurrió a un medicamento para bajar de peso tras haber experimentado un aumento en su masa corporal

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La conductora Magaly Medina revela por primera vez cómo luchó contra el sobrepeso. En una sincera conversación, cuenta su experiencia en un instituto de obesidad en España y el uso de Saxenda, un medicamento para diabéticos que le ayudó a recuperar su figura. YouTube.

La reconocida conductora de televisión Magaly Medina volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras compartir un episodio poco conocido de su vida personal. Durante una reciente edición de su podcast en YouTube, la figura de Magaly TV: La Firme sorprendió al revelar el método que utilizó hace algunos años para bajar de peso en un corto periodo de tiempo, una decisión que ella misma calificó como controversial.

La conversación se dio en el marco de una entrevista con su doctora estética, Joana Bernedo, donde abordaron distintos tratamientos actuales para la pérdida de peso. Sin embargo, lo que parecía ser una charla informativa tomó un giro personal cuando Magaly Medina decidió abrirse sobre su propia experiencia, marcada por la presión estética y la exigencia de la televisión.

Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.
Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.

El peso de la imagen en la televisión

La conductora no dudó en explicar el contexto que la llevó a tomar decisiones drásticas respecto a su cuerpo. En un tono sincero, recordó que hubo un momento en el que se sentía incómoda con su apariencia física debido al aumento de peso.

“Normalmente yo pesaba 53 kilos, pero estaba pesando 67 kilos, que, para mí, una persona que está frente a una cámara de televisión era inadmisible porque la cámara te engorda 5 kilos más”, confesó.

Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.
Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.

Un viaje en busca de soluciones rápidas

Ante esta situación, Magaly Medina decidió buscar alternativas fuera del país. Según relató, viajó a Europa con la intención de encontrar un método eficaz que le permitiera recuperar su peso habitual en el menor tiempo posible.

Durante ese viaje, se reencontró con una amiga que residía en España, quien la llevó a un centro especializado en el tratamiento de la obesidad. Allí, la conductora recibió orientación sobre hábitos alimenticios y actividad física, pero también tuvo acceso a un tratamiento que marcaría un antes y un después en su proceso.

Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.
Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.

El medicamento que generó polémica

Fue en ese contexto que Magaly Medina reveló el uso de un medicamento originalmente destinado a personas con diabetes, el cual utilizó como parte de su proceso para bajar de peso.

“Me hablan de saxenda que era un medicamento para los diabéticos. Yo me traje al Perú como para 3 meses y realmente recuperé mi peso”, explicó.

Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.
Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.

El debate sobre la imagen pública

Magaly Medina lanzó duras críticas hacia la apariencia de la artista, generando una fuerte reacción. “Porque yo creo que uno se tiene que descubrir cuando uno tiene algo que mostrar. Ella jurará, pues, que tiene buenas piernas. Perfecto, pero luce las piernas, pero con un atuendo donde no se te vea hecho un costal de papas”, expresó.

Magaly Medina responde en vivo a las acusaciones de bullying formuladas por Marisol, durante la emisión de su programa en ATV.
Magaly Medina responde en vivo a las acusaciones de bullying formuladas por Marisol, durante la emisión de su programa en ATV.

Las declaraciones de Magaly Medina no quedaron sin respuesta. La cantante decidió tomar acciones legales y envió una carta notarial a la conductora, exigiendo una rectificación en un plazo de 24 horas.

De no cumplirse esta solicitud, advirtió que iniciaría un proceso por difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación, lo que elevó aún más la tensión entre ambas figuras públicas.

Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.
Magaly Medina confiesa cómo bajó de peso en tiempo récord con fármaco para diabéticos. Captura: Magaly Medina El podcast.

La defensa de su postura

A pesar de la controversia, Magaly Medina se mantuvo firme en su opinión sobre la importancia de la imagen en los artistas. En su intervención, defendió la idea de que quienes están frente al público deben cuidar su presentación.

“Un artista que respeta a su público tiene que tratar de lucir lo mejor posible, porque la gente no solo compra la entrada por la voz, sino también por verlo”, afirmó.

Marisol instó a predicar con el ejemplo y a respetar la diversidad corporal en la sociedad y el espectáculo.
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