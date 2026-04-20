Paola Rivera explica el triunfo categórico de San Martín en la final de ida: “Estudiamos muy bien a Alianza Lima”

La armadora mexicana resaltó el trabajo colectivo del equipo 'santo' para llevarse el primer duelo de la final. (Video: Latina)

La Universidad San Martín dio un paso firme en la carrera por el título tras imponerse con autoridad a Alianza Lima en la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El conjunto ‘santo’ se mostró sólido de principio a fin, resolvió el primer encuentro en sets corridos y tomó ventaja en la serie, dejando sensaciones muy positivas de cara a la definición.

Tras el compromiso en el Polideportivo Lucha Fuentes, una de las protagonistas fue Paola Rivera, quien analizó el rendimiento del equipo ‘santo’ y explicó los factores que marcaron la diferencia en este duelo inicial. La armadora mexicana no dudó en destacar el trabajo previo como uno de los pilares fundamentales del resultado.

“Estudiamos muy bien al rival y trabajamos en equipo. La unión que tenemos ahorita todas se ve reflejado en el campo y creo que eso fue clave para el triunfo de hoy”, señaló la colocadora al final del enfrentamiento en declaraciones a Latina, resaltando tanto la preparación táctica como el compromiso colectivo.

Rivera también hizo hincapié en aspectos específicos del juego que fueron determinantes para neutralizar a su rival. “Una de nuestras fortalezas es el servicio. Hoy salimos sirviendo muy bien. Y trabajamos bien el tema del bloqueo, porque Alianza tiene grandes atacantes, entonces tenemos que encontrar la forma de bajar un poco su eficiencia”, explicó. Este análisis deja en evidencia el plan de juego ejecutado por San Martín, que logró incomodar constantemente a su oponente.

Paola Rivera fue figura de San Martín en el triunfo ante Alianza Lima. Crédito: LPV

Mentalidad para la revancha

A pesar del resultado favorable, en San Martín no hay espacio para el exceso de confianza. Paola Rivera fue clara al señalar que la serie aún no está definida y que el equipo deberá mantener la concentración de cara al siguiente encuentro. “Sabemos que será una nueva historia. Aquí no se acaba en un juego, es al mejor de tres. Y pues nosotras vamos a salir enfocadas y vamos a trabajar a partir de mañana ya pensando en el siguiente partido, sin tener muy presente el resultado de hoy”, comentó.

Las palabras de la armadora mexicana reflejan una mentalidad competitiva y prudente, consciente de que Alianza Lima tiene la capacidad de reaccionar. La revancha será un escenario distinto, donde ambos equipos volverán a medir fuerzas con la presión de un título nacional en juego.

Un grupo unido en el momento clave

Más allá de lo táctico, Paola Rivera también destacó el aspecto humano como uno de los motores del equipo en esta etapa decisiva del campeonato. “Somos muy unidas. Algunas estamos melancólicas porque ya casi se acaba la liga, pero también disfrutando el momento”, expresó, evidenciando el fuerte vínculo que existe dentro del plantel.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Esa cohesión ha sido una de las bases del buen rendimiento de San Martín a lo largo de la temporada y, especialmente, en instancias clave como esta final. La conexión dentro y fuera de la cancha se traduce en confianza y solidez en el juego, aspectos que quedaron reflejados en la victoria del primer partido.

Con la ventaja en el bolsillo, San Martín intentará liquidar la serie en el próximo encuentro y quedarse con el título. Sin embargo, tal como advirtió Paola Rivera, nada está definido y la historia se resolverá dentro de la cancha. El duelo de vuelta está programado para el domingo 26 de abril, desde las 17:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes, escenario donde podría conocerse al nuevo campeón o estirarse la definición a un tercer partido.