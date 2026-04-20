Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario tras derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores

Javier Rabanal dejó de ser el técnico de Universitario: ¿quién dirigirá ante Deportivo Garcilaso?

Universitario de Deportes atraviesa una crisis deportiva que lo ha alejado de la pelea por el Torneo Apertura, luego de la derrota ante Melgar en Arequipa durante la jornada 11. Este resultado dejó al equipo fuera de la vanguardia y desató la crítica de los hinchas, quienes reclamaron la salida inmediata de Javier Rabanal como entrenador principal.

La caída ante el ‘rojinegro’ no fue el único golpe reciente. El traspié en casa frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores profundizó la preocupación en la interna del club. Dos derrotas en partidos clave encendieron las alarmas y dejaron en evidencia un funcionamiento colectivo lejos de las expectativas generadas a principio de temporada.

El ciclo del español, que ya venía siendo observado con desconfianza, quedó sentenciado tras el doble revés. Diversos medios coincidieron en que la decisión de la directiva era inminente, motivada tanto por los resultados adversos como por otros factores que erosionaron la confianza en el DT. Entre ellos, el deterioro de la relación con el plantel y varias declaraciones polémicas que dificultaron el ambiente.

El periodista Gustavo Peralta confirmó la salida de Javier Rabanal como DT de Universitario.

El propio Rabanal reconoció tras sucumbir con Melgar el peso de las críticas de los hinchas y eligió no confrontar. “A la hinchada no le puedo decir nada, lo ponen todo, nos apoyan en cada campo en el que se lo permiten, llenan el Monumental”, afirmó en conferencia de prensa. El técnico marcó distancia entre lo que sucede en redes sociales y el trato en persona, pero no logró revertir la imagen de desconexión con los aficionados y parte del vestuario.

El estilo de juego que proponía el nacido en Islas Canarias, lejos del que les permitió obtener el tricampeonato nacional, se volvió otro argumento de peso para quienes exigían un cambio de rumbo. Y es que la ‘U’ mostró una versión deslucida en los partidos decisivos, sin la intensidad ni el orden que lo caracterizó en campañas anteriores. Este declive fue especialmente notorio en la incapacidad para disputar los partidos más exigentes.

El desgaste con el plantel y las polémicas declaraciones

Además de los resultados, la salida de Javier Rabanal responde a un quiebre en la comunicación con el grupo de jugadores. Las polémicas declaraciones del entrenador afectaron el clima interno y generaron fricciones con referentes del plantel. La falta de entendimiento se hizo evidente en la cancha, donde el equipo ‘merengue’ no logró mostrar cohesión ni reacción ante la adversidad.

Los fichajes de último mercado, pensados para reforzar la estructura del equipo, tampoco cumplieron con las expectativas. Las críticas de la prensa y la afición se centraron en la floja adaptación de varios refuerzos, con la excepción de Caín Fara y Lisandro Alzugaray, quienes sí lograron destacarse. El resto de incorporaciones, sobre todo el esperado ‘9′, Sekou Gassama, quedó en deuda tanto en rendimiento como en aporte al colectivo.

El técnico de Universitario habló luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

La directiva, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, fue señalada por la falta de respuestas rápidas ante la crisis. La presión de la hinchada y la urgencia por revertir la situación aceleraron la toma de decisiones, que se concretó tras una reunión clave con Rabanal.

La reunión decisiva y el futuro inmediato de Universitario tras la salida de Javier Rabanal

El anticipo sobre la salida del entrenador fue reportado por el periodista Gustavo Peralta, quien detalló en el programa Al Límite que la directiva de Universitario mantenía “mucho hermetismo” y consideraba “muy difícil” la continuidad de Javier Rabanal. El dato relevante, adelantado por Peralta, fue la convocatoria a una reunión en el hotel Costa del Sol de Arequipa, o en su defecto al regreso a Lima, para comunicarle la decisión final al técnico español.

La directiva asumió la necesidad de “descomprimir la situación”, según Peralta, y se comprometió a tomar medidas urgentes para restablecer el ánimo del grupo y del entorno. La decisión se orientó no solo a responder al pedido popular, sino también a corregir el rumbo deportivo y evitar mayores tensiones internas.

En cuanto al reemplazo inmediato, se estima que el equipo será dirigido de manera interina por la dupla formada por Jorge Araujo —asistente técnico de Rabanal— y Piero Alva, histórico exjugador del club que dirige al cuadro de Liga 3. Ambos estarían a cargo del plantel en el próximo compromiso ante Deportivo Garcilaso, programado para el miércoles 22 de abril en el estadio Monumental.