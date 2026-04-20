Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se lucen juntos y a los besos en concierto del español en Nueva York

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo comparten un momento de afecto y besos durante el concierto del cantante español en Nueva York, ante la mirada de los asistentes.

La noche en Brooklyn quedó marcada por uno de los momentos más comentados de la gira de Alejandro Sanz. El cantante español, en pleno ascenso por Estados Unidos con la gira ¿Y ahora qué?, sorprendió al público al invitar a la actriz peruana Stephanie Cayo al escenario. Frente a una multitud que colmó el recinto, la pareja confirmó ante todos los presentes que ya no existe espacio para el misterio: su vínculo sentimental es una realidad visible.

Durante la interpretación de “Hoy no me siento bien”, Sanz detuvo el desarrollo habitual del concierto para llamar a Stephanie Cayo. La actriz se sumó a la presentación y, tras intercambiar miradas y gestos de complicidad, ambos compartieron un beso que fue recibido con ovaciones.

El instante no solo movilizó a los asistentes, sino que rápidamente se multiplicó en redes sociales, donde las imágenes circularon entre seguidores de ambos artistas.

En un concierto en Nueva York, el cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo aparecen juntos sobre el escenario. Las tomas registran a ambas personas abrazándose y moviéndose durante la presentación. La escena se desarrolla frente a una audiencia en un evento musical. Este video es parte de la cobertura de un concierto. | Instagram

Después del espectáculo, Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para compartir imágenes del encuentro y reflexionar sobre su paso por Nueva York. “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”, publicó el músico en su cuenta oficial, profundizando el eco de la escena vivida en Brooklyn.

La conexión entre el artista español y la actriz peruana ya había despertado sospechas en el pasado reciente. Sin embargo, la velada en la ciudad estadounidense terminó por disipar cualquier duda y posicionó a la pareja en el centro de la atención mediática internacional.

El amor de Alejandro y Stephanie

El acercamiento entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se ha hecho visible de manera gradual. La primera vinculación pública data de diciembre de 2023, cuando ambos compartieron una fotografía en redes sociales. En aquel momento, la actriz indicó que su relación era solo de amistad, pero las publicaciones conjuntas y los encuentros posteriores comenzaron a alimentar rumores de un vínculo sentimental.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo compartieron un apasionado beso durante el concierto del cantante español en Nueva York.

A finales de 2025, tras la separación de Sanz de la actriz Candela Márquez, se intensificaron las versiones sobre una relación con Cayo. En los meses siguientes, imágenes captadas durante un concierto en Guayaquil exhibieron un beso entre ambos, incrementando las especulaciones sobre el inicio de un romance. Las redes sociales de ambos artistas también dejaron entrever mensajes y fotografías con un tono más personal.

En abril, Alejandro Sanz volvió a alimentar los comentarios al publicar una captura de una videollamada con Stephanie Cayo, en la que ambos aparecen sonrientes. La imagen fue interpretada por seguidores y medios especializados como una señal inequívoca de que la relación había dejado de ser solo una versión periodística.

El episodio en el show de Brooklyn, donde la pareja se mostró cercana y selló la noche con un beso, llegó pocos días después de que ambos celebraran el cumpleaños número 38 de Stephanie Cayo. El gesto en el escenario no solo confirmó la relación, sino que también marcó un punto de inflexión al hacer pública una historia que, hasta entonces, había transitado entre rumores y señales indirectas.

Alejandro Sanz celebra el cumpleaños de Stephanie Cayo con un emotivo mensaje en redes sociales, compartiendo una imagen juntos en un ambiente festivo junto a un pastel.

La comunidad peruana presente en el concierto fue testigo de un momento especial. La pareja, frente a una audiencia diversa, decidió no ocultar más su vínculo y se mostró abierta ante los seguidores y la prensa. El impacto de la escena se reflejó en la repercusión inmediata en plataformas digitales y en la cobertura de diversos medios internacionales.