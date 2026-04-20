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Miguel Trauco y un debut caótico con Sport Boys: agresión, roja y pelea en partido ante Alianza Atlético

El futbolista peruano reapareció tras varios meses de ausencia en medio de investigaciones por una denuncia de violencia sexual y, con pocos minutos en cancha, terminó siendo expulsado

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El futbolista nacional vio la tarjeta roja en el partido ante Alianza Atlético en Sullana. (Video: L1MAX)

Miguel Trauco tuvo un estreno turbulento con la camiseta de Sport Boys. El lateral peruano, que volvía a la actividad tras varios meses alejado en medio de una investigación en su contra por una denuncia de violencia sexual, terminó expulsado y envuelto en una gresca durante el duelo ante Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

El encuentro, disputado en Sullana, se desarrollaba de manera equilibrada durante gran parte del tiempo. Ambos equipos peleaban cada balón sin mayores sobresaltos, en un trámite parejo. Sin embargo, el segundo tiempo elevó la intensidad y los roces comenzaron a hacerse más frecuentes, anticipando un cierre caliente.

El punto de quiebre llegó a los 86 minutos. Tras un tiro libre a favor de Alianza Atlético por una falta de Carlos Zambrano, Trauco protagonizó un fuerte cruce verbal con Germán Díaz. La discusión subió de tono rápidamente y el árbitro decidió intervenir, expulsando a ambos futbolistas ante la sorpresa de los protagonistas.

Lejos de calmar los ánimos, la expulsión detonó el caos en el Estadio Municipal “Campeones del 36”. Mientras Díaz se retiraba reclamando la decisión arbitral, Trauco siguió el mismo camino instantes después, acompañado por jugadores y miembros de los comandos técnicos. La tensión se trasladó al túnel de vestuarios, donde se generó un tumulto.

Se generó una gresca cerca de la tribuna tras la expulsión de Miguel Trauco.
Se generó una gresca cerca de la tribuna tras la expulsión de Miguel Trauco. Crédito: Captura L1 MAX

Desde el campo, varios futbolistas corrieron hacia esa zona al percatarse de lo que ocurría. En medio del desorden, algunos rodearon a Trauco para protegerlo, ya que desde las tribunas un sector de hinchas locales comenzó a lanzar objetos. Incluso, jugadores de Alianza Atlético intentaron calmar a sus propios aficionados, pidiéndoles que detuvieran los ataques.

El partido siguió

Pese a los reclamos y al ambiente hostil que se vivía en ese momento, el árbitro decidió que el encuentro continuara hasta el final. Así, el duelo se cerró en medio de un clima enrarecido, marcado por la tensión dentro y fuera del campo, dejando como saldo un debut accidentado para Miguel Trauco, quien quedó en el centro de la polémica en su primera aparición con Sport Boys.

El compromiso en Sullana, además, se extendió hasta el minuto 114 debido a las múltiples interrupciones que se registraron en el tramo final. El juego perdió continuidad y se volvió cada vez más friccionado, con constantes reclamos y un ambiente cargado de tensión tanto en la cancha como en las tribunas.

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, apareció Hansell Riojas en los descuentos para inclinar la balanza a favor del cuadro chalaco. Su gol desató la celebración ‘rosada’ y terminó por sellar un partido tan accidentado como intenso. Con ese tanto agónico, Sport Boys se quedó con tres puntos valiosos en condición de visitante, en una jornada que combinó polémica, descontrol y un desenlace inesperado.

Sport Boys derrotó 1-0 a Alianza Atlético en Sullana.
Sport Boys derrotó 1-0 a Alianza Atlético en Sullana. Crédito: Prensa SBA

Miguel Trauco volvió a jugar

El 2026 no comenzó bien para Miguel Trauco. El lateral peruano estuvo en el centro de la polémica tras protagonizar un acto de indisciplina durante la pretemporada de Alianza Lima, a lo que se sumó una denuncia por violencia sexual presentada por una joven argentina. A raíz de estos hechos, el club decidió desvincularlo y el futbolista quedó sin actividad oficial en la Liga 1 durante varios meses.

Pese a este contexto y al proceso legal en curso, Sport Boys optó por incorporarlo a su plantel, brindándole la posibilidad de retomar su carrera. Así, Trauco volvió a pisar un campo de juego en el duelo ante Alianza Atlético, sumando sus primeros minutos con la camiseta ‘rosada’.

Sin embargo, su regreso estuvo lejos de ser el esperado. El defensor, que fue usado como volante creativo, terminó siendo expulsado en el tramo final del encuentro, en medio de una situación tensa que derivó en una gresca. De esta manera, su debut quedó marcado por la polémica y una sanción que condiciona sus próximos partidos.

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