En plena crisis, Petroperú adquiere petróleo de Venezuela y EE.UU. por 1.5 millones de barriles

Composición: Infobae Perú

La empresa estatal Petroperú concretó la compra de un millón de barriles de crudo venezolano, marcando el reinicio de operaciones comerciales con ese país luego de 17 años. El suministro, gestionado a través de la comercializadora internacional Trafigura, se entregará de forma escalonada entre abril y mayo de 2026 e incluye una mezcla de Merey 16 y West Texas Intermediate (WTI). La operación se produce en un contexto internacional marcado por la volatilidad del mercado energético y cambios en los flujos globales de petróleo.

En paralelo, un informe de Bloomberg reveló que la compañía también aseguró casi 500 mil barriles adicionales de crudo provenientes de la reserva estratégica de Estados Unidos, específicamente del tipo Bayou Choctaw almacenado en Luisiana. Ambas adquisiciones suman alrededor de 1.5 millones de barriles y forman parte de una estrategia orientada a diversificar fuentes de abastecimiento en un escenario de restricciones operativas y financieras que afectan a la petrolera estatal.

Compra de crudo ocurre en medio de caída de participación y problemas financieros en Petroperú

Endeudamiento y retrasos en Talara reducen la presencia de Petroperú en el mercado de combustibles. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La adquisición de crudo venezolano se produce en un momento crítico para Petroperú, cuya participación en el mercado de combustibles se redujo de 49% en 2014 a 25% en 2025, según reportes recogidos por RPP. Este retroceso está asociado al alto nivel de endeudamiento generado por la construcción de la nueva refinería de Talara, cuyo costo final superó en más de cuatro veces el presupuesto inicial.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), la empresa enfrenta problemas de liquidez que limitan su capacidad operativa, incluyendo la compra de crudo. Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, advirtió que los flujos actuales de la compañía “no le alcanzan ni para cubrir sus operaciones diarias, ni para cumplir con sus obligaciones financieras”, lo que ha impactado directamente en su abastecimiento.

A estos factores se suman dificultades técnicas y decisiones operativas que afectaron el desempeño de la refinería. El cierre anticipado de la antigua planta de Talara, sin que la nueva estuviera completamente operativa, contribuyó a la pérdida de mercado. Además, retrasos en la implementación de unidades auxiliares clave, como la de flexicoking, impidieron alcanzar la capacidad total de procesamiento.

Actualmente, la refinería de Talara tiene capacidad para procesar hasta 95 mil barriles diarios, pero opera en torno a los 70 mil barriles por día, según estimaciones del IPE. Esta brecha responde, en parte, a la falta de capital de trabajo para adquirir mayores volúmenes de petróleo, en un contexto donde la demanda interna de combustibles continúa en aumento.

Diversificación de abastecimiento en medio de crisis energética global

Estados Unidos enfrenta el mayor incremento en los precios del petróleo desde 1983 por el conflicto con Irán. (Associated Press)

Frente a este escenario, la compra de petróleo a Venezuela y Estados Unidos busca optimizar las mezclas de crudo utilizadas por Petroperú y reducir su dependencia histórica del petróleo pesado ecuatoriano. La operación con Trafigura incluye cargamentos que combinan crudo venezolano con WTI estadounidense, lo que permite mejorar el rendimiento en refinería.

En el caso del crudo Bayou Choctaw, este proviene de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, un mecanismo que ha sido activado en distintas ocasiones para mitigar el impacto de crisis energéticas globales. La liberación de estos volúmenes responde a acuerdos internacionales orientados a estabilizar el mercado ante el alza de precios y las dificultades de acceso derivadas de tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente.

No es la primera vez que estas reservas se destinan al mercado internacional. En 2022, Estados Unidos liberó 180 millones de barriles, de los cuales cerca del 10% se dirigió a Europa y Asia. En este caso, el suministro hacia Perú se concreta a través de intermediarios que pueden redistribuir el crudo sin obligación de mantenerlo dentro del territorio estadounidense.

En términos operativos, Petroperú ha reducido también sus niveles de importación de combustibles. En 2024, registró un promedio de 57 mil barriles diarios, lo que representa una caída de aproximadamente 30% respecto a 2019, según el IPE. Esta tendencia se mantiene pese a los rescates financieros del Estado, que entre 2013 y 2025 superaron los S/25 mil millones, a los que se suma un nuevo aporte previsto para 2026 de al menos S/500 millones.

Las recientes compras de crudo se enmarcan así en un contexto de limitaciones financieras, menor participación de mercado y necesidad de asegurar suministro, mientras la empresa busca sostener su operación en un entorno energético global cada vez más exigente.