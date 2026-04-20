Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no tiene escándalos en televisión: “Su imagen es correcta”

Samahara Lobatón y su madre Melissa Klug (Instagram / Samahara Lotabón)

El paso de Melissa Klug por el reality ‘La Granja VIP’ provocó diversas reacciones dentro y fuera del programa. Su hija, Samahara Lobatón, quien también es parte del elenco, abordó la situación desde una perspectiva personal y familiar, y puso énfasis en la reputación pública de su madre.

“No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, afirmó Samahara Lobatón durante una conversación privada con su equipo, conocida como Team Víboras.

La empresaria Melissa Klug ingresó al reality tras el inicio oficial y su permanencia se limitó a dos semanas. En ese periodo, compartió convivencia con su hija y otros concursantes. Su salida se produjo después de ser nominada y quedar fuera por decisión del público, justo una semana después de la eliminación de su pareja, Jesús Barco.

El video muestra a Samahara Lobatón hablando de la trayectoria de su madre en televisión, quien asegura es limpia y libre de escándalos. Por esa razón, Lobatón celebra que su progenitora haya salido del reality y vuelva a casa | TikTok

Samahara Lobatón sostuvo que la exposición prolongada en la competencia podía implicar riesgos para la imagen pública de su madre. Desde su perspectiva, la presencia de Melissa Klug en el formato televisivo aumentaba la posibilidad de verse involucrada en polémicas, algo que —según Lobatón— no forma parte de la trayectoria mediática de la empresaria.

La joven manifestó que el resultado de la votación le trajo alivio. “Cuando vi que se iba, dije al menos se va, pero va a estar feliz con su familia y mis hijos”, expresó. Para Lobatón, el entorno familiar es fundamental y la distancia de los conflictos mediáticos representa un resguardo para su madre y los más cercanos.

La participación de madre e hija en el mismo programa generó expectativas y desencadenó situaciones de alta carga emocional, especialmente tras la eliminación de Melissa Klug. La decisión del público fue tomada por Samahara como una oportunidad para recuperar la calma en su entorno.

Samahara Lobatón defiende a Melissa Klug, afirmando que su imagen televisiva es impecable y no tiene escándalos públicos, como se lee en la noticia de última hora.

Samahara Lobatón quiere irse de ‘La Granja VIP’

En medio de la presión del encierro y el desgaste emocional, Samahara Lobatón reveló a su compañero ‘Cri Cri’ que atraviesa un momento de quiebre en el reality. La influencer confesó el deseo de abandonar la competencia, mostrando un costado vulnerable ante las cámaras y el público.

“Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero”, declaró. Esta afirmación evidenció una ruptura entre el objetivo económico del programa, que ofrece un premio de 100 mil soles, y las prioridades personales de la participante.

El cuidado de sus hijos, a cargo de su hermana menor durante su ausencia, incrementó la angustia de Samahara Lobatón. En la misma conversación, señaló: “Qué ch* hago aquí encerrada, mis hijos están con Melissita”, destacando el peso emocional que tiene la distancia con su familia.

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

La dinámica del reality exige resistencia física y emocional. La joven mencionó que su motivación principal se diluyó frente al impacto de la separación familiar. Aunque el premio económico es atractivo, Samahara minimizó su importancia al decir: “La plata la hago aquí o afuera”.

La experiencia de Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ expuso los límites personales ante la exigencia del formato televisivo. Las declaraciones de la participante han abierto el debate sobre el bienestar emocional en realities y cómo la exposición mediática puede afectar la vida fuera de cámaras.