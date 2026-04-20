Diego Penny advirtió a directiva de Universitario por posible salida de Javier Rabanal: “Es dispararse a los pies”

El exarquero se pronunció por el futuro del DT español y la posible decisión de los altos mandos de su salida de la 'U'. (Video: Movistar Deportes / Después de Todo)

Universitario de Deportes dejó escapar una chance de oro para seguir en la lucha por el Torneo Apertura tras su derrota frente a Melgar en Arequipa por la jornada 11. La caída no solo significó un golpe en la tabla, sino que encendió fuertes críticas de los hinchas, quienes ahora exigen la salida de Javier Rabanal.

Justamente, Diego Penny ofreció una mirada precisa sobre el complejo panorama que enfrenta la ‘U’. “Es muy difícil hablar sobre eso (continuidad de Javier Rabanal) porque yo siento que la gente que lo trajo a Rabanal, al sacarlo se expone; entonces, creo que van a tratar de protegerse entre ellos”, indicó en primera instancia en el programa Después de Todo.

De acuerdo con el exfutbolista, la directiva se encuentra en una encrucijada: si decide prescindir de Rabanal, estaría reconociendo públicamente un error de gestión. “Sacar al técnico implica voltear a ver a quién traes o traes a cualquiera”, advirtió. El ‘Flaco’ considera que una medida de ese tipo sería como “dispararse a los pies”, ya que los responsables de su llegada asumirían la responsabilidad plena por los resultados.

En el vestuario, el mensaje central ha sido cerrar filas y evitar que el ruido externo desestabilice al equipo. Penny recordó que los jugadores han sido instruidos para crear un “caparazón” y no dejarse influir por las críticas, una estrategia que, aunque busca cohesión interna, no siempre logra calmar los ánimos tras una derrota dolorosa.

Universitario con Javier Rabanal viene de dos derrotas al hilo entre Copa Libertadores y Liga 1. - créditos: Universitario

La figura de Jorge Fossati reapareció en el debate. Penny mencionó que “Fossati siempre va a ser una opción en la ‘U’, pero el tema es cómo y por qué salió el uruguayo. Esa fue la primera gran decisión de la directiva nueva con Velazco y con Álvaro Barco, que se encargaba del tema deportivo”. La gestión de Franco Velazco y Álvaro Barco, según el análisis de Penny, quedó marcada primero por la salida del ‘charrúa’ y luego, por la llegada de Rabanal, junto con refuerzos que “algunos no dan la talla”.

El reciente tricampeonato nacional de Universitario no ha evitado que el equipo se vea, en palabras de Penny, como un equipo que “parece que se ha olvidado hasta de ir a guerrear los partidos que tiene que ganar”. El exfutbolista remarcó que el equipo ya no muestra la misma combatividad que lo llevó al éxito en campañas pasadas, una observación que alimenta el descontento de la tribuna.

En este contexto, la continuidad de Javier Rabanal parece pender de un hilo. “Yo sé que los procesos se acaban, pero el campeonato es largo. Creo que es muy complicado”, acotó el exarquero.

El técnico español analizó la derrota de la 'U' ante el 'rojinegro' en Arequipa. (Video: Jax Latin Media)

Detalles de la reunión clave entre dirigencia de Universitario y Javier Rabanal

Mientras la tensión crece, todas las miradas se dirigen hacia la dirigencia de Universitario, que debe definir el rumbo del club en las próximas horas. Según el periodista Gustavo Peralta, el administrador Franco Velazco es consciente de que se avecinan decisiones trascendentales.

“Lo que más o menos me han confirmado es que en las próximas horas, si no es aquí mismo en el hotel Costa del Sol, ya sería mañana llegando a Lima, van a conversar con Javier Rabanal para comentarle sobre la decisión que va a tomar Universitario”, reveló en el programa Al Límite.

El comunicador señaló que, aunque no hay confirmación oficial, la continuidad de Javier Rabanal es vista como “muy difícil” dentro de la institución. Sin embargo, recalcó la necesidad de esperar hasta que la institución haga pública cualquier decisión.

En la agenda de la dirigencia está también la autocrítica: se espera que Franco Velazco, junto con Álvaro Barco, asuma responsabilidades y busque “descomprimir la situación”. El club debe decidir si apuesta por la continuidad, pese a los resultados adversos, o inicia un nuevo ciclo con otro entrenador.