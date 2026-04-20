CTS 2026: guía completa sobre el depósito de mayo, retiro del 100% y sanciones por incumplimiento

Miles de trabajadores formales en Perú tendrán acceso al retiro del 100% de la CTS acumulada hasta diciembre de 2026, según la normativa vigente. (Andina)

Miles de trabajadores formales en Perú podrán acceder en mayo al depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), con la posibilidad de retirar el 100% del monto acumulado y bajo la advertencia de sanciones para las empresas que incumplan con el pago.

La CTS es un beneficio social dirigido a los trabajadores en planilla de empresas privadas, cuyo objetivo es ofrecer un fondo de contingencia ante la eventualidad del cese laboral.

Voceros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) explicaron que este mecanismo ayuda a cubrir necesidades del trabajador y su familia durante el periodo de búsqueda de un nuevo empleo.

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio obligatorio para trabajadores en planilla del sector privado, ofreciendo protección económica ante el cese laboral.

De acuerdo con declaraciones recogidas por RPP, Ralphi Jauregui, especialista en finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó que el beneficio corresponde a quienes laboran al menos cuatro horas diarias y están contratados bajo el régimen laboral privado.

Fechas clave para el depósito

El depósito de la CTS se realiza dos veces por año. Para 2026, las empresas deberán abonar el primer pago en mayo, con plazo máximo hasta el día 15, cubriendo el periodo de noviembre de 2025 a abril de 2026. El segundo depósito se efectuará en noviembre, hasta el 15, por el periodo de mayo a octubre.

El empleador debe efectuar el depósito en la cuenta CTS de la entidad financiera que el trabajador haya elegido y comunicado previamente, siempre que esté autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Además, el empleador está obligado a entregar una liquidación de cálculo del beneficio al trabajador.

La CTS no es un ahorro ordinario, sino un respaldo económico obligatorio frente al fin del vínculo laboral. Foto: Bushop

Monto y cálculo de la CTS

El monto de la CTS varía según el tiempo trabajado, el salario y el tipo de empresa. Si el trabajador laboró el semestre completo en una mediana o gran empresa, le corresponde el 50% de la remuneración mensual más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025, tal como detallan los expertos.

En el caso de periodos incompletos, la CTS se calcula de manera proporcional a los meses laborados. Según la explicación, el cálculo se realiza sumando el sueldo básico sin descuentos y la sexta parte de la gratificación, dividiendo ese resultado entre 12 y multiplicando por los meses trabajados.

Ejemplo práctico: Un trabajador que laboró los seis meses completos, con un sueldo de S/ 2,000 y gratificación de S/ 2,000, recibirá aproximadamente S/ 1,333.33 de CTS en mayo de 2026. Si comenzó a trabajar en enero de 2026, el monto sería S/ 1,166.6. Para quienes solo laboraron en abril, recibirán S/ 194. Si el inicio de labores ocurre en mayo, el depósito correspondiente se trasladará a noviembre de 2026.

El monto de la CTS varía según el sueldo y el tiempo trabajado, incluyendo la sexta parte de la gratificación y considerando el tipo de empresa contratante. (Andina)

En el caso de empresas inscritas en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), los trabajadores contratados antes del registro reciben la CTS bajo el régimen general. Los contratados después reciben el beneficio a razón de 15 remuneraciones diarias por año de servicio, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias.

Para los trabajadores del régimen laboral agrario (Ley 31110), la CTS se encuentra incluida en la remuneración diaria en un equivalente al 9.72% del salario básico. El trabajador puede optar por recibir la CTS y las gratificaciones en los plazos legales, sin que se prorrateen en la remuneración diaria.

Sueldos variables

Cuando el trabajador percibe una remuneración principal variable, la CTS se calcula sobre el promedio de lo recibido entre noviembre y abril. Si el sueldo es fijo, pero existe una remuneración complementaria variable, como horas extras, estos montos se incorporarán al cálculo siempre que se hayan percibido al menos tres veces en el periodo correspondiente.

El pago de la CTS corresponde a los días efectivamente laborados, aunque existen excepciones. Se incluyen días no trabajados por accidentes laborales o enfermedad profesional hasta un máximo de 60 días al año, descansos pre y post natal, huelgas no declaradas ilegales y días remunerados durante procesos de despido.

El monto de la CTS varía según el sueldo y el tiempo trabajado, incluyendo la sexta parte de la gratificación y considerando el tipo de empresa contratante.

Retiro del 100% de la CTS

Actualmente, una norma excepcional permite la libre disposición del 100% del dinero acumulado por concepto de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin que sea necesario el cese laboral.

Esta medida se mantiene vigente, por lo que los trabajadores pueden acceder a la totalidad de sus fondos como una fuente de liquidez inmediata.

No cumplir íntegramente y en el plazo legal con el depósito de la CTS se considera una infracción grave. Según la normativa, las multas para empresas que no son micro o pequeñas pueden ir desde S/ 8,635 hasta S/ 143,660. En el caso de pequeñas empresas, las sanciones varían entre S/ 2,475 y S/ 24,750.

El depósito debe realizarse en la cuenta elegida por el trabajador, y la empresa tiene la obligación de entregar la liquidación correspondiente. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede derivar en la aplicación de las multas mencionadas.