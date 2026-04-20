Extrema seguridad en la ONPE: rejas, candados y control total en el centro de Lima

Piero Corvetto llega a la sede de la ONPE con fuerte resguardo policial. Exitosa

La sede central de la ONPE en Lima se encuentra bajo un riguroso cerco de seguridad y acceso restringido. Desde el domingo 19 de abril, las autoridades implementaron medidas excepcionales coincidentemente ante la convocatoria de una marcha por parte de Rafael López Aliaga. Rejas metálicas, aseguradas con cadenas y candados, cercaron los principales accesos a la ONPE. Efectivos policiales vigilan cada entrada y salida, mientras el tránsito vehicular y peatonal permanece restringido a trabajadores acreditados y residentes, quienes deben identificarse para cruzar los controles. El despliegue policial incluyó efectivos de la unidad de servicios especiales distribuidos en avenidas y calles aledañas, generando una escena poco habitual en el corazón del cercado de Lima.

El domingo de la marcha: cierre total y vigilancia reforzada

Durante la tarde del domingo, en coincidencia con la movilización convocada por López Aliaga, la ONPE fue rodeada por rejas y la presencia policial se multiplicó. El jirón Washington, eje principal del acceso a la sede electoral, quedó sellado. El paso fue limitado de forma estricta, solo permitiendo el ingreso a quienes portaran credenciales de la ONPE o documentos que acreditaran residencia en las cuadras cercanas.

La vigilancia continuó hasta la noche, cuando algunos ciudadanos se acercaron al enrejado con la intención de ingresar, pero la policía les negó el acceso. En paralelo, tras varias horas dentro de la ONPE, el jefe de la entidad, Piero Corvetto, salió escoltado por su equipo de seguridad. Su vehículo recorrió el jirón Washington hacia Lima Cercado y luego se dirigió a su residencia en Miraflores, donde la custodia policial se mantuvo activa.

Vigilancia permanente y rutas alternas: así llegó Piero Corvetto a la ONPE

Lunes de restricciones: acceso limitado y control policial

Las medidas de seguridad continuan hasta este lunes. Las rejas permanecieron en su lugar, extendiendo la restricción de tránsito vehicular y peatonal en dos cuadras del jirón Washington y en los accesos de la avenida Veintiocho de Julio, Guzmán Blanco, Yauyos y Chincha. Los controles policiales verificaban minuciosamente la identificación de cada persona que intentaba cruzar el cerco, permitiendo solo el ingreso de personal autorizado y vecinos acreditados. Las autoridades priorizaron evitar cualquier incidente o alteración del orden en un contexto marcado por cuestionamientos al proceso electoral y a la gestión del organismo.

Traslado y llegada de Piero Corvetto

En este escenario de resguardo extremo, el traslado diario del jefe de la ONPE se realizó bajo un estricto protocolo. A las 6:50 de la mañana, Piero Corvetto salió de su domicilio en Miraflores, acompañado por personal de seguridad. El desplazamiento se hizo por la vía expresa hacia el centro de Lima, mientras una camioneta de la Policía Nacional permanecía en la zona de partida. A diferencia de días previos, el vehículo oficial de Corvetto ingresó a la cochera de su vivienda para evitar la presencia de la prensa y luego trasladó al funcionario directamente a la ONPE.

Al llegar a la sede central, Corvetto evitó el tradicional ingreso por el jirón Washington y utilizó una vía alterna, el jirón Yauyos, reforzando el operativo de seguridad. El despliegue policial en los alrededores y el control en los puntos de acceso evidenciaron la magnitud de las medidas adoptadas para proteger al jefe de la ONPE, quien continúa en funciones mientras se desarrollan investigaciones por presunto favorecimiento en la contratación de servicios para el proceso electoral. El organismo permanece bajo estricta vigilancia, con accesos controlados y la expectativa de nuevas diligencias judiciales en los próximos días.