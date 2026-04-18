Aprueban dictamen que dará homologación del incentivo del CAFAE para más trabajadores

Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó la importancia del dictamen que homologa el incentivo único del CAFAE. - Crédito Congreso

Este pasado miércoles 15 de abril, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Flavio Cruz Mamani (bancada Perú Libre), respaldó una serie de dictámenes orientados a fortalecer derechos laborales, introducir cambios en el sistema judicial y mejorar el acceso de la ciudadanía a mecanismos legales.

Así, entre estos acuerdos se aprobó por mayoría (12 votos a favor y una abstención) el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 13886/2025-CR, que propone la Ley que establece la Homologación del Incentivo Único – CAFAE para los Servidores Administrativos de la Procuraduría General del Estado sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

Como se recuerda, ya hay una Ley vigente que homologa el incentivo CAFAE a nivel nacional, pero a raíz de que le Ministerio de Economía y Finanzas no considera su aplicación tal cual, se espera que en el demorado reglamento esta se aplique.

La Ley ique homologa el incentivo del CAFAE equipararía el monto a todos los trabajadores del mismo nivel remunerativo. El nuevo monto tendría que haber entrado en vigencia en octubre pasado. - Crédito Andina

Homologarían CAFAE para Procuraduría

Sin embargo, con este dictamen, el grupo de trabajo dio luz verde a una medida que busca uniformizar el Incentivo Único-CAFAE que perciben los servidores administrativos de la Procuraduría General del Estado comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276. Así, la presión para aplicar esta medida crece.

En este caso específico, la iniciativa fija una escala única de aplicación obligatoria y establece como eje central que ningún trabajador vea reducido el monto que actualmente recibe en esta entidad.

“Además, la fórmula legal plantea que la homologación tome como referencia el monto más alto asignado dentro de cada nivel remunerativo, con el fin de corregir desigualdades internas y asegurar criterios de equidad, razonabilidad y unidad institucional”, acota la Comisión de Justicia del Congreso.

El MEF no cumplió con presentar el reglamento de la homologación del incentivo único CAFAE. - Crédito MEF

Otra medidas aprobadas

Asimismo, en otro momento, la comisión aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12544/2025-PJ, que plantea la Ley que modifica la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, respecto de la procedencia del recurso de casación, iniciativa impulsada por el Poder Judicial. La propuesta obtuvo 12 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

“Esta reforma responde al desborde de la carga procesal que afronta el sistema judicial, situación que ha contribuido al retraso de expedientes, a la emisión de decisiones fuera de plazo razonable y al incremento de recursos que llegan a la Corte Suprema”, explica la comisión.

De igual manera, este grupo aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 6693/2023-CR, que propone la Ley que establece la exoneración del pago de tasas judiciales en los procesos no contenciosos de autorización judicial previstos en los artículos 452, 453 y 465 del Código Civil, Decreto Legislativo 295.

Esta comisión consideró que la medida “resulta viable por su impacto focalizado y su limitado efecto presupuestal, debido a que la exoneración se circunscribe a procesos no contenciosos específicos. Además, valoró que esta propuesta no exige la creación de nuevas estructuras administrativas y que se ajusta al marco jurídico vigente”. Como se sabe, sin embargo, todos estos dictámenes deberán ser validados frente al Pleno del Congreso.