Perú

Suheyn Cipriani representará a Perú en el Miss Grand International All Stars: “Confianza, autenticidad y pasión”

La modelo peruana fue anunciada oficialmente por el certamen asiático como la representante de Perú

Guardar
Díptico de Suheyn Cipriani. Izquierda: de frente, vestida elegantemente, cabello oscuro suelto, fondo dorado. Derecha: primer plano con chaqueta de cuero negra, mano cerca de la barbilla
Suheyn Cipriani, la representante de Perú, posa para una sesión de fotos antes de su participación en el Miss Grand International All Stars, evento donde busca proyectar confianza, autenticidad y pasión.

La participación peruana en el Miss Grand International All Stars toma un nuevo impulso con la elección de Suheyn Cipriani como representante nacional en este formato especial del certamen. La organización internacional anunció oficialmente su designación, lo que provocó manifestaciones de apoyo y entusiasmo entre seguidores y figuras ligadas al mundo de los concursos de belleza.

La noticia se difundió a través de las redes sociales del Miss Grand International (MGI), donde el comité resaltó las cualidades que distinguen a Cipriani. La modelo e influencer, de 29 años, asume el reto de portar la banda de Perú en este certamen dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil. El evento está concebido como una edición especial que reunirá a concursantes con experiencia y trayectoria internacional.

Según la publicación oficial, la organización destacó que “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y presentadora de podcast peruana, actualmente estudia Psicología. Ella tiene experiencia tanto en las etapas de desfiles nacionales como internacionales, lo que trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”. Estas palabras fueron acompañadas por un reconocimiento a su carisma y capacidad para conectar con la audiencia.

Imagen de Suheyn Cipriani, una mujer con cabello oscuro y largo, vestida de negro, posando de lado con una mano en la cadera y otra cerca de su rostro, sobre un fondo gris liso
Suheyn Cipriani, la modelo peruana, fue seleccionada para representar a su país en el Miss Grand International All Stars, un certamen que valora la confianza, autenticidad y pasión.

Miss Grand International hizo el anuncio oficial

La cuenta oficial de Instagram del certamen fue el canal elegido para dar a conocer la noticia. El mensaje incluyó una descripción detallada del perfil de Suheyn Cipriani, remarcando aspectos como su presencia ante las cámaras y su habilidad en la oratoria.

La publicación resaltó: “Suheyn representa confianza, autenticidad y pasión. Su objetivo es usar su voz y plataforma para inspirar a otros mientras hace un impacto significativo en el escenario MGI All Stars”. La organización también subrayó su disciplina y determinación, señalando que se encuentra en proceso de desarrollo académico y profesional.
Retrato de Suheyn Cipriani, una mujer joven de cabello oscuro y largo, con maquillaje y grandes aretes, mirando hacia la derecha
Suheyn Cipriani, representante de Perú, posa para una foto oficial antes de su participación en el Miss Grand International All Stars.

El perfil de Cipriani incluye una amplia experiencia en certámenes de belleza. Entre sus logros previos figura el título de Miss Eco International 2019, lo que le otorga un reconocimiento previo en escenarios internacionales. Además, su trayectoria como presentadora de televisión y podcast ha sido destacada por su influencia positiva en la audiencia.

El anuncio generó de inmediato una reacción en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio enviaron mensajes de felicitación. Cipriani compartió en sus propias plataformas los saludos y muestras de apoyo, expresando su satisfacción por la nueva oportunidad de representar a Perú en un evento de alcance internacional.

La edición “All Stars” del Miss Grand International reunirá a participantes con antecedentes destacados en el ámbito de los concursos de belleza. El formato busca reconocer no solo la belleza exterior, sino también habilidades de comunicación, autenticidad y compromiso social. La presencia de Cipriani en el evento posiciona a Perú en el escenario global, respaldada por su experiencia y perfil multifacético.

Suheyn Cipriani – Maracius – Diego Aguilar - Perú – entretenimiento – 15 febrero
Suheyn Cipriani (Facebook / Suheyn Cipriani)

La organización del certamen, liderada por Nawat Itsaragrisil, ha promovido en sus últimas ediciones una visión más inclusiva y orientada al impacto social. La participación de representantes como Cipriani responde a esta tendencia, al resaltar perfiles que conjugan talento, preparación académica y vocación de influencia positiva.

El evento internacional está programado para reunir a delegadas de diversos países, muchas de ellas con experiencia previa en competencias de alto nivel. El regreso de Perú al certamen, a través de la figura de Suheyn Cipriani, marca un nuevo capítulo en la historia de la representación nacional en plataformas de belleza internacional.

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiMiss Grand Internationalperu-entretenimiento

Más Noticias

El INPE trasladó a 17 internas de Moquegua a penales de Arequipa y Tacna

La operación articuló diversas áreas y protocolos de seguridad, estableciendo un nuevo marco de coordinación institucional y liderazgo en el sur

El INPE trasladó a 17 internas de Moquegua a penales de Arequipa y Tacna

Streamer Cristorata podría recibir pena de cárcel por insultos racistas durante transmisión en Kick

El caso se inició tras denuncias por frases contra comunidades del sur, con diligencias que incluyen exámenes psicológicos, así como la revisión de videos que registraron los comentarios del creador de contenido peruano

Streamer Cristorata podría recibir pena de cárcel por insultos racistas durante transmisión en Kick

Miguel Trauco y un debut caótico con Sport Boys: agresión, roja y pelea en partido ante Alianza Atlético

El futbolista peruano reapareció tras varios meses de ausencia en medio de investigaciones por una denuncia de violencia sexual y, con pocos minutos en cancha, terminó siendo expulsado

Miguel Trauco y un debut caótico con Sport Boys: agresión, roja y pelea en partido ante Alianza Atlético

Diego Penny advirtió a directiva de Universitario por posible salida de Javier Rabanal: “Es dispararse a los pies”

El exarquero se pronunció por el complicado presente de la ‘U’ y de la posible decisión de la dirigencia de definir el futuro del entrenador español

Diego Penny advirtió a directiva de Universitario por posible salida de Javier Rabanal: “Es dispararse a los pies”

Precio del dólar con baja Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 20 de abril

Dólar se deprecia. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con baja Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 20 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 93.570 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados ONPE al 93.570 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Rafael López Aliaga recurre nuevamente a la violencia sexual en su discurso de fraude electoral: “Los peruanos han sido violados”

Elecciones 2026: Más peruanos votaron este año, pero fallos de la ONPE generaron más mesas sin instalar

El silencio de Piero Corvetto: jefe de la ONPE evita declarar a la prensa a una semana del caos del 12 de abril

Elecciones 2026: con transmisión en vivo, JNE inicia hoy el recuento público de votos de actas observadas

ENTRETENIMIENTO

Óscar López Arias revela su radical cambio de vida: vive en campo y junto a sus perros

Óscar López Arias revela su radical cambio de vida: vive en campo y junto a sus perros

Magaly Medina revela el método que utilizó para bajar de peso rápidamente: “Era inadmisible”

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

Samahara Lobatón quiere dejar La Granja VIP y apunta contra Bryan Torres: “Por él fuera, estaría de viaje para no estar con sus hijos”

Pamela Franco encara a la chica del ‘auto-rana’ y revela impactante plan de Christian Domínguez: “Quería llevarla a su casa”

DEPORTES

Miguel Trauco y un debut caótico con Sport Boys: agresión, roja y pelea en partido ante Alianza Atlético

Miguel Trauco y un debut caótico con Sport Boys: agresión, roja y pelea en partido ante Alianza Atlético

Diego Penny advirtió a directiva de Universitario por posible salida de Javier Rabanal: “Es dispararse a los pies”

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así quedó Perú tras perder 1-0 ante Ecuador

“Debería dirigir a la selección”: Gaby Pérez del Solar avala una nueva oportunidad para Natalia Málaga en la ‘bicolor’

¿Javier Rabanal deja Universitario tras derrota ante Melgar?: los detalles de la reunión clave con la directiva por su continuidad en la ‘U’