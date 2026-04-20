Suheyn Cipriani representará a Perú en el Miss Grand International All Stars: “Confianza, autenticidad y pasión”

Suheyn Cipriani, la representante de Perú, posa para una sesión de fotos antes de su participación en el Miss Grand International All Stars, evento donde busca proyectar confianza, autenticidad y pasión.

La participación peruana en el Miss Grand International All Stars toma un nuevo impulso con la elección de Suheyn Cipriani como representante nacional en este formato especial del certamen. La organización internacional anunció oficialmente su designación, lo que provocó manifestaciones de apoyo y entusiasmo entre seguidores y figuras ligadas al mundo de los concursos de belleza.

La noticia se difundió a través de las redes sociales del Miss Grand International (MGI), donde el comité resaltó las cualidades que distinguen a Cipriani. La modelo e influencer, de 29 años, asume el reto de portar la banda de Perú en este certamen dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil. El evento está concebido como una edición especial que reunirá a concursantes con experiencia y trayectoria internacional.

Según la publicación oficial, la organización destacó que “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y presentadora de podcast peruana, actualmente estudia Psicología. Ella tiene experiencia tanto en las etapas de desfiles nacionales como internacionales, lo que trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”. Estas palabras fueron acompañadas por un reconocimiento a su carisma y capacidad para conectar con la audiencia.

Suheyn Cipriani, la modelo peruana, fue seleccionada para representar a su país en el Miss Grand International All Stars, un certamen que valora la confianza, autenticidad y pasión.

Miss Grand International hizo el anuncio oficial

La cuenta oficial de Instagram del certamen fue el canal elegido para dar a conocer la noticia. El mensaje incluyó una descripción detallada del perfil de Suheyn Cipriani, remarcando aspectos como su presencia ante las cámaras y su habilidad en la oratoria.

La publicación resaltó: “Suheyn representa confianza, autenticidad y pasión. Su objetivo es usar su voz y plataforma para inspirar a otros mientras hace un impacto significativo en el escenario MGI All Stars”. La organización también subrayó su disciplina y determinación, señalando que se encuentra en proceso de desarrollo académico y profesional.

Suheyn Cipriani, representante de Perú, posa para una foto oficial antes de su participación en el Miss Grand International All Stars.

El perfil de Cipriani incluye una amplia experiencia en certámenes de belleza. Entre sus logros previos figura el título de Miss Eco International 2019, lo que le otorga un reconocimiento previo en escenarios internacionales. Además, su trayectoria como presentadora de televisión y podcast ha sido destacada por su influencia positiva en la audiencia.

El anuncio generó de inmediato una reacción en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio enviaron mensajes de felicitación. Cipriani compartió en sus propias plataformas los saludos y muestras de apoyo, expresando su satisfacción por la nueva oportunidad de representar a Perú en un evento de alcance internacional.

La edición “All Stars” del Miss Grand International reunirá a participantes con antecedentes destacados en el ámbito de los concursos de belleza. El formato busca reconocer no solo la belleza exterior, sino también habilidades de comunicación, autenticidad y compromiso social. La presencia de Cipriani en el evento posiciona a Perú en el escenario global, respaldada por su experiencia y perfil multifacético.

Suheyn Cipriani (Facebook / Suheyn Cipriani)

La organización del certamen, liderada por Nawat Itsaragrisil, ha promovido en sus últimas ediciones una visión más inclusiva y orientada al impacto social. La participación de representantes como Cipriani responde a esta tendencia, al resaltar perfiles que conjugan talento, preparación académica y vocación de influencia positiva.

El evento internacional está programado para reunir a delegadas de diversos países, muchas de ellas con experiencia previa en competencias de alto nivel. El regreso de Perú al certamen, a través de la figura de Suheyn Cipriani, marca un nuevo capítulo en la historia de la representación nacional en plataformas de belleza internacional.