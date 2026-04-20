Perú

El INPE trasladó a 17 internas de Moquegua a penales de Arequipa y Tacna

La operación articuló diversas áreas y protocolos de seguridad, estableciendo un nuevo marco de coordinación institucional y liderazgo en el sur

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Las autoridades ejecutaron el traslado de reclusas de Moquegua por motivos de seguridad
Las autoridades ejecutaron el traslado de reclusas de Moquegua por motivos de seguridad

Un grupo de 17 internas fue trasladado del penal de Moquegua a los centros penitenciarios de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna bajo estrictos dispositivos de seguridad. La acción, ejecutada en abril de 2026 por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responde a una estrategia institucional para reforzar el control en los establecimientos carcelarios del sur de Perú y prevenir situaciones de riesgo en la población penitenciaria.

Las 17 reclusas fueron reubicadas por razones de seguridad institucional, tras ser condenadas por delitos como tráfico ilícito de drogas y robo agravado. El operativo fue realizado por personal directivo y de seguridad del INPE y las oficinas regionales, en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 071-2026-INPE-ORSA. Esta medida forma parte de una política regular de reordenamiento penitenciario que, según Infobae, busca controlar el orden interno, proteger la integridad de internas y personal, y fortalecer la seguridad ciudadana.

Motivos y protocolos del traslado de internas en Moquegua

El traslado de las internas desde el Establecimiento Penitenciario de Moquegua respondió a medidas de seguridad adoptadas por el INPE. El objetivo central fue mantener el orden y prevenir incidentes que pudieran desestabilizar los penales de la región sur.

La operación incluyó la participación del director regional, el subdirector de seguridad, el jefe de operaciones y equipos especializados. La coordinación tuvo lugar durante las primeras semanas de abril, bajo estrictos protocolos para minimizar riesgos durante el procedimiento.

Las autoridades ejecutaron el traslado de reclusas de Moquegua por motivos de seguridad
Las autoridades ejecutaron el traslado de reclusas de Moquegua por motivos de seguridad

El organismo penitenciario precisó que estas reubicaciones se aplican a internas involucradas en delitos de alto riesgo, con el fin de evitar hechos de violencia o fuga. Estas acciones forman parte de una política estructural de distribución de población penitenciaria basada en criterios de peligrosidad y riesgo.

El INPE sostiene que la reubicación de las internas contribuye al fortalecimiento del orden interno y la mejora de la seguridad ciudadana en el sur del país.

Capacitación y oportunidades laborales para las internas

Además de las acciones de seguridad en penales del sur, el INPE impulsa programas de capacitación laboral en otras regiones. Un ejemplo reciente es el del penal de Huanta, donde 110 internas se inscribieron en el Registro Nacional de Artesanos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para formalizar su trabajo y acceder a nuevos beneficios estatales.

En ese centro penitenciario, las privadas de libertad participan en talleres de manualidades (11 inscritas), artesanías (43), confecciones (20) y bordados (36), lo que les permite obtener reconocimiento oficial y ampliar el alcance de sus productos. Este proceso facilita el acceso a capacitaciones, certificaciones, asistencia técnica y promoción en ferias, según detallaron los especialistas a cargo de la actividad.

Capacitación a internas de Huaral
Capacitación a internas de Huaral

La iniciativa forma parte de la apuesta institucional del INPE por la resocialización y la reducción de la reincidencia a través del trabajo productivo de las internas.

Desafíos actuales en el INPE

Estas acciones se enmarcan en un proceso de reorganización institucional que incluye la incorporación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). El objetivo central es modernizar la gestión penitenciaria, mejorar los estándares de seguridad y enfrentar problemas persistentes como el hacinamiento y la violencia en los establecimientos carcelarios.

En este contexto, el INPE sostiene que las medidas implementadas buscan consolidar la seguridad en los penales y favorecer procesos de reintegración, reafirmando su papel en el control penitenciario y la resocialización en el país. La institución también responde a observaciones y exigencias de mayor eficiencia por parte de organismos como la Defensoría del Pueblo.

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