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Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

El cantante sorprendió al revelar su historia de amor y cantarle en vivo dicha canción

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¡Un momento inesperado! Dilbert Aguilar canta en vivo el tema que le compuso a Janet Barboza, cuya letra habla de un amor prohibido por ser la esposa de su amigo. Las reacciones en el set no se hicieron esperar. América TV/ América Hoy.

El cantante de cumbia Dilbert Aguilar dejó en shock a la audiencia al confesar, frente a cámaras, que en el pasado estuvo profundamente enamorado de la conductora Janet Barboza, un sentimiento que, según reveló, incluso lo llevó a componerle una canción.

Todo ocurrió durante una reciente edición del programa América Hoy, donde el artista fue invitado y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del día. Lo que comenzó como una pregunta aparentemente ligera terminó destapando una historia desconocida para muchos.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!

La pregunta que desató la confesión

Fue la conductora Rebeca Escribens quien puso sobre la mesa el tema que nadie esperaba. Con curiosidad directa, le preguntó al cantante: “¿Es verdad que vivías enamorado de Janet Barboza?”. Lejos de esquivar la interrogante, Dilbert Aguilar respondió sin titubeos y con una sonrisa que evidenciaba complicidad con el recuerdo.

“Sí. ¿Quién no ha vivido enamorado de Janet Barboza? ¿Quién no?”, dijo el cumbiambero, generando risas en el set pero también sorpresa entre los presentes.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!

Una canción nacida de un amor imposible

Fue la propia Janet Barboza quien decidió profundizar en la historia, revelando un detalle que terminó de capturar la atención del público. “Hay una canción que Dilbert Aguilar me dedica”, comentó, visiblemente emocionada por recordar aquel episodio del pasado.

Ante ello, el cantante no solo confirmó la existencia del tema, sino que decidió interpretarlo en vivo, dejando un momento cargado de nostalgia en el set. Con voz firme, entonó:

“Señora, tengo que olvidarla. Lo que siento por usted prohibido, es su marido, mi amigo”. La letra, directa y emocional, revela una historia de amor marcada por la imposibilidad, el respeto y los límites personales. Más allá de la anécdota, la canción refleja un sentimiento genuino que, aunque quedó en el pasado, sigue generando interés en el presente.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!

Janet Barboza también se sincera

La confesión de Dilbert Aguilar abrió la puerta para que Janet Barboza también compartiera su versión de la historia. Lejos de incomodarse, la conductora respondió con naturalidad y hasta con un toque de picardía, recordando que en su momento ella también sintió cierta atracción.

“Cuando estábamos en el escenario, en algún momento dije: ‘Está bueno el chato, por ahí de repente salimos’, pero nunca me invitó a salir”, reveló entre risas.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!

El giro con Claudia Portocarrero

En su relato, Janet Barboza mencionó a Claudia Portocarrero, figura que en ese momento captó la atención del cantante. Según explicó, la relación entre Dilbert Aguilar y la bailarina marcó un punto de quiebre en cualquier posibilidad entre ellos.

“Hasta que apareció Claudia Portocarrero, divina, maravillosa y Dilbert perdió la cabeza por ella. Ahora estás felizmente casado, el tiempo pasa y uno tiene sus amores en la vida”, expresó.

La frase, cargada de madurez, resume cómo ambos han procesado el paso del tiempo y los caminos distintos que tomaron. Lo que pudo ser una historia de amor quedó como un recuerdo anecdótico, pero significativo.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!

El presente de Dilbert Aguilar y su vida personal

Actualmente, Dilbert Aguilar mantiene una relación estable con Jhazmín Gutarra, con quien ha construido una familia. Sin embargo, su vida personal no ha estado exenta de polémicas, especialmente en el último año.

El nombre de Jhazmín volvió a estar en el centro de la atención mediática tras un escándalo de presunta infidelidad. Aunque el cantante optó por mantenerse en silencio, fue ella quien decidió pronunciarse públicamente, aunque sin entrar en detalles.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
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El silencio que dice mucho

Consultada sobre las acusaciones, Jhazmín Gutarra fue clara en marcar distancia respecto al tema. “De mi vida privada no voy a hablar”, afirmó, dejando en claro su postura frente a la exposición mediática.

No obstante, sus declaraciones no terminaron ahí. También dejó entrever que, pese a los rumores, la relación ha logrado mantenerse en pie. “Suficiente con que mi entorno familiar esté bien”, añadió, priorizando la estabilidad emocional por encima del ruido mediático.

Sus palabras sugieren que, más allá de las especulaciones, la pareja ha optado por resolver sus conflictos en el ámbito privado, alejándose del escándalo público.

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, fue puesto en aprietos en 'América Hoy' al confesar que estuvo enamorado de la conductora Janet Barboza. ¡Incluso reveló que le dedicó una canción!
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