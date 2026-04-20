Perú

Ataque a alcalde en Ucayali: PNP investiga posible ajuste de cuentas tras emboscada de sicarios

Cleber Montes Izquierdo fue trasladado primero al centro de salud del distrito y luego derivado de urgencia a una clínica privada en la ciudad de Pucallpa

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El alcalde del distrito de Curimaná, en Ucayali, Cleber Montes Izquierdo , fue víctima de un atentado. Su camioneta recibió 15 impactos de bala en una emboscada mientras regresaba de su chacra. La autoridad resultó herida y fue trasladada a una clínica en Pucallpa. | TV Perú

Un ataque armado contra el alcalde de Curimaná, en la región de Ucayali, ha generado conmoción y preocupación por la seguridad en la Amazonía central. El sábado por la tarde, sicarios emboscaron el vehículo en el que se trasladaba Cleber Montes Izquierdo, quien regresaba al caserío Bello Horizonte. La camioneta blanca recibió quince disparos, de los cuales dos impactaron al burgomaestre, según lo confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La agresión se produjo en una zona marcada por la presencia de actividades ilícitas y amenazas a las autoridades locales.

Un grupo armado emboscó la camioneta de un funcionario en la Amazonía peruana, lo que disparó inquietud por la seguridad de autoridades locales y la creciente presencia de delitos vinculados a actividades ilegales
Un grupo armado emboscó la camioneta de un funcionario en la Amazonía peruana, lo que disparó inquietud por la seguridad de autoridades locales y la creciente presencia de delitos vinculados a actividades ilegales| Andina

Herido de dos balas

De acuerdo con información de TV Perú, el atentado ocurrió mientras el alcalde retornaba acompañado por su chofer y personal de seguridad. Tras el ataque, Montes Izquierdo fue trasladado primero al centro de salud del distrito y luego derivado de urgencia a una clínica privada en la ciudad de Pucallpa. El parte médico indicó que el alcalde presentaba dos heridas de bala, de las cuales una fue la mano y otra en la nalga derecha.

Esta última fue extraída tras una intervención quirúrgica, según reportaron los médicos de la clínica América. Los especialistas señalaron que el estado de salud del alcalde es estable y permanece bajo observación.

De este modo, esperan su recuperación para que colabore con las investigaciones correspondientes y se logre capturar a los implicados.

Atentado a tiros contra el alcalde de Curimaná alarma a la región de Ucayali
Atentado a tiros contra el alcalde de Curimaná alarma a la región de Ucayali| Andina

No es el primer ataque en su contra

Asimismo, se conoció que ni el alcalde ni sus familiares formalizaron denuncia policial tras el atentado. Sin embargo, no ha sido la única vez que sufre un atentado. El pasado 7 de enero, desconocidos ingresaron de manera violenta a la vivienda de Montes Izquierdo durante los festejos de aniversario del distrito, según relató el corresponsal Marcio Pérez. Uno de los asaltantes fue detenido, pero tampoco en esa ocasión la víctima interpuso denuncia formal.

La Policía Nacional ha descartado el robo como móvil principal. Los atacantes no se llevaron pertenencias ni el vehículo oficial, lo que refuerza la hipótesis de un atentado directo.

Asimismo, el reporte del citado medio señaló que el distrito de Curimaná es escenario recurrente de operativos contra la minería ilegal y otras actividades ilícitas, lo que podría haber motivado amenazas y extorsiones previas en contra de la autoridad edil. De hecho, la policía confirmó que el alcalde había recibido amenazas relacionadas a pagos extorsivos, aunque no especificó si estas estaban vinculadas a la minería ilegal, la tala o algún otro delito organizado.

El Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio. Como parte de las primeras diligencias, se incautó el teléfono móvil de Montes Izquierdo a fin de analizar la existencia de amenazas previas y buscar indicios sobre los autores intelectuales o materiales del ataque. Las autoridades han declarado que la investigación avanza con reserva y se mantiene el hermetismo ante la falta de colaboración directa de la víctima y su entorno.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la central de emergencias 105, una línea gratuita y disponible las 24 horas para reportar situaciones de peligro, atentados o amenazas directas.
  • Fiscalía de la Nación cuenta con una plataforma digital para denuncias, donde se pueden reportar hechos relacionados con atentados, extorsión o amenazas.

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