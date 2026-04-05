Petroperú: la Refinería de Talara interrumpe sus operaciones por fallo en la unidad de desalinización de agua

El paro parcial en la refinería de Talara limita la capacidad de refinación y amenaza con un nuevo choque de oferta en el mercado de hidrocarburos en Perú.

Este domingo 5 de abril, la nueva Refinería de Talara (NRT), operada por Petroperú y ubicada en Piura, vio parcialmente interrumpidas sus operaciones por bajos inventarios de agua.

Según información preliminar, el paro habría afectado la unidad OR2, correspondiente a la planta de ósmosis inversa encargada de la desalinización de agua de mar, y a la mayoría de los sistemas, aunque los remanentes también podrían fallar en cualquier momento.

Según el reporte del COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional), la refinería redujo su demanda eléctrica de 50 a 20 megavatios (MW) debido al recorte de operaciones.

Se prevé que la refinería estatal mantenga este consumo eléctrico mínimo, y operaciones reducidas, al menos hasta el próximo viernes 10 de abril. Hasta el cierre de este informe, la Unidad de Craqueo Catalítico (FCC), la más importante de todas, permanecía detenida.

Esta reducción en el consumo de electricidad implica que el nivel de refinación de combustibles se mantendrá muy por debajo de su capacidad habitual, por lo que podría generar un nuevo choque de oferta a nivel local.

La unidad OR2 de ósmosis inversa, fundamental para la desalinización del agua, se encuentra paralizada por saturación de sedimentos y residuos.

La refinería de Talara falla por falta de agua y reduce su consumo eléctrico

El sistema de captación de agua de mar, fundamental para abastecer los procesos de la refinería, presentó una falla crítica. Las bombas de captación han perdido capacidad por erosión, producto del arrastre de sedimentos y vida marina.

Las trampas de arena del sistema, diseñadas para retener sólidos, están saturadas, impidiendo el flujo adecuado de agua hacia la planta desalinizadora.

El mantenimiento mayor de este sistema fue presupuestado en más de 2 millones de dólares, pero se intentó realizar con un monto mucho menor, lo que retrasó la intervención y agravó la situación.

La crisis financiera de Petroperú ha limitado la compra de crudo y la ejecución de mantenimientos. El gobierno del presidente José María Balcázar y los principales accionistas, el Ministerio de Economía y Finanzas (60%) y el Ministerio de Energía y Minas (40%), habían anunciado un rescate económico, pero no cumplieron.

El personal técnico hace un trabajo relámpago para recuperar la operación de la planta desalinizadora y evalúa qué actividades críticas pueden mantenerse con el agua disponible.

El decreto supremo 010-2025 plantea la reestructuración y privatización progresiva de Petroperú para afrontar una deuda superior a USD 5.500 millones.

Petroperú: la refinería de Talara recortará su producción hasta el 10 de abril

La NRT es uno de los complejos industriales más modernos de América Latina, con una capacidad instalada para procesar 95.000 barriles diarios de petróleo crudo. Actualmente, opera entre 60.000 y 70.000 barriles diarios debido a restricciones financieras.

El complejo cuenta con 16 unidades de proceso y 5 paquetes de unidades auxiliares y servicios complementarios, incluyendo producción de hidrógeno y nitrógeno, planta de ácido sulfúrico, desalinización y desmineralización de agua, captación y tratamiento de agua de mar, y generación de vapor y energía eléctrica.

Pese a su complejidad estratégica, la NRT podría ser transferida al sector privado en cumplimiento del decreto supremo 010-2025, que ordena reestructurar y segmentar la empresa en bloques individuales con el objetivo de atender la deuda de Petroperú asociada a la refinería, la cual supera los 5.500 millones de dólares.

En tanto, continúa la guerra en Medio Oriente. Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques contra Irán, lo que ha disparado el precio del petróleo por encima de los 110 dólares el barril.