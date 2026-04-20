Keiko Fujimori endurece su crítica contra Piero Corvetto y le pide su renuncia: “Que otros lleven a cabo la segunda vuelta”

La candidata presidencial Keiko Fujimori pide que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sea retirado de su cargo de cara a la segunda vuelta electoral, argumentando que sería saludable para el proceso. Recordó que su partido se opuso a su ratificación en la Junta Nacional de Justicia. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, intensificó este lunes sus críticas contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y solicitó su salida antes de la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 7 de junio, en la que se perfila sólida según el escrutinio realizado hasta el momento.

En diálogo con la prensa, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) mencionó que su partido viene “cuestionando la labor” de Corvetto “y de algunos funcionarios de la ONPE desde hace muchos años”, y que incluso fue la única formación que pidió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no lo ratifique en el cargo.

“De cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada, y que sean otras personas que lleven a cabo” el balotaje, continuó al recordar que actualmente Corvetto enfrenta una investigación en la JNJ por notables retrasos en la apertura de algunos centros de votación de la capital.

La salida del funcionario también ha sido solicitada por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien, tras quedar virtualmente fuera de la segunda vuelta, exigió detener e incluso suspender la proclamación de resultados al denunciar, sin pruebas concretas, un supuesto fraude en su contra, lo que lo llevó a llamar a sus seguidores a la insurgencia.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

La jornada electoral estuvo marcada por la falta de material electoral en numerosos locales de Lima, donde López Aliaga es el candidato más votado, lo que llevó a abrirse con hasta cinco horas de retraso e incluso trece de ellos tuvieron que hacerlo al día siguiente, en un episodio inédito.

Actualmente, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realiza una investigación preliminar contra funcionarios de la ONPE, encabezados por Corvetto, por el presunto delito de colusión a raíz de las demoras en la distribución del material electoral el día de los comicios, lo que obligó a 52.000 personas a votar al día siguiente.

Además de los retrasos en la apertura de mesas en Lima, se reportó el hallazgo de boletas de sufragio abandonadas en tres distritos limeños.

La legislación impide que Corvetto pueda renunciar al cargo en pleno proceso electoral, pues la elección presidencial se definirá en segunda vuelta entre Fujimori, y el postulante que sea confirmado en el escrutinio final entre Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y López Aliaga.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La defensa del jefe de la ONPE ha informado a la Fiscalía que entregará su pasaporte y autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, al allanarse a las investigaciones en curso, después de haber cancelado las vacaciones que tenía previsto tomar en mayo próximo, según un documento difundido por la emisora RPP.