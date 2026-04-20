FOTO DE ARCHIVO-La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori hace una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú. 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Un video difundido en Facebook afirma que durante el conteo de votos tras la primera vuelta electoral ocurrió un robo de votos a favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.

La publicación utiliza este material como evidencia de un presunto ‘fraude’ y sostiene, además, que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría avalado esta supuesta “estafa consumada” atribuida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el video se menciona la mesa de sufragio 004734, ubicada en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, y se indica que, tras la digitalización de los votos, los resultados fueron manipulados. Según se relata, Perú Libre registraba 180 votos frente a 28 de Fuerza Popular en el acta electoral, pero estas cifras habrían sido invertidas en el sistema.

El video corresponde a otro proceso electoral

Lo que afirma el contenido viral es falso. Las imágenes no son actuales, sino que pertenecen a la segunda vuelta presidencial en 2021. Esto se evidencia porque sólo aparecen dos organizaciones políticas en competencia —Fuerza Popular y Perú Libre—, a diferencia de los comicios realizados el 12 y 13 de abril pasado, en los que participaron más de 30 agrupaciones.

Es falso que en Andahuaylas se hayan manipulado votos en favor de Keiko Fujimori

Los resultados del escrutinio no coinciden con lo que se afirma

PerúCheck realizó un revisión del portal de la ONPE y confirmó que la mesa 004734 corresponde a la provincia apurimeña de Andahuaylas. Sin embargo, los datos oficiales difieren completamente de lo que se señala en el video. Ningún candidato alcanza 180 votos en esa mesa. El postulante con mayor votación es Roberto Sánchez, con 50 votos, seguido por Alfonso López Chau, con 25. En tanto, Fuerza Popular obtiene 11 votos y Perú Libre 2.

Mesa de sufragio 004732 pertenece a Andahuaylas (Apurímac) / Fuente: ONPE

Es falso que en Andahuaylas se hayan manipulado votos en favor de Keiko Fujimori

Es falso que en Andahuaylas se hayan manipulado votos en favor de Keiko Fujimori

Fuerza Popular obtuvo 11 votos, mientras que Perú Libre solo 2, en las elecciones presidenciales 2026 / Fuente: ONPE

Conclusión

El contenido viral del video materia de esta verificación no corresponde a las Elecciones Generales 2026 y presenta información falsa sobre los resultados de una mesa de votación en Andahuaylas. Los datos que muestra la ONPE descartan cualquier cambio de votos al registrar el conteo. Por ello, PerúCheck califica la afirmación difundida en redes sociales como falsa.