Maju Mantilla habla de su relación con Gustavo Salcedo tras celebración de cumpleaños con María Pía: “Es una persona que amo mucho”

La empresaria aseguró que sigue sintiendo cariño y respeto por el padre de sus hijos pese a las controversias que marcaron su matrimonio. ATV/ Magaly TV La Firme.

Maju Mantilla decidió pronunciarse luego de que se conociera que Gustavo Salcedo participó en la celebración de cumpleaños de María Pía Vallejos, una veterinaria con quien ha sido vinculado sentimentalmente en los últimos días. La exconductora de televisión fue abordada por las cámaras de “Magaly TV La Firme” y, aunque evitó profundizar en detalles sobre su situación sentimental, terminó llamando la atención por el cariño y respeto con el que se refirió al padre de sus hijos.

La aparición de Salcedo en la reunión generó una ola de comentarios en redes sociales y volvió a poner bajo los reflectores la relación que mantiene con Maju Mantilla. Por ello, cuando la exMiss Mundo Perú fue consultada sobre el tema, muchos esperaban una reacción incómoda o algún cuestionamiento hacia su aún esposo. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

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Desde el inicio de la conversación, la empresaria dejó claro que no tiene intención de alimentar especulaciones ni convertirse en protagonista de historias que, según considera, muchas veces terminan siendo tergiversadas.

Maju Mantilla bajo presión mediática tras polémicas declaraciones sobre su relación con Gustavo Salcedo. Composición Infobae / Carol Ruiz

Maju Mantilla explica por qué evita hablar de su vida privada

Durante la entrevista, la también conductora explicó que prefiere mantener en reserva los temas relacionados con su entorno familiar y sentimental debido a la forma en que suelen interpretarse sus declaraciones. “No estoy dando ninguna declaración al respecto porque normalmente tergiversan las cosas, es por eso que me gusta guardar mi vida privada y no me gusta que estén especulando historias donde no las hay”, manifestó.

Con estas palabras, Maju dejó en evidencia que su prioridad sigue siendo proteger su tranquilidad y la de su familia. A lo largo de los años, la exreina de belleza ha intentado mantener un perfil discreto respecto a sus asuntos personales, evitando exponer detalles que puedan generar nuevas controversias.

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Sin embargo, el reportero del programa le recordó que fue el propio Gustavo Salcedo quien en su momento habló públicamente sobre algunos aspectos de la situación que atravesaban como pareja. Lejos de mostrarse incómoda, Mantilla aprovechó la oportunidad para destacar las cualidades que sigue valorando en él.

Maju apuesta por la calma mientras continúan los rumores. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es una persona que amo mucho”: la inesperada defensa a Gustavo Salcedo

Las declaraciones de Maju sorprendieron porque, lejos de emitir críticas o reproches, expresó públicamente el cariño que aún siente por el padre de sus hijos.

“Él dijo que se equivocó y está bien. Miren, yo no quiero decir nada malo de Gustavo porque es una persona que amo mucho, que respeto bastante y es una persona que siempre ha estado conmigo. Si hubo una equivocación de mi parte y de su parte, hemos conversado al respecto las cosas para que ahora estemos bien”, señaló.

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La empresaria también destacó que no considera justo responsabilizar únicamente a una de las partes por lo ocurrido en su relación. Por el contrario, reconoció que los errores pueden existir en cualquier vínculo humano.

Maju Mantilla niega el romance de Gustavo Salcedo con la veterinaria María Pía Vallejos y recalca el amor que aún existe entre ellos. (Capturas de video)

Maju reconoce errores dentro de su relación

Durante la entrevista, Mantilla insistió en que tanto ella como Gustavo han asumido responsabilidades respecto a las decisiones tomadas a lo largo de su historia. “Todos nos equivocamos, de su parte hubo un error, de mi parte hubo un error, y es lo que estamos haciendo”, agregó.

Aunque evitó precisar cuáles fueron esos errores o brindar detalles sobre el estado actual de su matrimonio, sus declaraciones evidenciaron que existe un esfuerzo conjunto por mantener una relación saludable y respetuosa.

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Maju apuesta por la calma mientras continúan los rumores. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía confirma que celebró su cumpleaños junto a Gustavo Salcedo

Mientras tanto, el informe emitido por “Magaly TV La Firme” también presentó mensajes atribuidos a María Pía Vallejos, quien confirmó haber compartido su cumpleaños con Gustavo Salcedo.

La veterinaria respondió a las consultas del programa mediante WhatsApp y se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el aún esposo de Maju Mantilla. “Todo está bien entre los dos, muchas gracias”, señaló cuando fue consultada sobre la naturaleza de su relación con Salcedo.

Maju apuesta por la calma mientras continúan los rumores. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Existe una relación sentimental? María Pía responde a los rumores

Ante las insistentes especulaciones, María Pía también fue consultada sobre la posibilidad de oficializar algún romance con Gustavo Salcedo en el futuro.

Sin cerrar completamente la puerta a esa posibilidad, dejó en claro que actualmente no existe ningún anuncio oficial que realizar. “No Jackie, si es que oficializamos algo seguro serán los primeros en enterarse”, respondió.

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La declaración fue suficiente para que las especulaciones crecieran aún más en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron que la veterinaria no descartó la posibilidad de una futura relación formal. Sin embargo, también quiso remarcar que su bienestar personal no depende de Gustavo Salcedo, aunque reconoció que disfruta compartir momentos con él. “Mi felicidad no depende de él, pero sí la paso muy bien”, precisó.

Maju apuesta por la calma mientras continúan los rumores. Captura: Magaly TV La Firme.

Maju apuesta por la calma mientras continúan los rumores

Las declaraciones de Maju Mantilla y María Pía Vallejos terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados del espectáculo. Mientras la veterinaria evitó confirmar una relación sentimental con Gustavo Salcedo, la exconductora sorprendió por la tranquilidad con la que afrontó el tema.

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Lejos de generar enfrentamientos o polémicas, Maju optó por resaltar el respeto que mantiene hacia quien fue su compañero durante años y padre de sus hijos. Su mensaje dejó claro que, más allá de los rumores y las especulaciones, su prioridad sigue siendo preservar la armonía familiar y continuar adelante sin conflictos públicos.

Por ahora, el verdadero vínculo entre Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos continúa siendo una incógnita. Lo que sí quedó claro es que Maju Mantilla ha decidido enfrentar esta etapa con serenidad, apostando por el diálogo y evitando que las versiones externas alteren la tranquilidad que busca mantener en su vida personal.

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Maju apuesta por la calma mientras continúan los rumores. Captura: Magaly TV La Firme.