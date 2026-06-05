Masacre en Piura: ataque armado deja cuatro muertos y dos heridos graves en vivienda

Una familia fue asesinada a balazos la noche del jueves en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana, región Piura. Según el reporte difundido en televisión, un grupo de sicarios vestidos de negro llegó en dos motocicletas, atacó a las víctimas en la puerta de su vivienda y luego entró a la casa para matar a más personas. Hasta el momento no hay detenidos ni identificación oficial de los autores.
El crimen ocurrió en una zona residencial donde dos de las víctimas se encontraban en el ingreso de la vivienda cuando aparecieron los atacantes. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, que fueron difundida por el programa Buenos días Perú de Panamericana TV, muestran a los agresores con ropa oscura, cascos y el rostro cubierto. El objetivo inicial, precisó el reporte, fueron una persona adulta y un menor de edad que estaban en la puerta, expuestos a corta distancia.
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La secuencia, según lo descrito en el enlace, no dejó margen para la huida. Los sujetos dispararon de forma directa y sostenida. La versión periodística indicó que se escucharon y contabilizaron hasta cincuenta disparos. En el video se observa que uno de los atacantes cambió el cargador y volvió a abrir fuego, un detalle que reforzó la hipótesis de una acción planificada y no de un enfrentamiento casual.
Luego del primer ataque, el grupo avanzó hacia el interior. Dos de los hombres ingresaron a la vivienda para ubicar a otros familiares, y allí asesinaron a dos personas más. Además, dispararon contra otras dos que intentaron escapar por los techos de inmuebles cercanos. Esas víctimas sobrevivieron, pero quedaron con heridas de gravedad, según la información difundida durante la transmisión.
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En el lugar, agentes hallaron prendas negras abandonadas en la carretera, que la Policía considera vinculadas a los autores. El dato fue mencionado como una de las pocas pistas materiales conocidas en las primeras horas del caso. La investigación, sin embargo, no registró avances públicos sobre la identidad de los motociclistas, ni sobre si el ataque responde a una banda específica.
La principal línea preliminar que manejan las autoridades, de acuerdo con lo explicado en televisión, apuntó a un posible ajuste de cuentas. Se sospecha que un integrante de la familia habría estado vinculado en el pasado a hechos delictivos, y que la masacre pudo responder a una venganza dirigida contra ese entorno cercano. Por ahora, esa versión no cuenta con confirmación judicial.
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Por su parte, vecinos del sector quedaron impactado por lo ocurrido. El sonido de los disparos generó alarma en la cuadra y que, tras el crimen, se instaló un clima de temor en el barrio,
Sullana fue descrita en el reporte como una de las ciudades con mayor incidencia de asesinatos en el norte del Perú, con episodios recurrentes de sicariato y extorsión. El caso se conoció en un contexto de alta sensibilidad local, ya que Piura aún no superaba la conmoción por el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febres, ocurrido el 26 de octubre, según recordaron en el programa.
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