Rafael Fernández reaparece tras boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez con enigmáticos mensajes: “Si vas a cometer errores…”

Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona confiesa que padeció grave enfermedad: “Estuve 8 días en UCI” | Instagram

La boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa dando de qué hablar. Lo que para muchos representó el inicio de una nueva etapa en la historia de amor de la pareja, para otros también ha servido para recordar episodios del pasado que aún generan comentarios. En esta ocasión, quien volvió a captar la atención fue Rafael Fernández, exesposo de la conductora, luego de compartir una serie de publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas por muchos usuarios como posibles indirectas tras el mediático matrimonio.

La ceremonia se realizó el pasado 2 de junio en el restaurante campestre Warmy, en Huaral, donde Karla y Christian celebraron su unión civil acompañados de familiares, amigos cercanos y diversas figuras del espectáculo. Mientras las imágenes de la boda se viralizaban y recibían miles de reacciones, Rafael Fernández optó por guardar silencio públicamente.

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Sin embargo, horas después, una serie de publicaciones en sus historias de Instagram terminaron convirtiéndose en tema de conversación entre los seguidores de la farándula.

Imágenes exclusivas de Instarandula muestran a Karla Tarazona y Christian Domínguez llegando juntos al aeropuerto de Nueva York, desatando rumores sobre su posible luna de miel que ellos negaron que iban a tener. Video: Instagram Instarándula

Las frases de Rafael Fernández que encendieron las redes

A través de sus redes sociales, el empresario compartió un video que incluía diversas frases reflexivas. Aunque en ningún momento mencionó directamente a Karla Tarazona ni a Christian Domínguez, el momento en que fueron difundidas llamó la atención de los usuarios.

Entre los mensajes que aparecieron en el clip se encontraban frases como: “Sin locura no hay felicidad”. Posteriormente apareció otra reflexión: “No estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya”.

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Las frases de Rafael Fernández que encendieron las redes tras la boda de Karla Tarazona. Captura: IG @Rafael Fernández.

Pero una de las publicaciones que más comentarios generó fue la siguiente: “Estar loco no es malo, ser hipócrita y mentiroso sí”.

Las frases rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios intentaron encontrar un mensaje oculto detrás de cada publicación. La polémica aumentó cuando apareció otro mensaje que fue interpretado como una respuesta a quienes cuestionan sus opiniones o decisiones. “Si me van a criticar asegúrese que sus vidas no estén más jodidas que la mía”, se leía en una de las imágenes.

Las frases de Rafael Fernández que encendieron las redes tras la boda de Karla Tarazona. Captura: IG @Rafael Fernández.

“La lealtad es una virtud muy noble”

Otra de las publicaciones que llamó especialmente la atención fue una relacionada con uno de los valores más importantes dentro de cualquier relación personal. “La lealtad es una virtud muy noble”, compartió el empresario.

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Las frases de Rafael Fernández que encendieron las redes tras la boda de Karla Tarazona. Captura: IG @Rafael Fernández.

La frase provocó diversas interpretaciones debido a los antecedentes sentimentales que involucran a los protagonistas de esta historia. Muchos usuarios recordaron los episodios que marcaron la relación entre Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rafael Fernández durante los últimos años.

Sin embargo, hubo una publicación que terminó convirtiéndose en la más comentada. “Si vas a cometer errores que sean nuevos”.

Las frases de Rafael Fernández que encendieron las redes tras la boda de Karla Tarazona. Captura: IG @Rafael Fernández.

Las dudas que Rafael Fernández tuvo durante su matrimonio

Las recientes publicaciones también hicieron recordar declaraciones que Rafael Fernández realizó en el pasado sobre la cercanía existente entre Karla Tarazona y Christian Domínguez mientras aún estaba casado con la conductora.

En septiembre de 2022, durante una emisión de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina reveló que el empresario le había confesado sentirse incómodo por la presencia constante del cantante en su hogar.

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Según relató la conductora en aquella oportunidad, Christian ingresaba con frecuencia a la vivienda para compartir tiempo con el hijo que tiene con Karla Tarazona. Aunque se trataba de encuentros vinculados a la crianza del menor, la situación habría generado tensiones dentro de la relación matrimonial.

Incluso, de acuerdo con la versión difundida entonces, ambas partes habrían llegado a un acuerdo para evitar situaciones incómodas. La medida consistía en que Christian recogiera al menor fuera de la vivienda y no ingresara a la casa familiar.

Rafael Fernández le da su bendición a Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Deseo que sean felices”. | América TV.

El consejo que Rafael lanzó antes de la boda

Días antes del matrimonio civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, Rafael Fernández volvió a referirse públicamente a la relación y sorprendió con unas declaraciones cargadas de ironía.

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Cuando fue consultado sobre la futura boda, el empresario respondió con una recomendación que rápidamente se volvió viral.

“Un buen abogado… no sé, que se vayan al Caribe (de luna de miel), a las playas. Siempre con una mano en el abogado… por ahí también con un abogado de canje que está ahí también”, comentó.

La frase fue interpretada como una referencia a las polémicas sentimentales que han rodeado al cantante a lo largo de los años.

Sin embargo, Rafael no se quedó ahí y volvió a hacer alusión a las sospechas que alguna vez tuvo durante su relación con Karla Tarazona.

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Rafael Fernández observa su teléfono con la frase "Si vas a cometer errores que sean nuevos", junto a una foto enmarcada de Karla Tarazona y su nuevo esposo tomados de la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)