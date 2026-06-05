El radical cambio de Samuel Sunderland, el recordado Pedrito de ‘De vuelta al barrio’

El actor que encarnó al icónico personaje de la televisión peruana sorprende en redes sociales con un aspecto renovado, alejado del niño que conquistó a la audiencia de De vuelta al barrio. IG @Samuel Sunderland

La imagen de Samuel Sunderland, conocido por millones como Pedrito en la serie peruana ‘De vuelta al barrio’, ha sorprendido a usuarios de redes sociales tras la difusión de sus recientes publicaciones. El actor, que durante años fue identificado por su aspecto infantil, muestra ahora un aspecto adulto y una presencia completamente renovada. La transformación ha generado un intenso debate en plataformas digitales y ha reavivado el interés por la exitosa producción de América Televisión.

Durante su infancia y adolescencia, Sunderland fue una de las figuras centrales de ‘De vuelta al barrio’, una comedia familiar que obtuvo altos niveles de audiencia en Perú y se convirtió en símbolo generacional. El personaje de Pedrito se ganó el cariño del público por su inocencia, humor y evolución dentro de la trama, características que acompañaron a Sunderland desde sus primeros pasos en la televisión.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, el actor ha publicado imágenes en su cuenta de Instagram que muestran una versión distinta de sí mismo. Con barba y rasgos más definidos, Sunderland exhibe una madurez que contrasta con la imagen que lo llevó a la popularidad. Según información recogida por La República, el intérprete decidió alejarse de la pantalla tras culminar su participación en la serie de América TV, optando por un perfil más reservado y enfocado en su vida personal y artística lejos del foco mediático.

El radical cambio de Samuel Sunderland sorprende a los seguidores de De vuelta al barrio

Renovado y diferente físicamente

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Cientos de seguidores compartieron comentarios donde manifestaron su asombro y nostalgia. “Antes se veía más joven”, “Pedrito / Don Pedro”, “tan rápido pasa el tiempo”, “todos crecen, ley de la vida”, son algunas de las frases que circularon en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Estas expresiones reflejan la huella que el personaje dejó en la audiencia y el impacto del paso del tiempo en figuras públicas que crecieron bajo el escrutinio de la televisión.

PUBLICIDAD

El cambio de imagen no solo impactó a quienes lo conocieron como actor infantil. Usuarios de distintas edades recordaron momentos emblemáticos de la serie y compartieron fotografías comparativas entre el Sunderland niño y el joven adulto actual. Esta dinámica generó una tendencia viral, y motivó la difusión de memes, mensajes de apoyo e incluso llamados para un posible regreso a la televisión.

De Pedrito a Samuel Sunderland, el cambio del querido actor.

Lejos de las pantallas

El propio Sunderland ha optado por mantener su vida privada alejada del circuito mediático, aunque se mantiene activo en redes sociales. Su actividad en plataformas digitales se caracteriza por un tono discreto, centrado en intereses personales y proyectos fuera del ámbito televisivo. Diversos medios peruanos insisten en que el actor estaría incursionando en otras ramas artísticas, aunque por el momento no existen anuncios oficiales sobre nuevos proyectos en actuación o música.

PUBLICIDAD

El fenómeno mediático que rodea a Samuel Sunderland pone de relieve cómo las figuras que crecieron ante las cámaras enfrentan transiciones personales y profesionales fuera de la mirada pública. El caso de Pedrito, transformado en adulto y viralizado por su cambio, se suma a la lista de actores infantiles cuya evolución genera sorpresa y reflexión social sobre el paso del tiempo.

Pedrito y Alicia tuvieron su final feliz en De Vuelta al Barrio. (Foto: Captura de TV)

Personaje memorable

La producción de ‘De vuelta al barrio’, transmitida por América Televisión, finalizó hace varios años, pero el recuerdo de sus personajes permanece vigente, especialmente el de Pedrito, quien se ganó el cariño del público gracias a su inocencia. Las últimas fotografías de Sunderland, publicadas a comienzos de junio de 2026, revitalizaron la memoria colectiva de la serie y motivaron un repaso de sus momentos más emblemáticos.

PUBLICIDAD

El interés por su trayectoria y la reacción de los seguidores confirman la vigencia del vínculo entre las audiencias y las historias que marcaron una época en la televisión peruana.

El intérprete que dio vida a Pedrito reaparece en plataformas digitales mostrando una transformación física.