Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

¿Cómo llega Haití?

Haití , en cambio, afronta el amistoso tras una victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda , resultado que fortaleció el ánimo del plantel. El equipo caribeño llega motivado, mientras que Perú enfrenta el desafío de revertir el mal arranque en la etapa de Menezes .

Pese a ello, hay mucho respeto de parte de los haitianos por la selección peruana. “Obviamente no es exactamente el mismo equipo, pero es un equipo que ha jugado contra Brasil, un equipo que tiene un historial conocido de ser un buen equipo, y creo que nos va a presentar algunos desafíos. Así que va a estar bien enfrentarlos en Florida. Pienso que van a tener una buena cantidad de aficionados allí también, así que creo que será un buen partido para estar presente”, exclamó el jugador Derrick Etienne.