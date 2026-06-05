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Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La selección de Mano Menezes tiene una nueva prueba contra un rival que participará en el Mundial 2026. Sigue todas las incidencias

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07:16 hsHoy

¡Día de partido! Perú enfrentará a Haití hoy, viernes 5 de junio, en una jornada correspondiente a la fecha FIFA previa al Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (hora peruana) en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

07:16 hsHoy

¿Cómo llega Perú?

Perú llega al encuentro ante Haití con la necesidad de obtener una victoria, luego de un inicio irregular bajo la conducción de Mano Menezes. En los dos primeros partidos, la ‘blanquirroja’ perdió 2-0 ante Senegal y empató 2-2 frente a Honduras, resultados que aumentan la exigencia de mostrar una mejoría en el juego.

El técnico Menezes apuesta por la renovación de la ‘bicolor’, incorporando a nuevos jugadores y manteniendo a algunos referentes. Su objetivo es conformar un equipo competitivo para las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo.

El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.
07:16 hsHoy

¿Cómo llega Haití?

Haití, en cambio, afronta el amistoso tras una victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda, resultado que fortaleció el ánimo del plantel. El equipo caribeño llega motivado, mientras que Perú enfrenta el desafío de revertir el mal arranque en la etapa de Menezes.

Pese a ello, hay mucho respeto de parte de los haitianos por la selección peruana. “Obviamente no es exactamente el mismo equipo, pero es un equipo que ha jugado contra Brasil, un equipo que tiene un historial conocido de ser un buen equipo, y creo que nos va a presentar algunos desafíos. Así que va a estar bien enfrentarlos en Florida. Pienso que van a tener una buena cantidad de aficionados allí también, así que creo que será un buen partido para estar presente”, exclamó el jugador Derrick Etienne.

Derrick Etienne se refirió al encuentro que se disputará en la fecha FIFA. Créditos: Jax Latin Media / X.
07:16 hsHoy

Horarios del Perú vs Haití

El choque internacional iniciará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

07:15 hsHoy

Dónde ver Perú vs Haití

El amistoso entre Perú y Haití podrá verse por diversas señales, tanto abiertas como de cable. América TV (canales 4 y 704 HD) transmitirá el partido en directo, aunque aún no se ha confirmado si estará disponible en la plataforma digital América TVGO.

ATV ofrecerá la cobertura por señal abierta en los canales 9 y 709 HD, con una previa de treinta minutos dedicada al análisis y a los comentarios antes del inicio del encuentro.

En cable, Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) brindará su cobertura habitual, aunque todavía no se ha precisado si la transmisión estará habilitada en Movistar Play o si se sumarán reacciones en su canal de YouTube.

El partido estará disponible en alta definición a través de América TV, ATV y Movistar Deportes, con espacios previos y análisis. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto desde su sitio web, con información sobre goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas durante el desarrollo del juego.

La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)
07:15 hsHoy

Posible alineación de Perú

El periodista Kevin Pacheco compartió en X (antes Twitter) la primera formación que Mano Menezes ensayó en Miami. Pedro Gallese será el arquero titular.

La defensa estará integrada por Oliver Sonne como lateral derecho, Renzo Garcés y Alfonso Barco como centrales, y Marcos López en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, Erick Noriega se desempeñará como volante central, acompañado por André Carrillo a la izquierda y Jairo Concha a la derecha. En ataque, Jairo Vélez y Kenji Cabrera actuarán como extremos y Jhonny Vidales ocupará la posición de centrodelantero.

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