Dónde ver Perú vs Haití HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú se medirá con Haití por la fecha FIFA. (Movistar Deportes)

Hoy, viernes 5 de junio, selección peruana regresa a la acción y se enfrentará a Haití por la fecha FIFA, amistoso clave para el proceso de Mano Menezes. Estos partidos representan la segunda doble jornada bajo el mando del entrenador brasileño y serán decisivos para evaluar el desempeño colectivo e individual del grupo.

El anuncio de la convocatoria trajo consigo varias sorpresas. Las lesiones de Alex Valera, Joao Grimaldo y Felipe Chávez obligaron a Menezes a modificar la lista, dando ingreso a nombres poco habituales como Matías Córdova, Rodrigo Vilca y Bassco Soyer. Estos llamados inesperados abren nuevas oportunidades dentro del plantel y generan expectativa sobre el rendimiento de los debutantes.

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A qué hora juega Perú vs Haití por la fecha FIFA 2026

La selección peruana quedó listo para medirse ante Haití, conjunto que recientemente aseguró su participación en el Mundial 2026. El compromiso tendrá lugar hoy, viernes 5 de junio, en el Nu Stadium de Miami, escenario elegido para este amistoso internacional.

El partido está pautado para las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para la audiencia de Chile, Venezuela, Bolivia y los residentes en Miami, la transmisión arrancará a las 20:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay y Brasil podrán verlo a partir de las 21:00 horas.

Perú se medirá con Haití por la fecha FIFA. (La Bicolor)

Dónde ver Perú vs Haití por la fecha FIFA 2026

La transmisión del amistoso entre Perú y Haití contará con varias alternativas para los hinchas, tanto en señal abierta como en cable. América TV (canales 4 y 704 HD) será una de las opciones para ver el encuentro en directo, aunque aún no se ha confirmado si estará disponible a través de la plataforma digital América TVGO.

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ATV también emitirá el partido por señal abierta en los canales 9 y 709 HD, iniciando su cobertura con una previa de treinta minutos que brindará análisis y comentarios especializados antes del inicio del juego. Esta propuesta permite a la audiencia acceder a contenido exclusivo previo al pitazo inicial.

En el cable, los canales 3 y 703 HD de Movistar Deportes mantendrán la cobertura habitual para los partidos de la selección. No se ha precisado aún si la transmisión estará habilitada en Movistar Play, ni si incluirá reacciones adicionales en su canal de YouTube.

El encuentro estará disponible en alta definición por América TV, ATV y Movistar Deportes, con espacios dedicados a la previa y el análisis. Además, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto en su sitio web, informando sobre goles, jugadas importantes y declaraciones de los protagonistas a lo largo de todo el partido.

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La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

¿Cómo llega Perú y Haití al amistoso?

Perú afronta el duelo ante Haití con la presión de sumar un triunfo, tras un arranque irregular en la etapa de Mano Menezes. En sus dos primeras presentaciones, la blanquirroja cayó por 2-0 frente a Senegal y luego igualó 2-2 ante Honduras, resultados que incrementan la urgencia de mostrar una mejora futbolística.

Por el lado del rival, el equipo llega fortalecido después de una contundente victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda, lo que eleva el ánimo del plantel y refuerza su confianza de cara al amistoso en Miami. El contraste en los antecedentes recientes sitúa a Haití como un rival motivado y a Perú ante el desafío de revertir el mal inicio en la era Menezes.

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El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.

Perú vs Haití: posible alineación

- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

- Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Ricardo Adé, Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne; Danley Jean Jacques, Dominique Simon, Josué Casemir; Ducksen Nazon, Wilson Isidor y Ruben Providence.