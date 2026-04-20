Perú

José Balcázar abandona restaurante en Chiclayo tras ser cercado e increpado por manifestantes: “¡El pueblo te repudia!”

El presidente interino enfrentó protestas y reclamos ciudadanos durante una visita a la ciudad, en medio de cuestionamientos a su gestión y el proceso electoral. La PNP intervino para permitir su salida

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José Balcázar

El presidente interino José María Balcázar, ubicado en el último lugar del ranking de aprobación de mandatarios latinoamericanos elaborado por CB Global Data, abandonó un restaurante en Chiclayo tras la llegada de un grupo de manifestantes que expresaron rechazo hacia su gestión.

¡Escucha el pueblo te repudia! ¡Balcázar, el pueblo te repudia!”, gritaban los manifestantes, según imágenes difundidas este lunes por el programa 24 Horas de Panamericana TV.

“Te queda muy grande el puesto y como chiclayanos te decimos que no nos representas”, reclamó otra de las asistentes. Su protesta se sumó al descontento por el desarrollo del proceso electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a la que exigieron mayor transparencia en el conteo de votos.

“¡No queremos dictadores comunistas! ¡Todo el Perú te está viendo!”, exclamó otro participante. La Policía Nacional (PNP) formó un cordón de seguridad para permitir la salida del jefe de Estado y preservar el orden, medida que también fue rechazada por los asistentes.

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“Jóvenes policías, ustedes también tienen hijos. Cuiden el futuro de sus hijos y su futuro porque si entra el comunismo, seremos Venezuela, seremos Cuba”, les dijo a los agentes otra protestante.

La televisora informó que este sábado se registraron manifestaciones en las inmediaciones de la vivienda del presidente, donde los asistentes pidieron explicaciones y garantías sobre el proceso electoral. “Señor Balcázar, le exigimos que dé la cara, que no se esconda, defienda el voto de los peruanos que hemos emitido el día domingo”, reclamaron frente a la vivienda.

La semana pasada, Balcázar negó cualquier posibilidad de fraude en las elecciones generales, después de que varios candidatos, entre ellos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), insinuaran esa opción debido a los retrasos en la apertura de centros de votación en la capital.

El mandatario transitorio, que deberá entregar el mando al ganador de los comicios, afirmó que se realizan los mayores esfuerzos para que los ciudadanos puedan votar y atribuyó a una causa de “fuerza mayor” el hecho de que numerosos centros de votación en la capital no abrieran por la demora en la llegada del material electoral.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia
Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

“Queremos que los votantes cumplan con su deber democrático para que el recambio se realice en las mejores condiciones, porque todos somos demócratas. Alejamos cualquier sospecha (de fraude). Tengan paciencia porque han prorrogado la hora de votación”, expresó tras sufragar en Chiclayo.

Crisis

El actual periodo de gobierno lo inició en 2021 el exmandatario Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre del año siguiente por intentar dar un golpe de Estado, tras lo cual asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien también fue destituida en octubre pasado y reemplazada por el legislador José Jerí.

Este parlamentario también fue destituido hace dos meses por el Parlamento, que el 18 de febrero designó a Balcázar, de 83 años, para asumir la conducción transitoria del Ejecutivo.

Las elecciones generales que se celebraron este domingo y lunes determinaron que el 7 de junio se celebrará una segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), primera cuando se ha contado el 93 % de los votos, y el candidato que ocupe la segunda posición, que luchan palmo a palmo Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y López Aliaga. 

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