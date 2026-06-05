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Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Perú se medirá con Haití en Miami, Paraguay lo hará con Nicaragua, la selección femenina chocará con Argentina por la Liga de Naciones, y mucho más

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Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 5 de junio, la agenda futbolera está cargada de partidos imperdibles: Perú vuelve al ruedo y enfrentará a Haití en Miami, Paraguay hará lo suyo ante Nicaragua, y la selección nacional femenina luchará contra Argentina en la Liga de Naciones, y mucho más.

Un clima de exigencia y expectativa acompaña a la ‘blanquirroja’ en la antesala de su enfrentamiento ante Haití. Tras una serie de resultados que no acompañaron el inicio del ciclo de Mano Menezes, la necesidad de mostrar una respuesta futbolística clara se vuelve ineludible para el plantel.

Las dos primeras presentaciones dejaron un saldo preocupante: una derrota por 2-0 frente a Senegal y un empate 2-2 ante Honduras. Esta secuencia alimentó el debate sobre el rumbo del equipo y elevó la presión sobre técnicos y jugadores.

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El DT ha iniciado una etapa de cambios, alternando entre rostros nuevos y figuras ya consolidadas. Su propósito declarado es armar una base sólida con vistas a las eliminatorias sudamericanas para la próxima Copa del Mundo.

La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

Por su lado, un ambiente de alta tensión y expectativa domina el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, escenario en el que las selecciones de Perú y Argentina se enfrentarán por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025/2026. El cruce tiene un valor estratégico para ambas selecciones, ya que sus ambiciones en el torneo dependen en buena medida del resultado de este partido.

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La selección peruana llega con un desafío adicional: las lesiones de Mía Obando y Mía García obligaron al cuerpo técnico a modificar el once inicial. La ausencia de estas dos jugadoras, claves en la estructura del mediocampo y la defensa, llevó a una reorganización táctica en busca de preservar el equilibrio alcanzado en las jornadas previas. Esta situación plantea interrogantes sobre el funcionamiento colectivo y la capacidad de adaptación ante la adversidad.

En este contexto, el encuentro adquiere una relevancia especial dentro de la tabla de posiciones. Argentina aspira a consolidar uno de los dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, mientras que Perú necesita sumar puntos para mantenerse en la lucha por el acceso al repechaje. El margen de error es mínimo para ambos equipos, lo que incrementa la presión y eleva el nivel de tensión en el ambiente.

Dónde ver Perú vs Argentina por Liga de Naciones Femenina 2025/2026.
Dónde ver Perú vs Argentina por Liga de Naciones Femenina 2025/2026.

Partidos de amistosos internacionales

- Georgia vs Baréin (11:00 horas / Disney+)

- Bielorrusia vs Siria (11:00 horas / Disney+)

- Eslovaquia vs Montenegro (11:30 horas / Disney+)

- San Marino vs Bangladesh (12:00 horas / Disney+)

- Moldavia vs Bulgaria (12:00 horas / Disney+)

- Hungría vs Finlandia (12:45 horas / Disney+)

- Azerbaiyán vs Malta (13:00 horas / Disney+)

- Paraguay vs Nicaragua (17:15 horas / Tigo Sports)

- Haití vs Perú (19:00 horas / ATV, América TV y Movistar Deportes)

Partidos de Liga de Naciones Femenina

- Bolivia vs Paraguay (15:00 horas / DSports 7, DGO)

- Argentina vs Perú (15:00 horas / DGO)

- Chile vs Ecuador (15:00 horas / DSports, DGO)

- Colombia vs Uruguay (15:00 horas / DSports, 6, DGO)

Partidos de Eliminatorias Mundial Femenino

- Alemania vs Noruega (11:00 horas / DAZN)

- Liechtenstein vs Estonia (12:00 horas / DAZN, FIFA+)

Partido de fútbol uruguayo

- Wanderers vs Danubio (17:00 horas / Disney Plus, Antel TV)

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