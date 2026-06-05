Dónde ver Perú vs Argentina HOY: canal tv online del partido por fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina 2026

Dónde ver Perú vs Argentina por Liga de Naciones Femenina 2025/2026.

Las expectativas se elevan en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, donde Perú y Argentina se enfrentarán hoy, viernes 5 de junio, por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025/2026. El partido llega en un momento clave, con ambos equipos buscando consolidar sus posiciones de cara al tramo final del torneo.

La ‘blanquirroja’ afronta este duelo con dos ausencias importantes: Mía Obando y Mía García no estarán disponibles por lesión. Estas bajas condicionan el planteo del cuerpo técnico, que ha tenido que reorganizar el mediocampo y la defensa para mantener el equilibrio conseguido en las últimas fechas.

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En cuanto a los antecedentes recientes, las dirigidas por Antonio Spinelli viene de perder en su visita por 1-0 con Ecuador y de igualar 1-1 como local ante Paraguay. Antes de estos resultados, consiguió un importante triunfo por 2-1 contra Paraguay en Cusco.

Actualmente, el conjunto nacional suma siete puntos en la tabla, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas, con una diferencia de goles negativa. Este rendimiento lo sitúa en la zona media, igualado con Paraguay, aunque debajo por diferencia de goles y con las opciones intactas de acceder al repechaje internacional si logra sumar en las últimas dos jornadas.

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Gol y resumen del triunfo 'norteño' sobre la 'bicolor' en Quito. (Video: Conmebol)

Por otro lado, el equipo dirigido por Germán Portanova atraviesa una campaña sólida, ya que se encuentra en lo más alto de la clasificación, con 14 puntos tras seis partidos, igualando el liderazgo con Colombia, pero superando a su rival en diferencia de goles. El camino de la ‘albiceleste’ en el torneo incluye victorias ante Paraguay (3-1), Bolivia (8-0) y Chile (1-0), además de un empate ante Colombia (0-0) y otro frente a Uruguay (2-2).

El técnico Portanova destacó la evolución del rival de turno: “En la Copa América elogié a Perú, me gustó mucho su funcionamiento. Hoy, con un cuerpo técnico nuevo, creemos que es un equipo más defensivo y tenemos que estar atentos a esas situaciones, sin dejar de pensar en nuestro juego. Tenemos que tener paciencia, precisión y buscar los espacios”, expresó en una reciente conferencia de prensa.

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La importancia del duelo radica en el contexto de la tabla: Argentina busca asegurar uno de los dos boletos directos al Mundial de Brasil 2027, mientras que Perú necesita sumar para no perder terreno respecto a los equipos que aspiran al repechaje.

Dónde ver Perú vs Argentina por Liga de Naciones Femenina 2025/2026

La señal del partido por la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina 2025/2026 entre las selecciones de Perú y Argentina para el público peruano será transmitida por DSports y estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

De la misma manera, Infobae Perú brindará cobertura digital a través de su sitio web, con información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

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Horarios del Perú vs Argentina por Liga de Naciones Femenina 2025/2026

El Perú vs Argentina se disputará el viernes 5 de junio en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El inicio está programado para las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Miami, la transmisión comenzará a las 19:00 horas.

La audiencia de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrá seguir el encuentro desde las 20:00 horas, mientras que en México el horario de inicio será a las 17:00 horas. En España, el partido dará comienzo a la 01:00 del sábado 6 de junio.