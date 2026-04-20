Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El Jurado Nacional de Elecciones detalló cómo se tramitan las actas observadas en el proceso electoral (Composición: Infobae Perú / ONPE)

El proceso electoral entra en una etapa decisiva con la revisión pública de actas observadas, un mecanismo que coloca bajo escrutinio directo los resultados de mesas específicas. Desde este lunes 20 de abril, distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) activan audiencias destinadas a verificar inconsistencias detectadas en el conteo inicial de votos, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La apertura de estas sesiones coincide con un momento clave del calendario electoral, en el que cada voto adquiere un peso determinante para definir el escenario de la segunda vuelta presidencial. La revisión se centra en actas que presentan observaciones registradas por la autoridad electoral, lo que obliga a un recuento detallado y transparente.

El procedimiento se desarrolla bajo supervisión del Jurado Nacional de Elecciones, que dispone la transmisión abierta de las audiencias. El acceso público busca garantizar visibilidad sobre cada etapa del recuento, en un contexto donde la precisión de los resultados resulta central para la legitimidad del proceso.

Audiencias públicas con acceso abierto

Inicio de audiencias públicas de recuento de actas observadas desde el 20 de abril. Captura de video

Las audiencias de recuento de votos se realizan en distintas sedes de Jurados Electorales Especiales, con horarios previamente establecidos. Según la programación oficial, las sesiones se transmiten a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones y del canal JNE Media, lo que permite el seguimiento en tiempo real.

El cronograma incluye mesas de sufragio ubicadas en regiones como Junín, Piura, Ica, Arequipa y Lima. Cada audiencia aborda una mesa específica, con identificación numérica y ubicación detallada. En el caso del JEE Chanchamayo, por ejemplo, se programaron varias revisiones desde las primeras horas de la mañana, con mesas correspondientes a distritos como Pichanaqui, Río Tambo y Río Negro.

La transmisión en línea se mantiene como un componente central del proceso. Desde el organismo electoral se indica que el acceso se encuentra habilitado para cualquier ciudadano mediante plataformas digitales, incluidas transmisiones en YouTube.

Mesas observadas y revisión voto a voto

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica un gráfico explicando los cinco pasos del procedimiento para el trámite y resolución de las actas observadas durante el proceso de las Elecciones Generales 2026. (Foto: X / JNE)

El recuento se aplica únicamente a actas que presentan observaciones, muchas de ellas vinculadas a errores aritméticos detectados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este tipo de inconsistencias activa el procedimiento de revisión, que consiste en verificar cada voto consignado en la mesa.

Durante la primera jornada, seis actas presidenciales pasaron por este proceso. Los resultados de esas revisiones ya se encuentran definidos. En la mesa 027042 de Junín, el resultado favoreció Juntos por el Perú de Roberto Sánchez. En la mesa 025789, también en Junín, el resultado otorgó la victoria a Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

Otros resultados confirmados incluyen la mesa 902524, también con victoria de Fuerza Popular, así como las mesas 026773 y 026764 en Junín, y la 070357 en Piura, donde el resultado favoreció a Juntos por el Perú. Estas definiciones surgen tras la revisión directa de las cédulas de votación.

Alcance del recuento en el escenario electoral

La apertura de mesas públicas y la fiscalización del JNE ponen en juego el pase a la segunda vuelta, mientras persisten dudas tras retrasos y observaciones en el proceso| JNE

El inicio del recuento de votos se produce en un contexto en el que el resultado final definirá quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. La revisión de actas observadas se presenta como un procedimiento excepcional dentro del proceso electoral, aplicado solo en casos específicos.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se señala que este mecanismo busca preservar la voluntad expresada en las urnas. La normativa establece que, ante irregularidades detectadas, el recuento público se convierte en la vía para validar o corregir los resultados consignados inicialmente.

El desarrollo de estas audiencias continúa en los días siguientes, con nuevas mesas programadas en diferentes regiones del país. Cada sesión mantiene el mismo esquema de revisión y publicación de resultados, bajo supervisión de los Jurados Electorales Especiales.

¿En qué casos se puede pedir el recuento?

La revisión pública de votos en regiones marca una etapa decisiva para saber quién disputará la presidencia con Keiko Fujimori, en una elección marcada por márgenes estrechos| JNE

El procedimiento inicia cuando un acta presenta observaciones como falta de firmas de los miembros de mesa, datos ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en las sumas. Estas actas observadas son enviadas por la ODPE al Jurado Electoral Especial (JEE).

Pasos del procedimiento:

Recepción del acta observada: La ODPE remite el acta con error material al JEE. Evaluación y cotejo: El JEE revisa si puede corregir el acta cotejando con su copia o ejemplar. Si el cotejo es posible y resuelve la observación, no hay recuento. Si no es posible, se ordena el recuento de votos. Audiencia pública de recuento: Se convoca una audiencia pública de recuento, que debe realizarse al menos tres días después de la convocatoria. En esta audiencia se abren las urnas y se cuentan nuevamente los votos de esa mesa, por lo que regresa a la ODPE para ingresar los resultados.

Antes de la modificación normativa, cuando un acta tenía errores materiales, no se revisaban los votos físicos. Solo se analizaban administrativamente las actas y, si no se podía subsanar el error, el acta se anulaba.