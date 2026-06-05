Perú

Fenómeno El Niño pondría en jaque al siguiente gobierno de Perú: ONU informa cuáles serán sus efectos inmediatos en territorio nacional

Un nuevo episodio de El Niño podría comenzar a mitad de año, según Naciones Unidas, con riesgos de sequías, incendios y daños económicos globales que se extenderían hasta 2027

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Un segmento informativo de Latina Noticias presenta una alerta mundial sobre el Fenómeno del Niño. Muestra a un presentador en estudio, Rolando Escaró, Jefe de Internacionales de Latina, junto a otra presentadora. Se visualizan gráficos con datos sobre anomalías de temperatura en un mapa global y un mapa de Perú que detalla distritos en emergencia. También se exhiben cifras de pérdidas económicas diarias estimadas en 86 millones de dólares en siete regiones, distribuidas por sectores como agricultura, comercio y transporte.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el inicio de una nueva fase de El Niño entre junio y julio de 2026, advirtiendo que sus efectos económicos y productivos podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027. El escenario plantea desafíos adicionales para un planeta ya presionado por el cambio climático. Las proyecciones de distintas agencias climatológicas, citadas por la ONU, sugieren que este episodio podría configurarse como uno de los más intensos jamás observados, catalogado como un “super Niño”.

La advertencia se apoya en antecedentes recientes y en un análisis de impactos que abarcan múltiples continentes. Según el informe de la ONU, el fenómeno traerá condiciones cálidas y secas en partes de Sudamérica, el sudeste asiático y Australia, con una probabilidad elevada de sequías e incendios forestales. En paralelo, se anticipan lluvias intensas que incrementarían el riesgo de inundaciones en regiones como el sur de Estados Unidos y partes del Cuerno de África. Por otro lado, la preocupación central radica en la producción de alimentos y las pérdidas económicas a escala global.

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Mapa de Sudamérica con Perú resaltado en colores cálidos. Muestra sequía, fuego y una nube de lluvia, junto al logo azul de la Organización de las Naciones Unidas.
Un mapa conceptual de la costa del Pacífico sudamericano, con Perú resaltado en colores que indican el impacto de El Niño, muestra sequías, incendios y lluvias intensas, con el logo de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico: estimaciones de pérdidas diarias y sectores afectados

Las estimaciones económicas citadas por la ONU son contundentes. Las pérdidas diarias proyectadas por El Niño alcanzarían los USD 86 millones en siete regiones analizadas, con la manufactura como el sector más golpeado, seguido por comercio, agricultura y transporte. El reporte detalla que la manufactura registraría pérdidas de USD 33 millones diarios, el comercio USD 22 millones, la agricultura USD 19 millones y el transporte USD 12 millones.

El fenómeno no solo afecta los ciclos climáticos, sino que interrumpe cadenas productivas enteras. Sectores como la agricultura y la pesca, fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria de países como Perú, enfrentan riesgos directos. Las consecuencias incluyen la reducción de ingresos, daños en cultivos, aislamiento de territorios y alteraciones en las exportaciones.

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Mesa de madera con gráficos, un tractor de juguete, barco pesquero, mangos, paltas, limones, arándanos, espigas de arroz, billetes, calculadora y una tablet con el logo de la ONU.
Una vista aérea de una mesa de trabajo muestra gráficos económicos, modelos de tractores y barcos, frutas frescas, espigas de arroz, billetes peruanos y una calculadora, ilustrando el impacto de El Niño en la economía y producción de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú: antecedentes recientes y vulnerabilidad territorial

El antecedente de 2023 en Perú ya ofrece una escala del problema. Durante ese año, 138 distritos fueron declarados en emergencia por el fenómeno de La Niña, de los cuales 65 correspondieron a Cajamarca, 28 a Lima y 13 a Amazonas. Otras regiones afectadas incluyeron Áncash, La Libertad, Apurímac, Callao, Ayacucho, Ica, Pasco y Huancavelica. Lima, con cerca de un tercio de la población nacional, representa un foco de atención especial para las autoridades.

La distribución territorial del riesgo muestra la complejidad de la respuesta estatal. Las autoridades deben coordinar acciones entre gobiernos locales, provinciales, regionales y el Ejecutivo nacional. La necesidad de definir liderazgos claros y preparar recursos para obras, maquinaria, medicinas y sistemas de potabilización de agua aparece como una prioridad urgente.

Vista de un almacén donde varias personas organizan sacos blancos, cajas de cartón y bidones. Al fondo, maquinaria amarilla y un gran logo de Naciones Unidas.
Trabajadores y funcionarios organizan sacos de alimentos y cajas de medicinas en un almacén logístico en Perú, como parte de la preparación estatal ante el fenómeno de El Niño, bajo el logo de Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agricultura y pesca: cultivos sensibles y riesgos en la cadena alimentaria

El informe de la ONU menciona cultivos particularmente sensibles a las variaciones climáticas, entre ellos espárragos, mangos, paltas, limones y arándanos. Además, los productores de arroz enfrentan desafíos adicionales asociados al costo de los fertilizantes, dificultades de comercialización y sobreproducción. El fenómeno de El Niño amenaza con profundizar estas dificultades y extender sus efectos tanto a familias como a las exportaciones nacionales.

La amenaza tampoco se limita al agro. El aumento en la temperatura del mar desplaza especies hacia aguas más frías, afectando la actividad pesquera. La ONU advierte sobre posibles extensiones o cambios en las vedas, lo que podría alterar la temporada de reproducción y la actividad extractiva, una situación que impacta de manera significativa en la economía de Perú.

Infografía de El Niño 2026 con mapa de Latinoamérica y Panamá resaltados por calentamiento, gráfico de ascenso térmico e íconos de impacto ambiental.
Infografía muestra las proyecciones del fenómeno El Niño para 2026, detallando el aumento progresivo del calentamiento marino, su impacto en Latinoamérica y las consecuencias específicas en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previsión y respuesta: el reto de la coordinación estatal

Frente a este escenario, la ONU subraya la importancia de tomar los reportes trimestrales como alertas tempranas para anticipar planes de respuesta. Las recomendaciones incluyen el almacenamiento de alimentos de conservación prolongada, como granos, y la evaluación de cultivos alternativos en zonas expuestas tanto a exceso de lluvia como a sequía.

El informe también contempla la revisión de títulos de propiedad en zonas de alto riesgo, en vista de la reiterada pérdida de bienes y vidas humanas. Según el organismo internacional, “aunque el fenómeno no puede evitarse, sí puede mitigarse si la gestión estatal comienza antes del impacto”. La prevención debe incluir tanto la preparación de infraestructuras como la planificación sanitaria.

Vista aérea de un mapa de la costa peruana sobre una mesa. Zonas en rojo y naranja intenso marcan anomalías térmicas. Una mano con manga gris señala el área más afectada. Se aprecia el logo del SENAMHI.
Un mapa conceptual del SENAMHI muestra las áreas costeras de Perú con anomalías térmicas destacadas en rojo y naranja, mientras una mano señala la región más afectada por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud pública y desafíos sociales post-El Niño

En el plano sanitario, la amenaza de El Niño se traduce en la posibilidad de brotes de enfermedades vinculadas a inundaciones y sequías. El oriente peruano, ya enfrenta problemas recurrentes como el dengue, que podrían agravarse tras el paso del fenómeno. La coordinación de campañas de vacunación y la provisión de medicamentos constituyen otros frentes de preparación.

Mapa mundial del Océano Pacífico mostrando el fenómeno El Niño. Zonas rojas/naranjas indican agua cálida, azules agua fría. Flechas marcan corrientes y vientos; nubes de lluvia sobre América, sequía en Asia.
Este mapa ilustra las complejas interacciones atmosféricas y oceánicas del fenómeno El Niño, mostrando la distribución de aguas cálidas, la alteración de vientos alisios y los patrones climáticos resultantes en el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto social y económico de El Niño, advierte la ONU, trasciende las pérdidas materiales inmediatas. La alteración de la producción de alimentos, la reducción de ingresos y el riesgo sanitario configuran un panorama que exige respuestas diferenciadas según el territorio. El reto, de acuerdo al informe, reside en anticipar los efectos y activar mecanismos de gestión antes de que el fenómeno alcance su máxima intensidad.

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