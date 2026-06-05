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Diego Rebagliati hizo cruda crítica sobre el recambio generacional que marcó Mano Menezes: “Es patéticamente escasa”

El comentatista deportivo analizó el presente de la ‘blanquirroja’ que se enfrentará hoy, viernes 5 de junio, a Haití en Miami por la fecha FIFA. También pidió la inclusión de Renato Tapia en la próxima convocatoria

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El comentarista deportivo analizó el presente de la 'blanquirroja' al mando de Mano Menezes. (Al Ángulo)

El ciclo de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana atraviesa un momento crucial tras la revelación de la nueva convocatoria para la próxima fecha FIFA. El anuncio generó un fuerte impacto en el ámbito nacional, ya que la lista incluye varios nombres inesperados y apuesta por una renovación marcada por la presencia de futbolistas jóvenes.

La inclusión de nuevos talentos responde a la estrategia del técnico brasileño, quien busca ampliar las alternativas disponibles y probar variantes en el esquema de juego. En este escenario; hoy, viernes 5 de junio, buscará poner en marcha su plan ante Haití en Miami, amistoso fundamental para observar el rendimiento de la nueva camada y ajustar el funcionamiento colectivo.

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¿Qué dijo Diego Rebagliati del recambio generacional del Mano Menezes?

Diego Rebagliati analizó el presente de la selección peruana que tiene al mando de Mano Menezes y lanzó un crudo comentario sobre el recambio generacional que busca el DT. Enfatizó que no hay jugadores con proyección en la actualidad, y subrayó la mala gestión en menores.

“Menezes creo que tiene las cosas bastante claras, y trata de ser coherente con la primera convocatoria y empieza a repetir algunos nombres. Después, uno puede pensar que faltan algunos jugadores, y cuando habla de recambio, lamentablemente, la oferta de recambio es patéticamente escasa en el fútbol peruano. Basta con mirar solamente los resultados en los últimos tiempos de la sub 15, de la sub 17 y de la sub 20, que han quedado últimas todas en todos los últimos torneos sudamericanos. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un jugador. Creo que la gran novedad de esta convocatoria ha sido Bassco Soyer, pero que está jugando en la Sub 23 de Portugal”, disparó el comentarista deportivo en ‘Al Ángulo’.

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Mano Menezes se refirió al no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana. YouTube Horacio Zimmermann

Además, pidió la inclusión de Renato Tapia en una próxima convocatoria. El exdirigente de Sporting Cristal precisó la importancia de tener al volante dentro del equipo y más en un duelo oficial.

“Un tema que seguramente a la gente le va a aburrir: para mí tendría que estar Renato Tapia. Y también creo que si el día de mañana Perú jugara un partido de verdad, es probable que Luis Advíncula pueda pelear la opción de jugar por derecha. Pero no veo mucho más que esté fuera del radar y tampoco veo tanta renovación. Veo la renovación natural que tiene que haber. Lamentablemente, es bien poquito lo que tenemos para ofrecerle a un técnico como Mano”, añadió.

Mano Menezes alista su mejor once para enfrentar a Haití en amistoso internacional.
Mano Menezes alista su mejor once para enfrentar a Haití en amistoso internacional. Crédito: FPF

Dónde ver Perú vs Haití por la fecha FIFA

La transmisión del amistoso entre Perú y Haití ofrecerá múltiples opciones para quienes deseen seguir el encuentro en directo. Las señales abiertas y de cable han dispuesto coberturas en alta definición, adaptadas para llegar a la mayor cantidad de público posible.

América TV transmitirá el partido en sus frecuencias 4 y 704 HD, aunque todavía no se confirmó si la señal estará disponible en la plataforma digital América TVGO. A esto se suma la cobertura de ATV, que emitirá el cotejo en los canales 9 y 709 HD. La propuesta de ATV incluye una previa de treinta minutos, con análisis táctico y comentarios especializados antes del inicio del juego. Esta alternativa permite a los espectadores acceder a contenido exclusivo para anticipar lo que sucederá durante el partido.

Quienes cuenten con televisión por cable podrán sintonizar la señal de Movistar Deportes en los canales 3 y 703 HD, donde se mantendrá la cobertura habitual de los partidos de la selección peruana. Por el momento, no se ha confirmado si la transmisión estará habilitada en Movistar Play ni si se sumarán contenidos adicionales mediante el canal oficial de YouTube.

Para los aficionados que buscan información en tiempo real, Infobae Perú realizará un seguimiento minuto a minuto a través de su sitio web. Allí se actualizarán todos los detalles relevantes del partido: goles, jugadas de peligro y declaraciones de los protagonistas, para quienes prefieren la actualización digital o no pueden acceder a la transmisión televisiva.

La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

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