¿Por qué el hemiciclo del Congreso luce vacío pese a que se deben debatir importantes proyectos?

El hemiciclo del Congreso de la República casi siempre luce vacío. Esta vez el premier solicitó el voto de confianza con gran ausentismo parlamentario.

El hemiciclo del Congreso del Perú luce frecuentemente vacío debido a una cultura parlamentaria de inasistencia presencial, donde la mayoría de los congresistas prefieren participar de manera virtual o realizar actividades desde su hogar antes que acudir a los debates en la sede del Parlamento Nacional. Aunque se han ordenado sesiones presenciales, los legisladores continúan optando por la modalidad remota siendo ello muy criticado por la ciudadanía en su conjunto que sí debe ir presencialmente a su trabajo.

Pese al término de la pandemia COVID-19 y al levantamiento de las restricciones para volver a la presencialidad, los parlamentarios ‘brillan por su ausencia’ en las sesiones del pleno del Congreso como en el desarrollo de las 30 comisiones parlamentarias. Ellos optan por participar solo de manera virtual e incluso con las cámaras apagadas.

Factores que ‘impulsan’ tanta virtualidad en el Congreso de la República

Exceso de la virtualidad: Se ha normalizado el “teletrabajo” parlamentario, permitiendo que las sesiones plenarias y de comisiones se realicen con pocos asistentes físicos. Un claro ejemplo es la labor dentro de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas donde muchas veces solo se ve al titular de dicha comisión asistiendo de manera presencial.

Campaña electoral adelantada: En abril de 2026, se reporta que las sillas del hemiciclo están vacías principalmente porque los congresistas se encuentran enfocados en actividades de campaña para la reelección o analizando la segunda vuelta que será el 7 de junio.

Propuestas para mantener la virtualidad : Se han impulsado hasta 7 proyectos de ley por parte de parlamentarios para instituir la modalidad virtual como regla y no como excepción.

Ante los cuestionamientos por parte de la opinión pública sobre legisladores que cobran jugosos sueldos y algunos no están presentes en las actividades de este poder del Estado, excongresistas consideraron que la virtualidad debe ser excepcional y aplicarse solo cuando los parlamentarios estén con descanso médico o discapacitados.

Sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del 19 de mayo del 2025 muestra poca asistencia. Foto: Captura Congreso de la República

¿Qué opinan expertos sobre el ausentismo de congresista?

El excongresista, Juan Sheput, declaró a Expreso que considera que las sesiones de manera remota ocasionaron que la calidad legislativa baje y se tomen decisiones erróneas que perjudican directamente a los 33 millones de peruanos.

“En primer lugar, hay una suerte de corrupción aceptada, pues cobran su sueldo sin estar presentes o estando mentalmente en el debate. Segundo, ha disminuido el control político porque vemos como se presentan los ministros ante hemiciclos vacíos, lo cual demuestra que no hay ningún interés en la interpelación. En tercer lugar, la calidad de las leyes está por los suelos; y, en cuarto lugar, tampoco hay una función de representación”, expresó.

El Congreso de la República aprobó refacciones en la sede principal ante la instalación de dos cámaras pero parlamentarios insisten con el sistema remoto.

Asimismo, resaltó las situaciones incómodas que suelen manifestarse en las sesiones plenarias y de los grupos de trabajo parlamentario, cuando por descuido dejan los micrófonos y las cámaras encendidas.

“Por eso es que en materia educativa –porque se conoce la naturaleza del ser humano– se está en contra de la virtualidad, ya que no hay forma de controlar al ser humano, y hemos visto acá cómo se filtran hechos y situaciones, como cuando están en la ducha, en la playa, haciendo cualquier otra cosa, hablando tontería y media con otro parlamentario; eso demuestra que no están concentrados. Solo con estos casos debería suspenderse la virtualidad”, resaltó.

Ausentismo para casos excepcionales

El exoficial mayor del Congreso, José Eliche, criticó que se desarrollen sesiones remotas cuando los legisladores están para analizar y debatir proyectos de ley en favor de todos los peruanos. “La virtualidad podría incluirse en un artículo para casos muy especiales donde, digamos, un cataclismo, una situación de emergencia que obliga al Congreso a trabajar momentáneamente por unos días, digamos, de manera virtual o semivirtual, pero nada más”.

Este segmento del noticiero 'La Rotativa del Aire' presenta una cobertura sobre siete proyectos de ley relacionados con la virtualidad en el Congreso bicameral.

Recordó que la población laboral activa peruana trabaja de manera presencial como los docentes, médicos, constructores, transportistas y demás. “La virtualidad sin duda debía ser una excepción. Yo creo que la población necesita ver a sus congresistas participando en las sesiones del pleno de manera presencial. En todo caso, que los simpatizantes de partidos políticos acudan de manera virtual a los mítines de postulantes al Congreso” argumentó el exoficial mayor del Parlamento Nacional.