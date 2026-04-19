Perú

Partido Ahora Nación rechaza un “intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha”

La agrupación liderada por Alfonso López Chau asegura que otros partidos buscan desconocer los resultados del voto popular. Rafael López Aliaga volvió a convocar a una manifestación ciudadana para el domingo 19 de abril

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Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau, First Vice Presidential candidate Luis Alberto Villanueva Carbajal and Second Vice Presidential candidate Ruth Zenaida Buendia Mestoquiari of the Ahora Nacion party attend a press conference following Chau's closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau, First Vice Presidential candidate Luis Alberto Villanueva Carbajal and Second Vice Presidential candidate Ruth Zenaida Buendia Mestoquiari of the Ahora Nacion party attend a press conference following Chau's closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El partido Ahora Nación se pronunció por los cuestionamientos a las autoridades electorales y acusó un supuesto intento para desacreditar un proceso electoral en el que aún no se define qué candidato accede a la segunda vuelta: Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga.

Según un comunicado emitido por el partido, Ahora Nación asegura condenar los recientes intentos de desacreditar el proceso electoral y destacó la importancia de proteger la legitimidad de los resultados para la estabilidad política futura.

El comunicado surgió después de la denuncia de presunto fraude presentada por Rafael López Aliaga. De acuerdo con el documento, detrás de estas acusaciones existe la intención de sectores de la ultraderecha de desconocer el voto mayoritario emanado de las urnas.

Rechazamos categóricamente el intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha, que busca desconocer el voto mayoritario del pueblo peruano. Defendemos inquebrantablemente el sistema electoral y la independencia de los órganos electorales, pilares de nuestra democracia”, se indica en el documento.

La propuesta programática de Alfonso López Chau plantea reformas en educación, salud y desarrollo social, con énfasis en la modernización institucional y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la equidad y la transparencia.|Alfonso López Chau (Facebook)
La propuesta programática de Alfonso López Chau plantea reformas en educación, salud y desarrollo social, con énfasis en la modernización institucional y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la equidad y la transparencia.|Alfonso López Chau (Facebook)

El pronunciamiento de Ahora Nación liderado por Alfonso López Chau llega mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha procesado ya el 93,484% de las actas a nivel nacional, tal como detalló el partido en su comunicado. Esta cifra coloca a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, a la cabeza del conteo con 17,056% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12,006%, y por el propio Rafael López Aliaga con 11,921%.

La acusación de fraude impulsada por López Aliaga se intensificó a partir de inconvenientes en la distribución de material electoral durante la jornada comicial del domingo 12 de abril de 2024. Horas después, en la madrugada del jueves, el candidato de Renovación Popular emitió un comunicado en el que ofrecía S/ 20.000 a cualquier funcionario de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos electorales que pudiera presentar pruebas documentadas para sustentar sus denuncias de manipulación.

Aunque el líder de Renovación Popular retiró la propuesta sobre una recompensa por pruebas del supuesto fraude en redes sociales, esta fue reemplazada por un llamado a informar sobre eventuales casos de “suplantación, adulteración en el contexto de los votos de las actas y/o cualquier otra irregularidad”.

Al igual que lo hizo luego de conocer los resultads iniciales de las Elecciones 2026, López Aliaga convocó a una marcha para el domingo 19 de abril en Lima, argumentando que se ponía en juego “el futuro del país, el respeto a nuestros votos y el derecho de no quedarnos de brazos cruzados mientras otros deciden por todos”, según lo registró en sus plataformas digitales.

Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo rojo, habla en un micrófono, con una gráfica a la izquierda anunciando una marcha en Lima
Rafael López Aliaga, candidato presidencial, convoca a una gran marcha en Lima para el domingo 19, instando a sus seguidores a defender la democracia ante un presunto fraude electoral. (Composición: Infobae Perú)

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quedó comprendido este miércoles en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público tras solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declare nulas las elecciones generales y exhortar a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”.

De acuerdo con el documento difundido por el periodista de RPP Carlos Villarreal, la denuncia fue interpuesta por el abogado Rubén Serpa, quien registra “afiliación cancelada” en la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), declarada ilegal por el Poder Judicial en 2024.

El abogado solicitó “en defensa del orden constitucional y democrático” la detención del exalcalde capitalino, a quien le atribuyó “la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular, contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.

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