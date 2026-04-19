CTS 2026 en Perú: fechas de depósito y cálculo del monto a pagar

La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) representa uno de los pilares de la protección laboral en Perú, siendo un respaldo económico para los trabajadores formales en caso de cese. Este beneficio, que será abonado por las empresas en mayo de 2026, se ha consolidado como una herramienta clave para el bienestar financiero de miles de empleados, según reportes de la Cámara de Comercio de Lima.

La CTS está dirigida a los trabajadores en planilla que cumplen con ciertos requisitos de formalidad, aunque el monto recibido no es uniforme, ya que varía según el tamaño de la empresa y el tiempo laborado. Es importante destacar que el cálculo de este beneficio no resulta complejo, pero sí requiere atención a detalles como la remuneración mensual, la duración del periodo trabajado y el monto de la última gratificación percibida, tal como lo explicó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima a RPP Noticias.

Cálculo de la CTS

De acuerdo con lo detallado por la Cámara de Comercio de Lima, el cálculo de la CTS parte de la remuneración computable del trabajador, que incluye el sueldo mensual y la sexta parte de la última gratificación recibida. Este procedimiento busca reflejar de manera justa los ingresos habituales del empleado para que el respaldo económico sea proporcional a su realidad laboral.

Germán Lora, profesor de ESAN Business Law, dio una entrevista al programa En contacto de ATV+ e indicó que el proceso exige sumar el sueldo bruto sin descuentos y la sexta parte de la gratificación, dividir el resultado entre doce y multiplicar por los meses efectivamente trabajados en el semestre.

A partir de este 2026, los trabajadores CAS recibirán gratificaciones y CTS. Foto: Business Empresarial

El pago de la CTS se realiza dos veces al año, en mayo y noviembre, y está dirigido a los trabajadores del sector privado que laboran al menos una jornada de cuatro horas diarias. La norma laboral peruana establece este esquema para garantizar que los empleados cuenten con un fondo que les permita afrontar eventuales periodos de desempleo o necesidades imprevistas. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, el beneficio no solo representa un seguro ante el cese, sino también una fuente de liquidez adicional que puede ser retirada en ciertas circunstancias excepcionales.

Al detallar el mecanismo de cálculo, Germán Lora ejemplificó el proceso de la siguiente manera: si un trabajador recibió un sueldo mensual de S/2.400 y una gratificación del mismo valor, deberá calcularse la sexta parte de la gratificación (S/400), sumarla al sueldo (S/2.800) y luego multiplicar ese monto por 6/12, que representa el semestre completo. El resultado sería una CTS de S/1.400 para ese periodo. Este método busca reflejar con precisión la proporción de ingresos correspondiente, según lo recogido por la Cámara de Comercio de Lima.

¿Qué ocurre si no laboré el semestre completo?

Para quienes no hayan laborado el semestre completo, el cálculo es proporcional. Si un trabajador ingresó a mitad de periodo, el monto de la CTS se ajusta de acuerdo con los meses efectivamente trabajados, lo que garantiza equidad en la distribución del beneficio. Álvaro Gálvez subrayó que este esquema responde a la necesidad de proteger a todos los empleados formales, sin importar la duración exacta de su relación laboral durante el semestre.

Uno de los puntos que más consultas genera entre los trabajadores peruanos es la posibilidad de retirar los fondos de la CTS. Si bien la normativa establece restricciones para evitar el uso indiscriminado de estos recursos, existen mecanismos legales que permiten el retiro parcial o total en ciertos casos, como la compra de una primera vivienda o situaciones de cese. Los especialistas de la Cámara de Comercio de Lima recomiendan a los trabajadores consultar con sus entidades financieras y empleadores para conocer las condiciones específicas de retiro y las alternativas disponibles.

Plazo de pago de la CTS venció: conoce qué pasos seguir si tu empleador no la depositó. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/BBVA)

CTS en microempresa y MYPES

El monto de la CTS puede variar también según el tipo de empresa. Las microempresas y las pequeñas empresas pueden estar sujetas a reglas especiales, dependiendo de su inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype) y de los acuerdos laborales vigentes. Este aspecto resulta clave para quienes buscan entender por qué el monto recibido puede diferir entre trabajadores de distintas compañías.

Con la llegada de mayo de 2026, las empresas deberán cumplir con el depósito de la CTS, un proceso que estará bajo la supervisión de las autoridades laborales y que marca uno de los momentos clave del calendario de obligaciones empresariales en Perú.