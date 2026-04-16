Elecciones: ¿Quién fue la primera mujer en sufragar en la historia del Perú?

Alrededor de 24,2 millones de electores acudirán a votar a 83.048 mesas de sufragio a nivel nacional, mientras que 997.033 electores están habilitados en el extranjero a votar en 3.440 mesas. EFE/Stringer/Archivo

El 17 de junio de 1956, Luisa Mondragón de Castillo ingresó a un colegio electoral del Paseo Colón, en Lima, para ejercer un derecho que hasta entonces había estado vedado para la mitad de la población. Ese día, 500.000 mujeres peruanas votaron por primera vez en la historia del país, tras la promulgación de la ley que reconoció el sufragio femenino durante el gobierno de Manuel Odría.

Luisa Mondragón tenía 20 años cuando acudió a su local de votación en la parroquia de Suy. Recordó en entrevistas posteriores que las filas se organizaban de forma separada para hombres y mujeres, y que la presencia femenina generó miradas de sorpresa entre los votantes masculinos y los propios funcionarios electorales. “Sentimos incomodidad ante la atención, pero también una alegría inmensa”, relató Mondragón al describir la atmósfera de esa jornada. Junto a ella, otras pioneras como Florencia Vargas Rey compartieron “camaradería y esperanza”, convencidas de que cumplían un derecho largamente esperado.

Mujeres sufragando en Perú

La participación femenina en los comicios de 1956 fue resultado de una lucha de décadas. Aunque los reclamos por la igualdad política se remontan a los primeros años del siglo XX, el avance decisivo llegó con la promulgación de la Ley N.º 12391 en 1955, bajo la administración de Manuel Odría. Según reportó BBC Mundo, esta norma otorgó a las mujeres mayores de 21 años el derecho a votar y ser electas, igualando su estatus legal al de los hombres. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la inclusión de las mujeres en el padrón electoral incrementó el universo de votantes peruanos en más de un tercio para esa elección.

El impacto del sufragio femenino no solo se tradujo en cifras. La jornada de 1956 permitió que las peruanas accedieran por primera vez a espacios de decisión política, y también generó una transformación social. Las primeras diputadas, como Irene Silva de Santolalla y Manuela Billinghurst, surgieron de esa elección, iniciando un proceso de cambio en la representación política. “El voto femenino fue el primer paso para una mayor presencia de la mujer en las instituciones del Estado”, señaló la historiadora Carmen McEvoy.

La imagen compuesta ilustra la evolución del sufragio en Perú. (Composición: Infobae Perú)

En el ámbito personal, Luisa Mondragón destacó el clima de expectativa y responsabilidad que percibió durante la jornada. “Nos sentíamos observadas, pero también conscientes de estar haciendo historia”. El proceso electoral estuvo acompañado de campañas de información y orientación para las nuevas votantes, y organismos como la Junta Nacional de Elecciones (JNE) desplegaron materiales para facilitar la participación femenina.

Influencia del contexto internacional

El contexto internacional también influyó en la conquista del voto femenino en Perú. La tendencia global hacia la igualdad de derechos, impulsada tras la Segunda Guerra Mundial, alentó reformas similares en varios países de América Latina. Perú se sumó a una ola regional que incluyó a Argentina (1947), México (1953) y Colombia (1954), entre otros. La participación peruana en foros internacionales y la presión de organizaciones de mujeres, como la Alianza de Mujeres del Perú, fueron factores clave para la aprobación de la ley.

El gobierno de Manuel Odría, líder de facto desde 1948 tras un golpe de Estado, buscó modernizar el país y mejorar su imagen internacional. La promulgación de la ley del voto femenino formó parte de esa estrategia, aunque también respondió a una demanda social persistente y a la necesidad de ampliar la base de apoyo político. La elección de 1956, en la que resultó electo Manuel Prado Ugarteche, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida política peruana.

Adultos mayores y madres con bebés utilizan las filas preferenciales durante la jornada electoral para facilitar su participación y evitar largas esperas. (Composición: Infobae Perú)

La experiencia de Luisa Mondragón y las demás votantes de 1956 sigue presente en la memoria colectiva. Más allá del acto individual, su participación representó la apertura de un camino hacia la igualdad y el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres peruanas. “Votar fue un acto sencillo, pero el significado era inmenso”, expresó Mondragón resumiendo el sentir de toda una generación.

A 70 años de aquel acontecimiento, el legado de las pioneras del sufragio femenino se refleja en la presencia creciente de mujeres en todos los niveles de la política y la administración pública. La jornada del 17 de junio de 1956 permanece como referencia obligada en la historia democrática del país, y la figura de Luisa Mondragón de Castillo destaca entre quienes abrieron el camino para las generaciones que les siguieron.