Últimos resultados ONPE pone a Roberto Sánchez en tercer lugar del conteo de votos y está muy cerca de Rafael López Aliaga

Roberto Sanchez, candidato presidencial,muy cerca de alcanzar a Rafael López Aliaga en los procesos electorales del 2026. REUTERS/Angela Ponce

La actualización más reciente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 85.715% de actas contabilizadas, presenta un escenario de alta competencia entre los principales candidatos a la presidencia de Perú. Según informó ONPE, Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, logró desplazar a Jorge Nieto de la tercera posición y se ubicó muy cerca de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular.

Los resultados oficiales muestran que Keiko Fujimori continúa liderando la contienda con el 16.863% de los votos válidos, mientras que López Aliaga suma 12.163%. Sánchez registra el 11.508%, seguido de cerca por Nieto, con 11.336%.

Roberto Sánchez muy cerca de alcanzar a Rafael López Aliaga y poder pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori

Roberto Sánchez sorprende con rápido ascenso

El reporte de la ONPE refleja un panorama en el que pequeñas diferencias porcentuales generan cambios en la clasificación de los aspirantes. El avance de Roberto Sánchez marca un giro relevante en la carrera electoral, dado que su candidatura logró superar a la de Nieto y ahora se posiciona a menos de un punto porcentual del segundo lugar, ocupado por López Aliaga. El margen entre ambos equivale a poco más de 50.000 votos, un dato considerado clave por los especialistas consultados por el medio.

Durante las últimas horas, la tendencia de crecimiento del candidato de Juntos por el Perú llamó la atención de analistas políticos y medios nacionales. El equipo de campaña de Sánchez resaltó que “el respaldo popular se traduce en una recuperación sostenida en las zonas urbanas y rurales, donde la organización consolidó su presencia”. Esta afirmación se sustenta en el incremento paulatino de votos registrados en departamentos como Lima, Arequipa y Cusco.

El candidato a la presidencia de Perú del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante una rueda de prensa este martes, en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno

Por su parte, Rafael López Aliaga enfrenta la presión de mantener el segundo puesto en la tabla de posiciones. El candidato de Renovación Popular fue uno de los primeros en pronunciarse tras la publicación del nuevo reporte de la ONPE. “Confiamos en que la voluntad del electorado se reflejará en el resultado final”, manifestó hoy en pleno actividad política que realizó desde Jesús María donde demandó además la importancia de transparencia. El entorno de López Aliaga destacó la solidez de su base de apoyo en la capital y en regiones del norte del país.

En contraste, Jorge Nieto, quien hasta hace unas horas figuraba tercero, quedó relegado al cuarto lugar. En horas de la mañana Jorge Nieto Montesinos expresó que “la competencia se mantiene abierta y el escrutinio aún no ha concluido”. El candidato del Partido del Buen Gobierno subrayó que su equipo continúa vigilando el proceso de conteo y llamó a sus simpatizantes a esperar la consolidación de los datos oficiales.

Keiko Fujimori y su primer lugar en los comicios electorales

El avance de Keiko Fujimori en el primer puesto no ha mostrado variaciones significativas en esta fase del conteo. La candidata de Fuerza Popular mantiene una ventaja de más de cuatro puntos porcentuales sobre su inmediato perseguidor. Voceros de la organización declararon que “el resultado refleja la preferencia constante del electorado hacia una propuesta de estabilidad y crecimiento”. La agrupación confía en consolidar esa posición cuando se complete el 100% del escrutinio.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

El proceso de conteo de votos dirigido por la ONPE ha sido objeto de seguimiento constante por parte de observadores nacionales e internacionales. La transparencia y el flujo de información han sido valorados positivamente tanto por partidos como por entidades independientes. La entidad electoral reiteró que los resultados parciales pueden experimentar modificaciones en la medida en que se terminen de computar las actas pendientes, en especial las provenientes de zonas rurales y del extranjero.

ONPE confirma resultados

La diferencia entre el segundo y el tercer lugar “es lo suficientemente estrecha como para que cualquier variación en las actas restantes altere el orden actual de los candidatos”. Este dato mantiene la expectativa de los comandos políticos y de la opinión pública en torno a la definición de los finalistas.

El panorama electoral en Perú sigue abierto, con los principales aspirantes en una disputa ajustada por acceder a la segunda vuelta. De acuerdo con los resultados al 85.715% de actas procesadas

Keiko Fujimori encabeza la votación con el 16.845% (2 466 343)

Rafael López Aliaga con el 12.131% (1 780 734)

Roberto Sánchez con el 11.571% (1 689 543)

Jorge Nieto Montesinos con el 11.305% (1 657 855)

La diferencia entre el segundo y el cuarto lugar permanece por debajo de un punto porcentual, lo que hace prever una definición reñida conforme la ONPE complete el escrutinio nacional.