Keiko Fujimori muestra postura conciliadora: “En varios momentos fuimos muy confrontacionales y fue un error”

Lideresa del fujimorismo analizó los errores cometidos en el pasado y señaló que todo es un aprendizaje para 'un mejor futuro'.

Keiko Fujimori, líder política, admitió recientemente que adoptar una actitud confrontacional durante su carrera política constituyó un error. Esta autocrítica marca un giro discursivo relevante en la trayectoria de la presidenta de Fuerza Popular, quien durante años mantuvo una postura firme y polarizadora en el escenario político nacional. Fujimori Higuchi reconoció que a partir de ellos aprendió mucho y que eso lo pone en práctica en sus futuras decisiones.

¿Qué señaló Keiko Fujimori?

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido candidata presidencial en tres ocasiones, sin alcanzar la victoria en ninguna de esas contiendas. Durante sus campañas, la dirigente justificó su tono combativo como parte de la lucha política, pero ahora señala que ese enfoque alejó a potenciales aliados y profundizó las divisiones en el país. “Hemos cometido errores, aprendimos de ellos y no permitiré que se repitan”, afirmó la lideresa fujimorista a Latina hace unos días.

La revisión autocrítica de Fujimori se produjo en medio de su nueva candidatura para las elecciones presidenciales de 2026. El contexto político de Perú continúa marcado por la fragmentación, la desconfianza ciudadana y las investigaciones judiciales que han alcanzado a figuras de todas las tendencias. En ese ambiente, la líder de Fuerza Popular busca presentar una imagen de mayor apertura y conciliación.

Imágenes del masivo cierre de campaña de la candidata Keiko Fujimori en la ciudad de Chiclayo. Miles de simpatizantes del partido Fuerza Popular se congregaron en la Avenida Balta a la espera de su lideresa. | Latina Noticias

El viraje discursivo de Fujimori responde también a una estrategia para ampliar su base electoral. La dirigente ha intentado distanciarse de las prácticas más cuestionadas del fujimorismo, tanto en materia de derechos humanos como en la relación con el Congreso y la oposición. En declaraciones públicas, la candidata ha señalado que el legado de su padre contiene “errores y excesos” que no deben repetirse, y ha reiterado su compromiso con la institucionalidad democrática.

La líder de Fuerza Popular también se ha referido a las acusaciones de corrupción que han rondado a su entorno y a su partido. En el pasado, la fiscalía peruana inició investigaciones por presunto lavado de activos durante las campañas electorales.

Migración, seguridad y sistema de justicia

En materia de seguridad, la candidata de Fuerza Popular vinculó el incremento de la delincuencia con la migración irregular y reiteró su propuesta de expulsar a extranjeros indocumentados. “Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que se pueda establecer un corredor humanitario para facilitar el retorno de quienes se vieron forzados a salir de sus países”, indicó a AFP.

A la par, adelantó que solicitará al Congreso facultades para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios, como parte de una reforma más amplia del sistema de justicia.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, anuncia expulsión de migrantes indocumentados y alianzas con la derecha regional en entrevista con AFP. (AFP)

Relación con EE.UU. y contexto geopolítico

El énfasis en reforzar los vínculos con Estados Unidos se enmarca en un escenario internacional cada vez más competitivo por la influencia económica en la región. En particular, la presencia de China en América Latina ha ganado terreno en los últimos años, con inversiones sostenidas en sectores estratégicos.

En el caso peruano, el país se ha consolidado como el segundo mayor receptor de inversión china en la región, solo por detrás de Brasil, con al menos 29.000 millones de dólares entre 2005 y 2025, según el China Global Investment Tracker.

Frente a este contexto, Fujimori sostuvo que su eventual gobierno buscará reposicionar al país dentro de un bloque que priorice la inversión, la seguridad y el crecimiento económico. “América Latina avanza hacia una corriente que prioriza la libertad, la inversión y el restablecimiento del control”, afirmó a la agencia de noticias, en referencia al avance de gobiernos de derecha en la región.