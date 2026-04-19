Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está recargada de diversos compromisos, tanto en el ámbito peruano, así como en el internacional con definiciones de infarto

Guardar
Hoy domingo 19 de abril se llevarán a cabo varios partidos que serán de mucho interés para el hincha del fútbol. Y es que tanto en el plano local como internacional habrá encuentros imperdibles que no te puedes perder.

En la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a UTC con la consigna de ganar para evitar alejarse de la parte alta del Torneo Apertura. Además, Universitario de Deportes visitará a Melgar en un duelo que podría marcar el futuro del técnico de la ‘U’, Javier Rabanal.

Por otro lado, en la Premier League, se disputará un choque electrizante entre Manchester City y Arsenal. El Etihad Stadium albergará un partido clave para los ‘cityzens’, que de conseguir el triunfo, acortarán distancia con los ‘gunners’, actualmente líderes y separados por seis puntos.

En cambio, en Argentina se vivirá el superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental de Buenos Aires. El ‘millonario’ buscará hacer respetar la localía y tentar el primer lugar del B ante un ‘xeneize’ que no pierde desde febrero y quiere dar el golpe de visita.

Cabe mencionar, que los dos jugadores peruanos en el extranjero que tendrían actividad son Renato Tapia y Adrián Ugarriza. El primero sería considerado por Al Wasl para enfrentar a Al Nassr de Cristiano Ronaldo por los cuartos de final de la AFC Champions League 2, en tanto que el delantero sería de la partida en Hapoel Ironi Kiryat Shmona ante Hapoel Jerusalem FC por la liga de Israel.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / L1 MAX)

- Melgar vs Universitario (17:15 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs CD Moquegua (19:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Reserva Sport Huancayo vs Alianza Universidad (11:00 horas / YouTube Bicolor+)

- César Vallejo vs Academia Cantolao (13:10 horas / YouTube Bicolor+)

- Comerciantes FC vs Santos FC (15:20 horas / YouTube Bicolor+)

- San Marcos FC vs Molinos El Pirata (Cancelado)

Partidos de Premier League

- Aston Villa vs Sunderland (11:00 horas / Disney+)

- Everton vs Liverpool (15:00 horas / ESPN, Disney+)

- Nottingham Forest vs Burnley (17:15 horas / Disney+)

- Manchester City vs Arsenal (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Cremonese vs Torino (05:30 horas / Disney+)

- Hellas Verona vs AC Milan (08:00 horas / Disney+)

- Pisa SC vs Genoa (11:00 horas / Disney+)

- Juventus vs Bolonia (13:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Friburgo vs Heidenheim (08:30 horas / Disney+)

- Bayern Múnich vs Stuttgart (10:30 horas / Disney+)

- Borussia Monchengladbach vs Mainz 05 (12:30 horas / Disney+

Partidos de Ligue 1

- AS Mónaco vs Auxerre (08:00 horas / Disney+)

- Racing Estrasburgo vs Stade Rennes (10:15 horas / Disney+)

- Metz vs Paris FC (10:15 horas / Disney+)

- Nantes vs Brest (10:15 horas / Disney+)

- PSG vs Olympique de Lyon (13:45 horas / Disney+)

Partido de liga de Israel

- Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Jerusalem FC (11:00 horas)

Partido de AFC Champions League 2

- Al Wasl vs Al Nassr (09:00 horas)

Partido de MLS

- Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs Racing Club (11:30 horas / Disney+, TNT Sports, Max)

- River Plate vs Boca Juniors (15:00 horas / ESPN, Disney Plus, TNT Sports, ESPN Premium, Max)

- Rosario Central vs Sarmiento (18:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium Argentina)

- Talleres de Córdoba vs Deportivo Riestra (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Internacional vs Mirassol (09:00 horas / Premiere)

- Coritiba vs Atlético Mineiro (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Santos vs Fluminense (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Palmeiras vs Atlético Paranaense (16:30 horas / Premiere)

- Red Bull Bragantino vs Remo (16:30 horas / Premiere)

- Flamengo vs Bahía (17:30 horas / Premiere)

Partidos de fútbol colombiano

- Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Alianza FC vs DIM (16:10 horas / Win Sports)

- Junior de Barranquilla vs Llaneros FC (18:10 horas / Win Sports)

- América de Cali vs Millonarios (20:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Cerro vs Montevideo City Torque (08:00 horas / Disney+)

- Danubio vs Deportivo Maldonado (14:00 horas / Disney+)

- Liverpool vs Nacional (17:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Manta FC vs Deportivo Cuenca (13:00 horas / Zapping)

- Independiente del Valle vs LDU de Quito (15:30 horas / Zapping)

- CD Macará vs Barcelona SC (18:10 horas / Zapping)

Partido de Copa Ecuador

- Africando SC vs Independiente Juniors (12:00 horas / DSports)

Partido de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Cerro Porteño (15:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Coquimbo Unido vs Ñublense (11:30 horas / TNT Sports, Max)

- Cobresal vs O’Higgins (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Colo Colo vs Palestino (17:30 horas / TNT Sports, Max)

- Huachipato vs Audax Italiano (19:45 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol venezolano

- Estudiantes de Mérida vs Monagas SC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- UCV FC vs Deportivo Táchira (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

Temas Relacionados

Partidos de hoyUniversitario de DeportesSporting CristalLiga 1Liga 2Premier LeagueManchester CityRiver PlateBoca JuniorsLiga Profesional Argentinaperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Javier Rabanal se jugará su continuidad como técnico de la ‘U’ en este encuentro. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley

El técnico español se refirió a su permanencia en la ‘U’ para la temporada 2026/2027, donde tendrá como principal objetivo alcanzar una final

Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

El técnico Zé Ricardo se estrena en el torneo local ante su gente y buscará que sus dirigidos regresen a la victoria luego de dos derrotas al hilo en el plano doméstico. Conoce los horarios

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nueva denuncia contra ‘Cristorata’: deudos de víctimas del regimen de Dina Boluarte lo acusan de ataques racistas

Nueva denuncia contra ‘Cristorata’: deudos de víctimas del regimen de Dina Boluarte lo acusan de ataques racistas

Resultados ONPE al 93.483 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.137 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

José Jerí cuestiona a José Balcázar por frenar compra de aviones F-16 a EE. UU. el día del contrato: “Irresponsable”

Pleno de la JNJ abre investigación preliminar contra jefe de la ONPE por irregularidades en Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr. fue eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Pablo Heredia regresaron al reality

Pamela Franco se quiebra y revela duros episodios de su relación con Christian Domínguez en entrevista con Andrea Llosa

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera: “Se ha burlado de mí”

DEPORTES

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paco Hervás confirmó su continuidad en Universitario previo a su triunfo ante Géminis por Liga Peruana de Vóley

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026