Partidos de hoy, domingo 19 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 19 de abril se llevarán a cabo varios partidos que serán de mucho interés para el hincha del fútbol. Y es que tanto en el plano local como internacional habrá encuentros imperdibles que no te puedes perder.
En la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a UTC con la consigna de ganar para evitar alejarse de la parte alta del Torneo Apertura. Además, Universitario de Deportes visitará a Melgar en un duelo que podría marcar el futuro del técnico de la ‘U’, Javier Rabanal.
Por otro lado, en la Premier League, se disputará un choque electrizante entre Manchester City y Arsenal. El Etihad Stadium albergará un partido clave para los ‘cityzens’, que de conseguir el triunfo, acortarán distancia con los ‘gunners’, actualmente líderes y separados por seis puntos.
En cambio, en Argentina se vivirá el superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental de Buenos Aires. El ‘millonario’ buscará hacer respetar la localía y tentar el primer lugar del B ante un ‘xeneize’ que no pierde desde febrero y quiere dar el golpe de visita.
Cabe mencionar, que los dos jugadores peruanos en el extranjero que tendrían actividad son Renato Tapia y Adrián Ugarriza. El primero sería considerado por Al Wasl para enfrentar a Al Nassr de Cristiano Ronaldo por los cuartos de final de la AFC Champions League 2, en tanto que el delantero sería de la partida en Hapoel Ironi Kiryat Shmona ante Hapoel Jerusalem FC por la liga de Israel.
Partidos de Liga 1
- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / L1 MAX)
- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / L1 MAX)
- Melgar vs Universitario (17:15 horas / L1 MAX)
- Cienciano vs CD Moquegua (19:30 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- Reserva Sport Huancayo vs Alianza Universidad (11:00 horas / YouTube Bicolor+)
- César Vallejo vs Academia Cantolao (13:10 horas / YouTube Bicolor+)
- Comerciantes FC vs Santos FC (15:20 horas / YouTube Bicolor+)
- San Marcos FC vs Molinos El Pirata (Cancelado)
Partidos de Premier League
- Aston Villa vs Sunderland (11:00 horas / Disney+)
- Everton vs Liverpool (15:00 horas / ESPN, Disney+)
- Nottingham Forest vs Burnley (17:15 horas / Disney+)
- Manchester City vs Arsenal (19:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Serie A
- Cremonese vs Torino (05:30 horas / Disney+)
- Hellas Verona vs AC Milan (08:00 horas / Disney+)
- Pisa SC vs Genoa (11:00 horas / Disney+)
- Juventus vs Bolonia (13:45 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Friburgo vs Heidenheim (08:30 horas / Disney+)
- Bayern Múnich vs Stuttgart (10:30 horas / Disney+)
- Borussia Monchengladbach vs Mainz 05 (12:30 horas / Disney+
Partidos de Ligue 1
- AS Mónaco vs Auxerre (08:00 horas / Disney+)
- Racing Estrasburgo vs Stade Rennes (10:15 horas / Disney+)
- Metz vs Paris FC (10:15 horas / Disney+)
- Nantes vs Brest (10:15 horas / Disney+)
- PSG vs Olympique de Lyon (13:45 horas / Disney+)
Partido de liga de Israel
- Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Jerusalem FC (11:00 horas)
Partido de AFC Champions League 2
- Al Wasl vs Al Nassr (09:00 horas)
Partido de MLS
- Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de fútbol argentino
- Aldosivi vs Racing Club (11:30 horas / Disney+, TNT Sports, Max)
- River Plate vs Boca Juniors (15:00 horas / ESPN, Disney Plus, TNT Sports, ESPN Premium, Max)
- Rosario Central vs Sarmiento (18:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium Argentina)
- Talleres de Córdoba vs Deportivo Riestra (18:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol brasileño
- Internacional vs Mirassol (09:00 horas / Premiere)
- Coritiba vs Atlético Mineiro (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Santos vs Fluminense (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Palmeiras vs Atlético Paranaense (16:30 horas / Premiere)
- Red Bull Bragantino vs Remo (16:30 horas / Premiere)
- Flamengo vs Bahía (17:30 horas / Premiere)
Partidos de fútbol colombiano
- Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo (14:00 horas / RCN, Win Sports)
- Alianza FC vs DIM (16:10 horas / Win Sports)
- Junior de Barranquilla vs Llaneros FC (18:10 horas / Win Sports)
- América de Cali vs Millonarios (20:30 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol uruguayo
- CA Cerro vs Montevideo City Torque (08:00 horas / Disney+)
- Danubio vs Deportivo Maldonado (14:00 horas / Disney+)
- Liverpool vs Nacional (17:30 horas / Disney+)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Manta FC vs Deportivo Cuenca (13:00 horas / Zapping)
- Independiente del Valle vs LDU de Quito (15:30 horas / Zapping)
- CD Macará vs Barcelona SC (18:10 horas / Zapping)
Partido de Copa Ecuador
- Africando SC vs Independiente Juniors (12:00 horas / DSports)
Partido de fútbol paraguayo
- Olimpia vs Cerro Porteño (15:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Coquimbo Unido vs Ñublense (11:30 horas / TNT Sports, Max)
- Cobresal vs O’Higgins (14:00 horas / TNT Sports, Max)
- Colo Colo vs Palestino (17:30 horas / TNT Sports, Max)
- Huachipato vs Audax Italiano (19:45 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol venezolano
- Estudiantes de Mérida vs Monagas SC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- UCV FC vs Deportivo Táchira (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)