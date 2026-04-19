Elecciones 2026: ¿Cuál es la diferencia entre actas procesadas, contabilizadas y observadas?

Impugnaciones masivas postergan resultados de la ONPE hasta la primera O segunda semana de mayo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Las elecciones en Perú suelen generar amplio interés y atención, no solo por los resultados, sino también por los procesos técnicos que aseguran la transparencia y exactitud del conteo de votos. En ese marco, la Oficina Nacional de Procesos Electorales distingue entre tres tipos de actas claves para el escrutinio pero que generan muchas dudas y confusiones entre los votantes.

Las actas procesadas, actas contabilizadas y actas observadas no significan lo mismo. La diferencia entre estas categorías resulta esencial para comprender cómo se construye el resultado oficial y cuáles son los principales filtros de control y validación que rigen el sistema.

Diferencias entre actas procesadas, actas contabilizadas y actas observadas

La ONPE define como actas procesadas a aquellos documentos físicos que ya han ingresado al sistema, tras arribar a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Una vez recibidas, estas actas pasan por un proceso de digitación y verificación en los centros de cómputo. Según explicó la entidad electoral, “las actas procesadas incluyen tanto documentos sin observaciones como aquellos que presentan inconsistencias”. En consecuencia, esta categoría abarca el conjunto total de actas que han sido registradas en el sistema, sin que ello implique necesariamente que sus votos ya formen parte del cómputo oficial.

Por su parte, las actas contabilizadas representan un subconjunto dentro del universo de procesadas. Se trata de aquellas actas que, tras ser revisadas, no presentan observaciones o, en caso de haberlas tenido, ya fueron resueltas por los órganos competentes como el Jurado Nacional de Elecciones. Solo en este punto, los votos contenidos en estas actas se suman oficialmente al resultado total que publica la ONPE. De acuerdo con el procedimiento descrito por el organismo, “las actas contabilizadas son las únicas cuyos votos integran el cómputo oficial, al haber superado todas las etapas de control y validación”. Este filtro garantiza que únicamente se incluyan en el resultado final aquellas actas cuya información se encuentra íntegra y sin irregularidades.

Una tercera categoría corresponde a las actas observadas. Estas surgen cuando se detectan problemas como inconsistencias aritméticas, datos ilegibles, ausencia de firmas de los miembros de mesa o impugnaciones. Frente a estas situaciones, el procedimiento establece que las actas observadas sean remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su posterior análisis y resolución. Solo después de que el JEE atiende y resuelve las observaciones, estas actas pueden pasar a la etapa de contabilización. Según datos difundidos por la ONPE, entre las principales causas de observación se encuentran errores en la suma de votos, ilegibilidad de los datos consignados y falta de firmas, lo que impide validar de inmediato la autenticidad y la exactitud de la información.

Fotografía del lunes 13 de abril de 2026 que muestra a un integrante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que carga una caja para empezar la instalación de una de las mesas de votación en el colegio Señor de los Milagros, en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

El proceso de escrutinio, por tanto, se descompone en varias fases que buscan asegurar la transparencia del resultado electoral. En la primera etapa, los documentos que llegan a la ODPE son registrados como procesados. Esto significa que ya forman parte del sistema, aunque no necesariamente sus votos estén sumados al resultado final. En la segunda etapa, aquellas actas que no presentan inconvenientes se consideran contabilizadas, lo que significa que sus datos ya han sido incorporados oficialmente. Las actas que presentan observaciones, en cambio, quedan suspendidas hasta ser resueltas por el JEE.

Fuentes de la ONPE detallaron para TV Perú Noticias Tarde que, en cada proceso electoral, “el porcentaje de actas observadas suele variar según el nivel de complejidad de la elección y la capacitación de los miembros de mesa”.

En las elecciones generales, por ejemplo, la cantidad de actas observadas puede incrementarse debido a la mayor cantidad de cargos a elegir y a la complejidad de las cédulas. Este factor puede retrasar el avance del conteo oficial, ya que “las actas observadas deben ser resueltas una a una por el Jurado Electoral Especial antes de poder ser contabilizadas”.

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

¿Cuál es la función clave que desempeña el Jurado Electoral Especial cuando un acta es observada?

El Jurado Electoral Especial (JEE) desempeña una función clave en este circuito el procesamiento de los votos ciudadanos. Según la normativa, cuando un acta es observada, el JEE debe analizar el caso de forma individual. Para ello debe revisar el motivo de la observación y emitir un pronunciamiento. Si la observación se resuelve favorablemente, el acta pasa a ser contabilizada y sus votos se suman al resultado oficial. Si la observación no puede resolverse, el acta puede ser anulada o enviada a un proceso especial de revisión adicional.

A lo largo de este proceso, la transparencia y la seguridad del sistema de cómputo se ven reforzadas por la existencia de múltiples controles cruzados y la participación de organismos independientes. Es importante destacar que el sistema implementado por la ONPE permite a los partidos políticos y a los observadores internacionales acceder en tiempo real a los resultados y al estado de cada acta. De esta forma, se facilita la fiscalización ciudadana y se fortalece la confianza en el proceso electoral.

¿Por qué demora tanto procesar las actas cuando el conteo llega al 90%?

Uno de los aspectos más consultados por la ciudadanía en cada proceso electoral es el motivo por el cual, aun cuando se ha procesado un elevado porcentaje de actas, el avance del resultado oficial puede verse ralentizado. La diferencia principal radica en que no todas las actas procesadas pueden ser contabilizadas de inmediato, ya que aquellas observadas requieren una revisión adicional. Este paso resulta indispensable para salvaguardar la integridad de los resultados y evitar que errores o inconsistencias alteren el resultado final.

Logística y zonas remotas: Las últimas actas corresponden a zonas rurales de difícil acceso o mesas de votación en el extranjero, cuyo transporte físico a los centros de cómputo tarda días.

Actas observadas o impugnadas: Cuando el conteo finaliza, el porcentaje restante incluye actas con errores materiales, sin firmas, ilegibles o con votos impugnados. Estas no se contabilizan automáticamente y, como se explicó en los primeros párrafos de la nota, deben pasar por un proceso de revisión manual por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Complejidad del escrutinio: En el caso peruano, por ejemplo, el conteo implica varias elecciones simultáneas (presidente, congresistas, parlamento andino), lo que aumenta la probabilidad de errores en las actas y, por ende, el tiempo de procesamiento.

Margen estrecho: Cuando la diferencia entre candidatos es mínima, cada acta observada se vuelve crítica, lo que genera un escrutinio más meticuloso y lento para garantizar la transparencia.

En síntesis, la distinción entre actas procesadas, contabilizadas y observadas permite comprender con mayor precisión el recorrido de cada voto desde la mesa de sufragio hasta la publicación oficial de resultados. Cada categoría responde a una etapa diferente dentro del escrutinio y cumple una función específica dentro del sistema de garantías que rige los procesos electorales en el Perú. La transparencia y la rigurosidad en la gestión de estas actas son elementos fundamentales para asegurar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular.