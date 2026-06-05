Segunda vuelta 2026: JNE lanza plataforma en línea para seguir en tiempo real el estado de las mesas de votación este domingo 7 de junio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó “JNE Fiscaliza”, una plataforma digital diseñada para que los ciudadanos sigan en tiempo real el estado de las mesas de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026.
La iniciativa busca fortalecer la transparencia y acercar la información electoral a la población, brindando acceso a datos actualizados cada 30 minutos y permitiendo monitorear cada fase del proceso desde cualquier dispositivo conectado a internet.
La nueva plataforma puede consultarse en el portal institucional del JNE (www.jne.gob.pe), donde los usuarios encuentran una línea de tiempo detallada que muestra el avance de etapas como la impresión y control del material electoral, el ensamblaje, el traslado a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y la llegada a los locales de votación. Esta visualización permite conocer el progreso de la jornada y el nivel de cumplimiento en cada punto del país.
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Durante una rueda de prensa, la directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, junto al jefe del Gabinete de Asesores, Eder Quiroz, y el especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Luis Enrique Ramos, explicaron que la plataforma también concentra información clave sobre la cantidad de fiscalizadores desplegados y los personeros de organizaciones políticas en cada local.
Funcionalidades y acceso a información en tiempo real
La herramienta “JNE Fiscaliza” ofrece un mapa interactivo del país donde los ciudadanos pueden visualizar la ubicación exacta y el número de fiscalizadores en cada región, así como datos sobre las mesas de sufragio instaladas, pendientes o en proceso de escrutinio.
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Los filtros disponibles permiten buscar información específica por departamento, provincia, distrito, centro poblado, local de votación o mesa, facilitando el seguimiento puntual durante la jornada electoral.
Entre las funcionalidades destacadas, el sistema muestra el porcentaje de instalación de mesas, el estado de cada fase del proceso y los horarios registrados.
Así, los usuarios pueden verificar tanto la preparación previa como el desarrollo y cierre de la votación, accediendo a los indicadores de avance que se actualizan de forma progresiva hasta completar las actividades programadas.
Esta iniciativa del JNE se suma a la estrategia de prevención de conflictos y difusión de información, que incluye la coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros organismos para asegurar la legalidad y tranquilidad pública durante los comicios.
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El monitoreo permanente y la presencia de equipos técnicos en terreno contribuyen a detectar en tiempo real cualquier incidente que pueda afectar el proceso.
Desde la dirección nacional de estrategia de coordinación territorial se resaltó que la plataforma representa una herramienta accesible para la vigilancia ciudadana, facilitando la consulta sobre la situación exacta de cada mesa y la labor de los fiscalizadores.
El objetivo es que la ciudadanía cuente con información confiable y actualizada para seguir de cerca cada etapa de la jornada electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones reafirmó su compromiso con la transparencia y el acceso a información pública, destacando que el uso de tecnologías como “JNE Fiscaliza” fortalece la confianza en el sistema electoral y promueve la participación informada de los ciudadanos en el proceso democrático.
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