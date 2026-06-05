“Uno también se cansa”: joven de 18 años capturado en La Victoria por robo de celulares responde así cuando lo cuestionaron por no trabajar

Dos jóvenes de 18 años fueron capturados en La Victoria cuando robaban celulares a conductores en medio del tráfico vehicular. Según la Policía, actuaban en pareja bajo la modalidad de arranche, aprovechando la distracción de las víctimas. La intervención del Grupo Terna, con apoyo de cámaras ocultas, permitió su captura en flagrancia y la recuperación del celular robado. Fuente: TV Perú Noticias

En La Victoria, dos jóvenes de 18 años fueron capturados por agentes del Grupo Terna cuando, en plena vía pública, se dedicaban al robo de celulares bajo la modalidad de “lanzazo” y “arranche”. Lo que no sabían es que cada uno de sus movimientos era vigilado por cámaras ocultas de la Policía Nacional del Perú.

El hecho ocurrió en la cuadra 13 de la avenida Las Américas, una zona donde, según la investigación policial, operaría una pequeña banda dedicada al hurto al paso. Los intervenidos fueron identificados como Radut Didier Alberto Charaya Santoyo (18) y Fabricio Sebastián Sánchez Gutiérrez (18), quienes serían parte de la organización criminal Los Retacos de Las Américas.

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La intervención no solo llamó la atención por la edad de los detenidos, sino también por la forma en la que actuaron a escasos metros de agentes encubiertos. El caso ha reabierto el debate sobre la participación de jóvenes en delitos callejeros y la facilidad con la que se organizan para cometer robos en zonas comerciales y de alto tránsito.

Agentes del Grupo Terna detienen a Radut Didier Alberto Charaya Santoyo y Fabricio Sebastián Sánchez Gutiérrez, de 18 años, por el robo de celulares en la avenida Las Américas, La Victoria. (Composición: Infobae Perú)

Jóvenes de 18 años son detenidos por la Policía tras robo al paso

Las cámaras ocultas del Grupo Terna del Escuadrón Verde registraron a los dos jóvenes merodeando la cuadra 13 de la avenida Las Américas, una vía donde, según la Policía, realizaban robos de forma reiterada. En las imágenes, se observa cómo esperan una distracción y se acercan a su objetivo.

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En el momento del ataque, uno de los intervenidos arranchó el celular y emprendió la fuga junto con su cómplice. La escena cambió en cuestión de segundos: los agentes encubiertos se identificaron y los redujeron. “Somos policías, señor, somos policías. ¿Qué es lo que has hecho?”, se escucha decir a uno de los efectivos durante la intervención.

El agraviado identificó a los presuntos autores casi de inmediato. “Estaba en mi carro, en el tráfico, con la luna baja, y el pata, el gringo, arranchó mi celular desde el carro”, relató.

Un joven es capturado por agentes del Grupo Terna en plena avenida Las Américas, La Victoria, tras ser sorprendido robando un celular bajo la modalidad de "arranche". (Composición: Infobae Perú)

Aprovechaban el tráfico vehicular para robar celulares a conductores

Según el coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, la banda se especializaba en detectar oportunidades rápidas en medio del tránsito. “La especialidad de esta banda era poder identificar a los vehículos que tenían las ventanas abiertas y poder apropiarse de los celulares” de los ocupantes, declaró a TV Perú Noticias.

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El caso retrata un patrón: vigilancia breve, selección de víctima y robo en movimiento, con escape inmediato. La modalidad de arranche apunta a arrebatar el equipo con fuerza, mientras que el lanzazo suele aprovechar la sorpresa y la cercanía para apoderarse de objetos de valor en pocos segundos.

Tras la intervención, la Policía informó que el teléfono fue devuelto intacto a su propietario, de acuerdo con el reporte televisivo.

“Uno también se cansa”: la frase de detenido que sorprendió a la Policía

En el interrogatorio grabado, uno de los detenidos negó el hecho al inicio. “Nada, mami”, respondió cuando una policía lo increpó. El agente replicó: “Te hemos visto y estás grabado”.

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú capturan a dos jóvenes de 18 años por hurto agravado de celulares en La Victoria, tras ser grabados por cámaras ocultas. (Composición: Infobae Perú)

La conversación derivó en el motivo del robo. Ante la pregunta de por qué robaba si tenía trabajo, el joven sostuvo: “A veces no me alcanza el sueldo… lo que gano no me alcanza”. Cuando el policía insistió en que la alternativa era trabajar y no delinquir, el detenido lanzó la frase que marcó el caso: “Uno también se cansa”.

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Los dos intervenidos fueron trasladados bajo custodia y puestos a disposición del módulo integral de seguridad y justicia de La Victoria y San Luis, donde afrontarán una denuncia por hurto agravado, un proceso que, según el reporte, podría llevarlos a cumplir sus primeros años en prisión.