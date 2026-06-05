Mirtha Uribe opina sobre los rechazos a la selección: “Yo no tenía vacaciones y nunca le dije no a mi país”

Si bien respeta sus decisiones, recordó cómo era en su época de voleibolista - Crédito: La Cátedra Deportes.

Mirtha Uribe se pronunció sobre uno de los temas que ha generado debate en el vóley peruano en las últimas semanas: los casos de jugadoras que han decidido no aceptar convocatorias a la selección nacional. La excentral de la ‘bicolor’ comparó su etapa como seleccionada con el presente del deporte, el cual —según explicó— está marcado por una mayor carga y protagonismo de los clubes en la planificación de las jugadoras.

En una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, Uribe recordó las exigencias de su paso por el equipo patrio y sostuvo que las prioridades han cambiado con el tiempo. Según explicó, en su época la selección ocupaba un lugar central en el calendario y por encima del trabajo en los clubes, algo que hoy, a su juicio, ha variado.

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“Yo me acuerdo de mi carrera en selección. Los clubes eran secundarios; lo principal era la selección. Ahora lo principal son los clubes y lo secundario es la selección. Entonces creo que ahí está la diferencia también. Cuando era chibola entrenaba cinco o hasta siete horas si entrenábamos en dos horarios con la selección. Y con mi club iba los viernes. Ahora no se ve eso”, señaló.

Además, consideró que el contexto del vóley ha cambiado, con una liga más competitiva y una mayor carga de trabajo para las jugadoras en sus clubes. “Es más complicado que las jugadoras solo vayan un día a entrenar. Y hay equipos que tienen cuatro o cinco jugadoras en la selección. También recuerdo que cuando estaba en la selección, había muchas jugadoras en Europa y ahora las de Europa casi no están en la selección tampoco”, agregó.

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Mirtha Uribe defendió muchos años la camiseta de la selección peruana. Crédito: Agencias

“Nunca le dije no a la selección”

Mirtha Uribe también hizo énfasis en la importancia del compromiso con la ‘blanquirroja’ y en las condiciones que vivió durante su carrera, donde —según contó— priorizó siempre vestir la camiseta nacional.

“Hay cosas que no son muy regulares, pero la federación también tiene que darle estabilidad a las chicas para que puedan estar en la selección. Yo no me acuerdo de haber tenido vacaciones cuando estaba en Europa y venía acá. No tenía vacaciones. Pero nunca le dije no a la selección, porque no era opción. Jamás pensé decirle no a defender a mi país”, afirmó.

Incluso recordó una anécdota personal de su etapa como seleccionada, cuando un compromiso familiar coincidió con la programación deportiva. Aunque había solicitado el permiso con anticipación, finalmente decidió priorizar esa situación, lo que derivó en una sanción que la dejó fuera del combinado nacional durante un periodo.

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“Solamente tuve un problema una vez que clasificamos al mundial. Fue cuando era cumpleaños de un sobrino hace 18 años. Yo había pedido ya el permiso y me sacaron un torneo adicional en Quito. Y dije: ‘yo no voy’. Ahí se pelearon conmigo, me sacaron de la selección creo que seis meses y de ahí ya volví”, relató.

El entrenador brasileño se refirió a los casos particulares de Ángela Leyva y Maguilaura Frías. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Respeto a las decisiones actuales

Finalmente, Uribe se refirió de manera directa a las jugadoras que en el actual proceso han optado por no aceptar la convocatoria de Antonio Rizola para los desafíos del presente año. La experimentada central aseguró que respeta sus decisiones, aunque su visión personal es distinta.

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“Yo las respeto porque deben tener sus motivos. Pero si me preguntas a mí, a Mirtha Uribe, ¿irías a la selección? Sí iría. ¿Tienes nivel para ir? No, pero siempre en mi idea ha sido que la selección primero y después el resto”, sostuvo, enfatizando el compromiso que debe haber dentro del equipo patrio.

“Ya si estás diciéndole no a la selección así es porque ha pasado a otra etapa de la vida. No sé ni siquiera quiénes son las que han rechazado, pero las respeto. De repente ya tuvieron su momento de selección y también están esperando el momento de otras chicas, porque he visto la lista y es larguísima, hay muy buenas jugadoras”, concluyó.

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