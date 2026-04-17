Perú

La JNJ destituye a exfiscal supremo promovido por Patricia Benavides

Franklin Tomy López fue sancionado por haber demorado más de 2 años en presentar una acusación fiscal del caso Cuellos Blancos. Según una denuncia constitucional, la exfiscal de la Nación lo habría presionado para que no avanzara en una pesquisa contra otro fiscal

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Franklin Tomy fue fiscal supremo provisional por disposición de Patricia Benavides. Estuvo en dicho cargo hasta noviembre de 2024.
Franklin Tomy fue fiscal supremo provisional por disposición de Patricia Benavides. Estuvo en dicho cargo hasta noviembre de 2024.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al abogado Franklin Jaime Tomy López del cargo de fiscal superior de Arequipa por supuestamente haber incurrido en falta muy grave. Tomy López fue promovido a fiscal supremo provisional por Patricia Benavides al inicio de su gestión como fiscal de la Nación en julio de 2022.

Benavides lo designó en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, despacho que tiene a su cargo el caso Los Cuellos Blancos del Puerto a nivel supremo.

Justamente, la JNJ destituye a Franklin Tomy por haber demorado más de dos años en presentar la acusación de una de las carpetas fiscales de este megacaso de corrupción en el sistema de justicia.

Se trata de la carpeta fiscal 642-2018, donde se investigó el nombramiento direccionado de jueces superiores por parte de Walter Ríos, cuando era presidente de la Corte del Callao, a cambio de sobornos.

El plazo de la investigación preparatoria culminó en mayo de 2022 y no fue hasta setiembre de 2024 que el despacho supremo a cargo entonces de Franklin Tomy formuló el requerimiento acusatorio contra los implicados, pero no lo ingresó debidamente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria hasta después de diciembre de 2025, según un oficio del Poder Judicial.

Según el ponente Gino Ríos Patio, el hecho de que Tomy haya formulado la acusación luego de que se iniciara la investigación no lo exime de responsabilidad disciplinaria por dos razones: lo ingresó mal y ya se había concretado la afectación al plazo razonable de los investigados.

Pleno de la JNJ.
Pleno de la JNJ.

“Tras superar satisfactoriamente los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para los efectos de la graduación de la sanción, se concluye que la sanción de destitución constituye la respuesta sancionadora constitucionalmente válida y jurídicamente adecuada frente a la falta muy grave acreditada en el presente procedimiento disciplinario”, opinó Ríos Patio.

Votación

Respaldaron la propuesta de destitución los consejeros Gino Ríos, Cayo Galindo, Germán Serkovic y Víctor Chanduví. Los miembros Jaime de la Puente y Francisco Távara se opusieron a la destitución y plantearon que el fiscal Franklin Tomy solo sea suspendido.

La sanción de destitución se ejecuta inmediatamente, por lo que Franklin Tomy no puede seguir desempeñándose como fiscal superior aunque presente el recurso de reconsideración ante la JNJ.

En caso de que los consejeros acojan su recurso y consideren que la destitución no es la sanción adecuada, el magistrado podría reincorporarse al Ministerio Público.

La conexión con Patricia Benavides

Según denuncias constitucionales presentadas por la propia Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides habría ejercido influencia indebida sobre el fiscal Tomy López para promover su inacción en ciertas investigaciones.

Se acusa a Benavides de haberlo presionado (en una reunión) para que no avanzara en las pesquisas contra el fiscal adjunto supremo Javier Huamaní Muñoz, quien mantenía presuntas comunicaciones con el exjuez César Hinostroza (considerado cabecilla de la red “Cuellos Blancos”).

Como resultado, Tomy López habría retrasado la formalización de la investigación (pasando de diligencias previas en lugar de abrir investigación preliminar), lo que se interpreta como un posible encubrimiento.

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