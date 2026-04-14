La Junta Nacional de Justicia de Perú abre una investigación contra el jefe de la Oficina de Procesos Electorales

La Junta Nacional de Justicia de Perú ha aprobado este lunes la apertura de una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de las irregularidades registradas en la víspera por la falta de material electoral en algunos centros, provocando que 63.300 electores no pudieran ejercer su derecho de sufragio y que tuviera que extenderse por un día más la jornada electoral.

Esta decisión ha sido adoptada "por unanimidad" durante un pleno extraordinario "en atención a los hechos denunciados por diversos ciudadanos, a través de los medios de comunicación, en el marco del desarrollo de las Elecciones Generales 2026" del país, según ha precisado la Junta Nacional de Justicia en un comunicado.

En ese mismo pleno, también por unanimidad, se ha resuelto solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un "informe detallado" sobre el proceso de ratificación de Corvetto, el cual permitirá contar con "mayores elementos de análisis en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia".

La institución ha subrayado que estas acciones serán realizadas "en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas".

El inicio de esta investigación se suma a la detención, de la que ha informado la Policía peruana apenas unas horas antes, del gerente de Gestión Electoral de la ONPE --el máximo organismo electoral de Perú--, José Edilberto Samamé Blas, por un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en medio del proceso de las elecciones generales del país.