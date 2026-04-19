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ONPE entregó a la Contraloría información sobre fallas en comicios del 12 de abril cuatro días después

El asesor legal de la Contraloría señaló que la entidad está trabajando en un iforme sobre las irregularidades y fallas logísticas ocurridas durante el proceso electoral

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A una semana de las elecciones del 12 de abril, lo que debía ser una fiesta democrática se convirtió en una crisis institucional de los entes electorales. En ese contexto, la Contraloría General de la República inició la elaboración de un informe sobre las incidencias registradas por las fallas en la entrega del material electoral.

Guzmán Vera, asesor legal de la Contraloría, señaló que los equipos comenzaron a recabar información desde el 10 de abril y, aunque espera que el trabajo se concluya en el menor tiempo posible, reconoció que dependen en gran medida de las facilidades que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) les brinde.

En ese marco, hizo una revelación clave. Guzmán Vera indicó que la ONPE entregó, con cuatro días de retraso y tras reiterados pedidos, los primeros documentos solicitados por la Contraloría.

“Hemos requerido a la ONPE, el mismo domingo de las elecciones, diversa documentación para evaluar ese proceso. (...) Hasta el día jueves por la tarde no teníamos esa información. Digamos, hemos hecho los reiterativos, porque de ello dependerá, digamos, la oportunidad de esa evaluación”, señaló en entrevista con RPP.

Contraloría detecta irregularidades en el despliegue de material electoral de la ONPE en Lima Metropolitana
Contraloría detecta irregularidades en el despliegue de material electoral de la ONPE en Lima Metropolitana | ONPE

Cuando el periodista Carlos Villareal le pidió que precisara: “O sea, la Contraloría ha pedido la información, pero ONPE no se la ha proporcionado”.

Guzmán Vera respondió: “En concreto, sí. Eso es”.

Alteración del cronograma electoral

Las fallas en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril han quedado bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara retrasos significativos y cambios de último momento en la logística. Según detalló el asesor legal de la entidad, Guzmán Vera, uno de los principales problemas fue la alteración del cronograma de rutas previsto inicialmente.

El sábado previo a la elección, se advirtió que varios vehículos no lograrían cumplir con las entregas programadas. Esta situación obligó a modificar las rutas, dejando sin cobertura cerca de 517 trayectos o generando retrasos en la distribución del material. Las consecuencias se reflejaron el mismo día de la votación.

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

De acuerdo con el trabajo de campo realizado por la Contraloría, hubo casos en los que el material electoral llegó con demoras considerables. En uno de los locales de votación, por ejemplo, funcionarios reportaron que el material arribó 26 horas después de lo previsto. Este tipo de retrasos impactó directamente en la organización del proceso.

Además, Vera indicó que no todo el material de cómputo adquirido fue distribuido, pese a que su función era facilitar el procesamiento oportuno de las actas. Frente a este escenario, la Contraloría busca determinar las causas exactas de las fallas.

Las investigaciones apuntan a establecer si los problemas se originaron en la gestión de la ONPE o en el desempeño de los proveedores encargados de la operación logística.

Caos el 12 de abril

El 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, se registró un caos en varios locales de votación, principalmente en Lima, debido a la demora en la entrega del material electoral. Desde las primeras horas de la jornada, mesas de sufragio no pudieron instalarse a tiempo porque no contaban con cédulas, actas ni equipos necesarios para iniciar el proceso.

El problema tuvo su origen en fallas en la distribución logística. La empresa contratada para el traslado del material no cumplió con las rutas ni los tiempos establecidos, lo que obligó a modificar el cronograma a último momento. Como resultado, decenas de locales recibieron el material con varias horas de retraso e incluso, en algunos casos, más de un día después.

Esta situación afectó directamente a los votantes. Más de 52 mil electores se vieron perjudicados por la imposibilidad de emitir su voto en el horario previsto, generando largas colas, confusión y malestar. Ante el desorden, la ONPE activó un plan de contingencia para intentar normalizar la jornada, aunque los efectos del retraso ya eran evidentes.

Cientos de personas forman una larga cola en la calle frente a un colegio con murales, bajo cielo azul en un día soleado. Un coche plateado y viviendas en los cerros al fondo
La ciudadanía se congrega en grandes filas a las afueras del IE Jorge Basadre Grohmann en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral. (Foto: Infobae Perú)

El episodio no solo impactó el desarrollo de la elección, sino que también desató una crisis institucional. La magnitud de las fallas evidenció problemas en la planificación y ejecución del operativo electoral, lo que derivó en renuncias, investigaciones y cuestionamientos sobre la gestión del proceso.

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