Perú

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

En medio de denuncias de irregularidades, el candidato fija un plazo de 24 horas al sistema electoral y convoca a sus seguidores

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La movilización reúne a ciudadanos y figuras políticas que rechazan el proceso electoral y exigen su revisión inmediata. X

La tensión política se traslada a las calles de Lima en una jornada marcada por denuncias de presuntas irregularidades electorales y llamados a la movilización ciudadana. Desde tempranas horas, distintos grupos se concentran en puntos estratégicos de la capital, con especial atención en los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se registran arengas, consignas y presencia de figuras políticas.

En ese contexto, el candidato presidencial Rafael López Aliaga participa en una concentración pública junto a los congresistas Alejandro Muñante y Norma Yarrow. La presencia de estos representantes refuerza el carácter político de la movilización, que reúne a simpatizantes y ciudadanos en medio de cuestionamientos al proceso electoral.

Durante su intervención, López Aliaga advierte sobre la posibilidad de ampliar las protestas a nivel nacional si se confirman sus denuncias. “Hoy día es un día histórico. O nos vamos a la gloria, o nos vamos bien abajo. Hoy día se define el destino del Perú”, declara ante la multitud congregada.

Concentración y puntos de encuentro en la capital

Con pancartas, banderas y consignas, manifestantes se concentran en Jesús María tras convocatoria política que cuestiona los resultados de los comicios. X: Reuters

El punto de reunión principal se establece en el jirón Pachacútec con la avenida Talara, donde los asistentes ocupan los alrededores con banderas y equipos de sonido.

Durante su discurso, López Aliaga centra sus críticas en el manejo logístico de la jornada electoral y en la actuación de funcionarios responsables. En ese sentido, afirma: “El señor Corvetto es parte de un engranaje, es parte de una estrategia”. Además, exige acciones inmediatas: “Yo le mando al señor fiscal de la nación, le mando al jefe de la Policía Nacional, le mando que tome preso de inmediato al señor Corvetto”.

El candidato sostiene que existieron retrasos en la distribución del material electoral, lo que, según su versión, afectó la participación ciudadana. “Si hay un millón sesenta mil personas a nivel nacional que no han votado... ¿Por qué? Porque el material llegó tardísimo”, señala ante los asistentes.

También menciona cifras sobre votos que, en su opinión, no se contabilizaron de manera adecuada. “Eso suma un millón seiscientos mil votos... Hablamos de quinientos mil votos robados”, declara en medio de aplausos y consignas del público.

Advertencia de movilización nacional

Ciudadanos se concentran en puntos clave como el JNE y Campo de Marte. Composición: Infobae
Ciudadanos se concentran en puntos clave como el JNE y Campo de Marte. Composición: Infobae

Uno de los puntos centrales de su intervención se relaciona con la posibilidad de una protesta a escala nacional. López Aliaga afirma que esperará resultados oficiales antes de tomar decisiones, aunque adelanta una eventual convocatoria. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, indica.

El candidato insiste en mantener una vigilancia constante sobre el proceso. “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, señala, al tiempo que pide a sus seguidores mantenerse atentos a los anuncios posteriores.

En otro momento de su discurso, fija un plazo a las autoridades electorales. “Le damos exactamente veinticuatro horas... para declarar la nulidad de este fraude electoral”, expresa, en referencia a las decisiones del sistema electoral.

Reacciones y ambiente en la protesta

Ciudadanos se concentran en exteriores del JNE en Jesús María. (Composición: Infobae)
Ciudadanos se concentran en exteriores del JNE en Jesús María. (Composición: Infobae)

El ambiente en la concentración se caracteriza por consignas repetidas por los asistentes, aplausos y expresiones de respaldo al candidato. La multitud responde a cada intervención con gritos coordinados, lo que evidencia un alto nivel de organización entre los participantes.

López Aliaga también dirige críticas a organismos internacionales presentes como observadores del proceso. “Le digo también a esas misiones que han venido al Perú de la Unión Europea, de la OEA, que se larguen del Perú de una vez”, afirma durante su intervención.

Asimismo, cuestiona la cobertura mediática del evento y señala que la información circula principalmente a través de redes sociales. “Vamos a comunicarnos por redes sociales, porque esa gran prensa no cubre este evento”, declara.

Mientras la concentración continúa, los asistentes permanecen en los alrededores del JNE y otros puntos de la ciudad, a la espera de nuevos pronunciamientos y del desarrollo de los resultados oficiales del proceso electoral.

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