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Carlos Álvarez rompe el debate presidencial con imitación a Alan García y dice a Álvaro Paz de la Barra: “Me salió competencia”

El episodio ocurrió durante un bloque estructurado, donde también se expusieron planes sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

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Revive el hilarante momento del 'Debate Presidencial 2026' en el que el candidato Carlos Álvarez Loayza felicita a su rival por ser un 'buen imitador' del expresidente Alan García, desatando las risas en el set.

La segunda ronda del debate presidencial de las Elecciones 2026 dejó un episodio que rompió el tono habitual de confrontación programática. En medio de la discusión sobre empleo y desarrollo, una intervención del candidato Carlos Álvarez introdujo un momento de humor que captó la atención del público y de los propios participantes.

El intercambio ocurrió en un contexto marcado por exposiciones técnicas y propuestas económicas. Sin embargo, Álvarez optó por un recurso distinto al dirigirse a Álvaro Paz de la Barra, al que aludió con una imitación del expresidente Alan García. La intervención evocó un episodio previo en el que el mismo candidato ya había recurrido a ese registro durante un mitin.

El debate, desarrollado en el Centro de Convenciones de Lima y transmitido a nivel nacional, forma parte de un ciclo organizado para contrastar propuestas en áreas clave como empleo, educación y reactivación económica. En ese escenario, el momento protagonizado por Álvarez se integró a una jornada donde también se discutieron medidas concretas frente a la informalidad y la inversión.

Imitación en pleno debate genera reacción inmediata

Carlos Álvarez protagonizó un momento de humor durante el debate presidencial al realizar imitaciones. Captura de video
Carlos Álvarez protagonizó un momento de humor durante el debate presidencial al realizar imitaciones. Captura de video

Mientras exponía algunas de sus propuestas, acto seguido se dirigió a Álvaro Paz de la Barra y le atribuyó habilidades similares para imitar al exmandatario Alan García. “Quisiera felicitar al señor Paz de la Barra porque es un buen imitador de Alan García; además, me salió competencia, ¿ah? Así que lo felicito, compañero La Barra”, expresó durante su intervención. La escena derivó en un breve intercambio que provocó risas en el auditorio, hasta que los moderadores marcaron el final del tiempo asignado.

La semana pasada ocurrió lo mismo, donde el candidato cuestionó la presencia de Acuña en el debate y recordó una declaración previa: “No sé el señor Acuña qué hace en este debate presidencial porque hace unas semanas lo escuché en un mitin donde decía ‘No quiero ser presidente’”. La frase incluyó una imitación del líder de Alianza para el Progreso, lo que provocó reacciones en el auditorio.

El recurso humorístico se presentó en medio de un formato estructurado, con tiempos estrictos y turnos definidos. La moderación interrumpió la intervención al cumplirse los segundos establecidos, lo que marcó el cierre de ese segmento.

Propuestas económicas y empleo en el eje del debate

Fragmento del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde los candidatos Walter Chirinos, Carlos Álvarez y Álvaro Paz de la Barra discuten sus propuestas en el bloque de "Empleo, Desarrollo y Emprendimiento".

Más allá del momento anecdótico, Álvarez expuso planteamientos vinculados al desarrollo económico. El candidato de País Para Todos propuso la creación de un fondo respaldado por COFIDE para otorgar microcréditos a entidades financieras, con tasas preferenciales orientadas a fortalecer microempresas. Según explicó, la medida busca dinamizar el sector de pequeños negocios mediante acceso a financiamiento en mejores condiciones.

En el mismo bloque, señaló la necesidad de garantizar estabilidad política y seguridad para impulsar la inversión. También vinculó la migración de jóvenes al extranjero con la falta de oportunidades laborales, situación que calificó como “muy injusto” para el país. En esa línea, mencionó la importancia de reactivar proyectos como Majes Siguas II para generar empleo.

Otra de sus propuestas incluyó la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo, con el objetivo de articular decisiones entre el Estado, empleadores y trabajadores. El planteamiento se centró en la idea de que el crecimiento económico requiere condiciones de estabilidad social y medidas frente a la delincuencia.

El bloque de empleo, desarrollo y emprendimiento también incluyó intervenciones de otros aspirantes. Álvaro Paz de la Barra planteó enfocar políticas laborales en sectores excluidos, como madres solteras, jóvenes y adultos mayores, con propuestas de compensaciones económicas diferenciadas.

Por su parte, Walter Chirinos anunció la creación de 13 zonas francas industriales para atraer inversión extranjera. Su propuesta contempla exoneraciones tributarias durante cinco años y garantías en materia jurídica y de seguridad.

El contraste entre propuestas técnicas y momentos de distensión marcó el desarrollo de la jornada. Mientras algunos candidatos priorizaron cifras y programas, otros incorporaron recursos discursivos que modificaron el ritmo del debate.

Educación y conectividad como parte del plan de gobierno

En el ámbito educativo, Álvarez planteó que, en caso de ganar las elecciones, buscará que todas las escuelas rurales cuenten con conexión a internet. Para ello, mencionó la posibilidad de establecer un convenio con el empresario tecnológico Elon Musk.

La propuesta se enmarca en una agenda que vincula educación con acceso a tecnología, en un contexto donde la brecha digital sigue presente en zonas rurales. El candidato no detalló plazos ni mecanismos específicos, aunque señaló la importancia de integrar herramientas digitales en el sistema educativo.

El desarrollo del debate continuará en las siguientes jornadas, con nuevos bloques temáticos y la participación de más candidatos. El formato busca ofrecer a la ciudadanía elementos comparativos entre planes de gobierno en un escenario electoral que entra en una fase decisiva.

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